Узбекистан пытается перенаправить потоки трудовых мигрантов из России в другие страны

Большинство узбекистанцев, выезжающих за границу, в частности в Россию, выполняют в основном низкооплачиваемые виды работ в таких сферах, как строительство, транспорт или уборка. (Фото: mos.ru)

Узбекистан реализует новую стратегию в области регулирования трудовой миграции. Ее основополагающая идея, по-видимому, заключается в том, чтобы «по мере возможности держаться подальше от России».

В ближайшее время достичь этой цели, конечно, не представляется возможным. Россия, скорее всего, останется основным направлением для большинства из сотен тысяч узбеков, которые ежегодно покидают страну в поисках работы.

Согласно имеющейся информации, за последнее десять с лишним лет число узбекских трудовых мигрантов сократилось. По имеющимся оценкам, в 2010-2014 годах за границей работало не менее 4 миллионов узбеков; сегодня, по данным узбекских СМИ, этот показатель колеблется в пределах 2-3 миллионов.

Новые меры направлены на снижение уровня нелегальной трудовой миграции. До 90 процентов мигрантов выезжают за границу без официального разрешения на работу.

На долю тех, кто работает за границей, приходится значительная часть экономики Узбекистана. По данным Всемирного банка, в 2022 году узбекские трудовые мигранты отправили домой 16,7 миллиарда долларов в виде денежных переводов, что эквивалентно 21 проценту ВВП. В 2023 году эта цифра значительно снизилась, но все равно остается внушительной.

Изданный в начале апреля указ президента Узбекистана Шавката Мирзиёева значительно расширяет полномочия государственного Агентства по внешней трудовой миграции. Одним из ключевых положений указа является введение должности атташе в штатное расписание посольств Узбекистана в ряде стран для содействия формированию системы управления трудовой миграцией узбекских граждан. Среди обозначенных в указе стран – Великобритания, Объединенные Арабские Эмираты, Венгрия, Германия, Латвия, Польша и Япония.

Несмотря на отсутствие прямого упоминания об этом в документе, используемые в нем формулировки указывают на то, что узбекские власти делают все возможное, чтобы перенаправить поток узбекских трудовых мигрантов из России в другие страны.

В течение нескольких недель, прошедших с момента публикации указа, Ташкент подписал соглашения о сотрудничестве в области трудовой миграции с рядом иностранных государств. Например, Саудовская Аравия и Великобритания выразили готовность принять соответственно 100 тыс. и 10 тыс. работников из Узбекистана, сообщили узбекские СМИ. Согласно Радио «Озодлик», в результате еще одной договоренности было открыто 390 вакансий для узбекских рабочих на предприятиях Volkswagen и Volvo в Словакии.

Однако лишь небольшой процент узбекских трудовых мигрантов выиграет от подобных соглашений, поскольку они затрагивают только высококвалифицированных работников. Большинство узбекистанцев, отправляющихся за границу, особенно в Россию, не обладают высокой квалификацией и поэтому выполняют в основном низкооплачиваемые виды работ в таких сферах, как строительство, транспорт или уборка помещений.

Указ призван улучшить положение большого количества неквалифицированных узбекских трудовых мигрантов. Те, кто зарегистрируется на государственном портале под названием «Работа за рубежом», получат право на медицинскую страховку и социальную помощь, если у них возникнут проблемы с трудоустройством за границей. Вернувшиеся трудовые мигранты смогут воспользоваться услугами по обучению и трудоустройству. Государство будет предоставлять субсидии предприятиям Узбекистана, которые берут на работу возвратившихся мигрантов.

Трудовые мигранты, подвергшиеся преследованиям, дискриминации и/или насилию во время пребывания за границей, смогут получить доступ к юридической помощи. Указ поручает Министерству занятости разработать процедуры и системы в целях реализации положений указа к лету этого года.

Власти также выражают намерение улучшить условия жизни семей, которые трудовые мигранты вынуждены оставлять на родине. Указ предписывает Национальному агентству социальной защиты разработать систему предоставления социальной помощи и финансовой поддержки семьям трудовых мигрантов к концу 2024 года. Указ предусматривает проведение социальными работниками регулярной оценки благополучия детей.

Откуда возьмутся средства для поддержки работы всех новых утвержденных президентом служб, остается только догадываться. В указе ничего не говорится о финансах.

Хотя в указе об этом не упоминалось, но, похоже, его принятие отчасти было продиктовано происходящими в России изменениями, в частности, переменами в отношении россиян к трудовым мигрантам из Средней Азии после произошедшей в конце марта кровавой расправы в московском «Крокус Сити Холле», в ходе которой было убито более 140 ни в чем не повинных гражданских лиц. В совершении этого преступления обвиняются выходцы из Таджикистана. С того момента по всей России участились случаи преследования и насилия в отношении мигрантов.

С одной стороны, указ свидетельствует о том, что узбекские власти заинтересованы в защите прав граждан, работающих за рубежом. Но некоторые положения также указывают на то, что чиновники в Ташкенте обеспокоены возможными последствиями растущей враждебности России по отношению к гастарбайтерам из Центральной Азии. В частности, указ выражает обеспокоенность тем, что взгляды некоторых узбекских мигрантов могут радикализироваться под воздействием нарастающей в России ненависти.

Некоторые положения указа, в частности наблюдение за детьми со стороны социальных работников, по-видимому, направлены на заблаговременное информирование властей о подверженных радикализации лицах. Кроме того, положения о помощи трудовым мигрантам за рубежом можно рассматривать как попытку предотвратить чувство отчуждения и разочарования у тех, кто столкнулся с трудностями. По мнению экспертов, такие чувства зачастую подталкивают к радикализации.

Аналитики Международной организации по миграции (МОМ) и других органов, осуществляющих контроль за трудовой миграцией, утверждают, что неблагоприятные условия труда в России вносят вклад в процесс радикализации трудовых мигрантов из Центральной Азии, которые относятся к наиболее уязвимым слоям населения.

Петр Казмеркевич, эксперт МОМ по миграционным моделям Центральной Азии, сказал в опубликованном организацией интервью, что основные условия, способствующие радикализации трудовых мигрантов, как правило, меняются вместе с социальными и политическими изменениями, происходящими в принимающей стране.

«Чаще всего радикализация происходит в России, – добавил Казмеркевич. – К социально-уязвимым группам относятся отчужденные представители молодежи, не имеющие социальной или общественной поддержки, те, у кого низкий уровень религиозного образования и мало перспектив для продвижения по службе, а также молодые люди, вовлеченные в преступную деятельность или контактирующие с преступниками».