Узбекистан продолжает обсуждать с Афганистаном непростой проект канала

На днях делегация Узбекистана побывала в Афганистане с целью обсудить осуществляемые правительством талибов работы по строительству грандиозного канала, который может привести к отводу огромного количества воды, необходимой узбекским фермерам.

Ташкент не спешит с комментариями относительно результатов переговоров с Кабулом, но 22 марта официальные представители «Талибана» процитировали слова узбекских чиновников о том, что их власти готовы сотрудничать в вопросе завершения проекта канала «Коштепа», «руководствуясь международными нормами и в полной мере учитывая привилегии и права Афганистана».

Однако Афганистан не является участником каких-либо региональных или международных договоров по использованию трансграничных водных ресурсов, поэтому непонятно, о каких нормах говорили афганские чиновники.

Работы по строительству канала, предположительно, начались в марте прошлого года, и, согласно афганским источникам, идут полным ходом. Одно из базирующихся в Кабуле изданий сообщило, что прорыто более трети от запланированных 285 километров канала. Представители «Талибана» назвали этот проект высокоприоритетным.

«Мы уже заверили народ в том, что этот проект будет завершен любой ценой», – сказал первый вице-премьер по экономическим вопросам Абдул Гани Барадар во время посещения места строительства.

Более 6500 человек и 4100 единиц техники были привлечены для осуществления строительства канала, который пройдет через северные афганские провинции Балх и Джовзджан, граничащие с Узбекистаном и Туркменистаном.

Самым спорным моментом проекта является то, что его придется заполнять водой, забираемой из Амударьи. Река, чьи притоки берут начало в горах Памира на границе Афганистана и Таджикистана, находится в состоянии сильного обмеления. Аральское море, которое некогда питали Амударья и Сырдарья (еще одна крупная река в Центральной Азии), сейчас занимает лишь малую часть от той площади, которую оно занимало в 1960-х годах.

По замыслу талибов, «Коштепа» позволит орошать до 550 тысяч гектаров земли, что даст возможность выращивать пшеницу и другие культуры.

В 1992 году пять бывших советских республик Центральной Азии подписали документ, известный как Алматинская декларация, которая призвана в некоторой степени регулировать использование воды в регионе. Однако этого оказалось недостаточно, чтобы предотвратить периодически возникающие трения. Узбекистан, Туркменистан и Казахстан подписали Водную конвенцию ООН 1992 года. Афганистан не присоединился к ним.

Тем не менее руководство «Талибана» настаивает на том, что Афганистан также имеет полное право использовать Амударью для своих нужд.

«Мы не берем ни капли воды у других народов, потому что она нам не нужна, и мы не хотим ее брать. Поэтому ни у одной страны не будет повода беспокоиться об этом, и у нас хорошие и дружеские отношения с Узбекистаном. Мы верим, что они поддерживают рост и становление Афганистана на ноги, и они работают совместно с нами в этом направлении», – цитирует TOLO News сказанные в феврале слова Забиуллы Муджахида, пресс-секретаря самопровозглашенного Исламского эмирата.

Заявление Министерства иностранных дел Узбекистана, опубликованное после переговоров в Кабуле, не содержало прямого упоминания о проекте канала. Лишь в конце документа говорится, что «особое внимание было уделено вопросам сотрудничества в водно-энергетической сфере».

«Очевидно, Узбекистан пока хочет избежать роста напряженности в отношениях с талибами. Но если в связи со строительством канала возникнет угроза, то Узбекистан, разумеется, будет защищать свои национальные интересы», – сказал Eurasianet.org политолог из Ташкента Фарход Толипов.

Проблема «Коштепа» не получила широкого освещения в местных СМИ.

В феврале частное новостное издание Kun.uz запросило мнение трех экспертов, и все трое согласились, что строительство канала негативно скажется на способности Узбекистана орошать собственные сельскохозяйственные угодья.

Пользующийся благосклонностью властей гражданский журналист Никита Макаренко назвал этот проект «проблемой национальной безопасности №1».

Ташкент стремится поддерживать хорошие отношения с режимом талибов.

В отличие от западных стран, Узбекистан продолжал вести диалог с этой исламистской боевой группировкой даже после захвата ими власти в 2021 году. В основном это взаимодействие направлено на оказание гуманитарной помощи и реализацию проекта по строительству железной дороги, связывающей Узбекистан с Пакистаном через Афганистан.

Пока неясно, как «Коштепа» повлияет на отношения. Но уже наблюдаются некоторые признаки нарастающего напряжения.

В декабре прошлого года Узбекистан сократил поставки электроэнергии в Афганистан из-за ремонтных работ на линиях электропередач, а затем полностью приостановил их в январе на фоне дефицита, вызванного особенно суровой зимой. Позже поставки были восстановлены, но «Талибан» высказал претензии узбекским властям из-за нарушения соглашения.

В феврале произошел еще один инцидент – в расположенном на севере городе Мазари-Шариф был разрушен барельеф поэта XV века Алишера Навои, который считается основателем узбекской литературы. После случившегося пресс-секретарь узбекского Министерства иностранных дел Ахрор Бурханов написал в Twitter, что представители «Талибан» заверили узбекские власти в том, что «акт вандализма никоим образом не отражает политику правительства» и что памятник будет восстановлен.

«Напряженность будет то нарастать, то спадать, – сказал Толипов. – Она будет нарастать каждый раз, когда талибы будут делать недружественные заявления в адрес Узбекистана, и спадать, когда "Талибан" будет демонстрировать свою поддержку проектов транспортных коридоров».