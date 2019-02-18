Узбекистан продал гособлигаций на $1 млрд

В День святого Валентина Узбекистан отметил свои все более теплые отношения с мировыми финансовыми рынками продажей 5- и 10-летних облигаций на 1 млрд долларов.

Во времена покойного президента и архиизоляциониста Ислама Каримова такое было бы немыслимо. Но нынешний лидер страны Шавкат Мирзиёев, пришедший к власти в 2016 году, полон решимости продемонстрировать, что страна открыта для делового сотрудничества.

На первый взгляд, Узбекистан кажется заманчивым направлением для инвестиций. Внешний долг страны составляет 19,8% валового внутреннего продукта (ВВП), а золотовалютные резервы почти на 83% превышают госдолг, что почти неслыханно для новых рынков, даже самых развитых.

Эта куча денег – последствие закрытого характера экономики при Каримове. Правительство немного либерализовало валютный режим только в сентябре 2017 года, наконец предоставив местным предприятиям доступ к иностранной валюте.

Непрактичность сквозила во всем. До лета 2017 года самой крупной купюрой была банкнота в 10 тыс сумов (около 1 доллара), причем даже таких банкнот было не много. Чтобы сделать самую простую покупку, приходилось пересчитывать охапки бумажек. Правительство пыталось привлечь иностранных туристов в Бухару и Самарканд – жемчужины Шелкового пути, но там почти не было банкоматов, принимающих иностранные карты.

Иностранные инвесторы старались держаться от Узбекистана подальше.

На протяжении всего своего президентства Мирзиёев старался сделать экономику Узбекистана более открытой. С этой целью он пригласил международные организации, такие как Европейский банк реконструкции и развития, вернуться в страну. Правительство предприняло очередную попытку привлечь инвестиции, создав свободные экономические зоны. Для подготовки налоговой реформы Узбекистан привлек Международный валютный фонд и даже таких людей, как экс-премьер-министр Грузии Ника Гилаури.

Но не обошлось и без проблем. Валютная либерализация привела к скачку инфляции, которая, как сказал Eurasianet.org аналитик «Ренессанс капитал» Грегори Смит, является «одним из самых слабых показателей» в «балансовой ведомости» страны. Но дальнейший ее рост должно сдержать «стремление Центрального банка перейти к таргетированию инфляции в конце 2019 года», – сказал Смит.

Но эти трудности бледнеет на фоне системных проблем с коррупцией и несоблюдением базовых прав человека.

Международные наблюдатели признают, что власти предпринимают позитивные шаги в сфере прав человека, освобождая политических заключенных, реформируя судебную систему и снижая давление на гражданское общество. Но постоянные нарушения – например, в случае с преследованием местных активистов сотрудниками спецслужб – портят картину.

И хотя средствам массовой информации «удлинили поводок», их свобода по-прежнему ограничена, что вряд ли поможет в деле борьбы с коррупцией.

Но, тем не менее, даже уже принятых властями мер хватило, чтобы убедить инвесторов.

«Облигации были размещены на высокопрофессиональном уровне, – сказал Eurasianet.org Лютц Рохмейер, глава гамбургской компании Capitulum Asset Management. – Создание волны спроса и правильная процентная политика были важнее привлечения большого количества денежных средств». По словам Рохмейера, основная цель размещения облигаций «заключалась в формировании кривой базовых показателей, которая служит ориентиром для местных корпораций».

Иными словам, целью правительства Узбекистана была в основном фиксация низкой процентной ставки (5,375% в год на 10-летние бонды), которая станет эталоном и для привлечения денег из других источников. Теоретически, это должно обеспечить еще большую открытость экономики.

Рекламная кампания, сопровождавшая размещение облигаций, похоже, сработала. Спрос на покупку узбекских облигаций, по сообщениям, составил 8,5 млрд долларов, т.е. многим не удалось вложиться.

Ева Бочоришвили, руководитель отделения по исследованиям в грузинском инвестиционном банке Galt & Taggart, отметила, что «спрос на эти облигации значительно превышал предложение, что может быть временным явлением, и цена на вторичном рынке может упасть».

Другие аналитики также высказали опасения. Несмотря на якобы здоровые показатели кредитоспособности Узбекистана, Пол Макнамара, директор по инвестициям швейцарской инвестиционной группы GAM, предупредил, что «страны с ужасной экономической структурой и повсеместной коррупцией склонны к дефолту при гораздо более низких уровнях долга, чем другие рынки». Макнамара сказал, что «правительство Узбекистана очень коррумпировано даже по меркам СНГ».

Как показывают недавние события, ситуация с клановостью и кумовством, возможно, ничуть не изменилась со времен Каримова.

Всего за три дня до размещения облигаций глава Службы государственной безопасности Ихтиёр Абдуллаев был снят с должности, которую занимал всего год. Хотя официально он ушел «по состоянию здоровья», неназванные источники сообщили Радио «Озодлик», что на него было заведено уголовное дело по обвинению в коррупции. Однако, по-видимому, на самом деле все дело было в том, что Абдуллаев, по сообщениям, отдал приказ установить прослушку на телефоны Мирзиёева и слежку за членами президентской семьи.

Не стоит выпускать из виду и близкие отношения Мирзиёева с Алишером Усмановым, миллиардером узбекского происхождения, имеющим тесные связи с Кремлем.

Усманов давно проявлял интерес к Узбекистану, но он усилился при Мирзиёеве, с которым он связан узами родства через брак родственников.

Расследование, проведенное газетой «Вестник Шотландии», пролило свет на масштаб инвестиций Усманова в узбекскую экономику за последние два года. Он купил крупнейший в Узбекистане медный рудник и самый известный футбольный клуб. Также он строит новый металлургический завод под Ташкентом. Хотя имя Усманова не прозвучало открыто, в брошюре об облигациях намекалось, что если США наложат санкции на Усманова (как это произошло с другими российскими миллиардерами в последние годы), это может оказать существенное влияние на кредитоспособность Узбекистана.

Все это указывает на то, что к разговорам о грядущей приватизации путем открытых торгов стоит относиться с определенной степенью осторожности.

«Проблема в том, что структура экономики Узбекистана не изменилась. Она по-прежнему контролируется элитами. Банковские кредиты, выдаваемые за счет размещения облигаций за рубежом, по-прежнему будут выдаваться представителям элит, и вовсе не факт, что они обернутся ростом экономики и решением социальных проблем [населения]», – сказал Eurasianet.org Нил Робинсон из Университета Лимерика.

Тем не менее, ситуацию в Узбекистане можно назвать позитивной, т.к. начиналось там все очень мрачно. Инвесторам нравится направление движения страны.

Как отметил Уилл Слотер из компании Northwest Passage Capital Advisors, начальная доходность узбекских облигации ниже, чем у других суверенных эмитентов с лучшими фундаментальными показателями, таких как Турция, Аргентина и Оман.

Согласно плану, за первым размещением последует их целая череда.

Министр финансов Джамшид Кучкаров заявил «Файнэншл таймс», что к размещению облигаций в долларах готовятся также два крупных узбекских банка. И, согласно информации агентства «Рейтер», их примеру может последовать государственная компания «Узбекнефтегаз». Все эти предприятия находятся в государственной собственности, поэтому все это увеличит государственный долг страны, но Ташкент, по сообщениям, не против нарастить внешний долг примерно на 50%.