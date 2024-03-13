Узбекистан: Противоречивая застройка Бухары продолжается на фоне растущего недовольства

Проект застройки в представлении его создателей. (Все изображения: Администрация Бухарской области)

Днем 26 февраля бригады строителей приступили к демонтажу футбольного стадиона на 23 тысячи мест, расположенного вблизи исторического центра Бухары.

И это только начало.

Согласно спорному проекту «Бокий Бухоро» («Вечная Бухара»), разработанному правительством Узбекистана, десятки зданий должны быть снесены с территории площадью 326 тысяч квадратных метров, которой хватило бы для размещения 60 футбольных полей.

На этом месте будет построен огромный туристический центр. Узбекские чиновники от туризма уделяют все большее внимание развитию массового туризма, в связи с чем создание инфраструктуры для приема огромного количества туристов считается приоритетной задачей.

Но инициатива вызвала негодование, поскольку подлежащая перезастройке территория является частью так называемой буферной зоны вокруг исторического района города. Выступающие против проекта утверждают, что он был принят поспешно, без детального рассмотрения, в результате чего по соседству с аутентичными архитектурными объектами появится безвкусная пародия.

Одним из наиболее ярых критиков является Alerte Héritage – неправительственная организация, которая занимается защитой архитектурного культурного наследия Центральной Азии.

«Единственный обнародованный проект катастрофичен во всех отношениях и прежде всего в том что касается дизайна, – говорится в размещенном на Facebook заявлении Alerte Héritage. – Подобные подделки могут выглядеть забавно в Лас-Вегасе или Макао. Однако бутафорский “Восток” в визуальном соседстве с историческим ядром Бухары обречен … отталкивать горожан и отпугивать туристов».

По идее власти должны защищать Бухару от хаотичной застройки, поскольку исторический центр города был включен в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО еще в 1993 году.

По словам представителей ЮНЕСКО, этот статус был присвоен городу из-за его «общего облика», который демонстрирует «высокий уровень градостроительной культуры и последовательное развитие архитектуры, начало которым было положено во времена правления династии Шейбанидов».

Однако городские власти Бухары, не посоветовавшись с ЮНЕСКО, действуют вопреки высказанным организацией пожеланиям. В феврале пресс-секретарь представительства ЮНЕСКО в Ташкенте сказал местному новостному изданию, что власти Узбекистана должны воздержаться от реализации проекта по застройке буферной зоны до проведения дополнительных консультаций.

Столь жесткая позиция не характерна для ЮНЕСКО, которая неоднократно подвергалась нападкам со стороны узбекских активистов за свою пассивную позицию в отношении массовой непродуманной застройки на территории исторических объектов и вокруг них.

Ни президент Шавкат Мирзиёев, ни его дочь Саида, которые часто выступают за сохранение объектов культурного наследия в Узбекистане, не прокомментировали ситуацию.

Местные власти отвергают предъявляемые им обвинения в вандализме. Они утверждают, что исторический центр и буферная зона, площадь которой составляет 3,39 миллиона квадратных метров, «не гармонировали друг с другом».

«В последние годы с развитием сферы туризма поток отечественных и иностранных туристов в Бухару сильно вырос. Решение построить этнографический туристический центр “Бокий Бухоро” было принято, чтобы создать удобные условия для жителей Старой части города и сократить нагрузку на эту часть города», – сказал главный архитектор Зухриддин Мухиддинов.

Мнения жителей Бухары разделились.

«Нам, бухарцам, больно все это [снос] видеть. Происходящее мне напоминает последние дни Помпеи. Сердце кровью обливается», – сказал Eurasianet.org известный фотограф Анзор Бухарский.

Упорство, с которым чиновники заявляют о необходимости улучшения туристической инфраструктуры города, подпитывает скептицизм.

«По утрам у нас не бывает холодной воды. Пусть лучше улучшают инфраструктуру в городе. Это и было бы улучшением, – сказал Бухарский. – Инфраструктура – это не эти кукольные домики. Инфраструктура – это то, что должно облегчать жизнь человека».

Другие же приветствуют то, что представляется как модернизация и переосмысление городской среды.

«Перестройка Бухары полностью устраивает меня и мою семью. Можно даже сказать, что я рад», – сказал Eurasianet.org 30-летний бухарец Абдулазиз, который согласился дать комментарий при условии, что его фамилия не будет упомянута.

По словам Абдулазиза, этот проект превратит Бухару в «новый город, существующий в 2024 году».

Хотя в действительности пока не совсем понятно, как будет выглядеть город по завершении проекта. Как это часто бывает в Узбекистане, власти не торопятся делиться своим видением с общественностью.

Известно, что в реконструированной зоне будет построено четыре пятизвездочных отеля на сотни номеров и «многофункциональный» Бухарский национальный культурный центр, в котором будут проводиться конгрессы и фестивали. Также здесь появится музыкальный фонтан, вокруг которого расположатся кафе и рестораны. Общая стоимость проекта оценивается в 470 миллионов долларов. Ожидается, что строительство продлится до 2026 года.

Масла в огонь подливает тот факт, что осуществляет реконструкцию компания Enter Engineering, которая участвовала во многих других крупных проектах, включая строительство ледового комплекса «Хумо Арена» в Ташкенте и завода синтетического топлива UzGTL.

В журналистском расследовании Радио «Озодлик», проведенном в 2023 году, говорилось о связях между Enter Engineering и бизнесменом Бахтиёром Фазыловым, уроженцем Самарканда, который, как утверждают журналисты-расследователи, пользуется финансовой поддержкой деловых кругов, близких к президенту России Владимиру Путину.

Среди порядка 30 идущих под снос правительственных учреждений – здание хокимията Бухары, которое является образцом советского модернизма, созданным архитектором Ричардом Блезе (его авторству также принадлежат несколько хорошо узнаваемых зданий в Ташкенте). В числе других подлежащих демонтажу строений значатся стадион, который уже разбирают, областная прокуратура и местная школа искусств.

Городские власти пообещали, что часть государственных объектов, включая школу искусств, будут перенесены на место реализации другого грандиозного проекта – Бухара-Сити. Строительство комплекса стоимостью 225 миллионов долларов будет осуществляться за пределами центра по примеру аналогичных проектов, реализуемых по всей стране. Проект должен включать в себя бизнес-центры, торговые площадки, рестораны, конгресс-холлы и жилые дома.

Большинство запланированных объектов в Бухара-Сити должны были быть построены в 2022 году, но с тех пор мало что было сделано, и сейчас проект простаивает.

В 2021 году единственная в области Бухарская специализированная школа искусств подверглась серьезной и дорогостоящей реконструкции. Теперь учащиеся вынуждены ютиться в заброшенном общежитии бывшей фабрики.

«В этом здание нельзя проводить занятия. Внутри помещений запах. Нет никаких условий. Как будем принимать новый набор учеников в следующем году?» – говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале «Потребитель Бухары», посвященном происходящим в городе событиям.