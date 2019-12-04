Узбекистан: пышных свадеб больше не будет! Ой ли?

Даже через два дня после свадьбы в семье Вахобиддина Раджабалиева продолжалась уборка.

Его новоиспеченная невестка Нилюфар усердно подметала во дворе их дома в Карши, городе на юге Узбекистана. Когда мимо проходил старейшина семьи, она накрыла лицо вуалью и трижды поклонилась.

В углу небольшого двора были свалены в кучу столы и стулья. На полу у входа лежали высыхающие букеты в блестящих, разноцветных обертках. На летней кухне стояли коробки с пустыми бутылками из-под водки, вина и шампанского.

Торжественное мероприятие по случаю бракосочетания Нилюфар и сына Раджабалиева обошлось в 6000 долларов. В стране, где среднемесячная зарплата составляет около 200 долларов, это огромные деньги. Тем не менее 55-летний Раджабалиев, учитель местного колледжа, в приподнятом настроении.

«Около 500 человек были приглашены на вечернее торжество и 300 – на утренний плов. Часть мероприятия прошла у нас дома. Мои родственники и друзья говорят, что свадьба была веселой и с большим количеством угощений. Я очень рад, что гости остались довольными», – сказал Eurasianet.org Раджабалиев.

Утренний плов – давняя узбекская свадебная традиция. Традиционные места ее проведения – свадебные рестораны, в которых могут разместиться сотни и даже тысячи гостей.

Владельцы подобных заведений всегда могут быть уверены в наличии заказов, независимо от времени года. Более того, клиенты бронируют дни и места за несколько месяцев. Плов обычно подается вскоре после рассвета. Родители молодоженов обычно рассылают от 300 до 500 приглашений. Еще 400–600 гостей ожидают на вечерний банкет.

Что особенно радует Раджабалиева, так это то, что он успел провести свадьбу до конца года. С 1 января правительство вводит новые правила в отношении свадеб, которые могут положить конец пышным торжествам.

По новым правилам, в свадебных кортежах должно быть не более трех автомобилей, а не около десятка, как сегодня. На банкете должно присутствовать максимум 250 человек и 300 – на утреннем плове.

Нарушителям грозит штраф в сотни долларов. Могут также оштрафовать и заведения, где будут проводиться свадьбы.

Депутаты, поддержавшие соответствующие поправки к закону, заявили, что ограничения необходимы, чтобы не допустить увеличения долгового бремени у людей с ограниченными финансовыми возможностями из-за фактора морального давления со стороны окружающих. Неподъемные расходы на свадьбы вынуждают многих узбекистанцев уезжать на заработки за рубеж, где им часто приходится трудиться годами, чтобы накопить денег на однодневное застолье.

Несогласные с правительственной инициативой отмечают, что такие меры являются и жесткими, и неэффективными, поскольку речь идет об ограничении «обычая, являющегося неотъемлемой частью узбекской культуры». По общепринятому мнению, родители должны работать всю жизнь, чтобы женить или выдать замуж своих детей, и обеспечить, чтобы свадьба была красивой.

Попытки регулировать эту сферу частной жизни предпринимались еще во времена покойного президента Ислама Каримова. В октябре 1998 года он подписал указ о запрете «расточительных свадебных торжеств». Каримов считал эту традицию «пережитком прошлого».

Однако эта мера не принесла результатов.

Второй аналогичный указ был принят в 2008 году, и тоже был проигнорирован.

Историк Равшан Назаров считает, что законы всегда будут бессильны перед свадебными традициями.

«Надо учитывать объективные обстоятельства. Существует несколько категорий людей, которых нельзя не пригласить на мероприятие. Это родственники, количество которых может доходить до нескольких сотен, потом коллеги, те, которые уже приглашали вас на свадьбу, а также соседи, гости со стороны жениха и невесты. Таким образом, набирается больше 400 или 500 человек», – сказал Eurasianet.org Назаров.

Президент Шавкат Мирзиёев, пришедший к власти после смерти Каримова в 2016 году, тоже решил попробовать решить «свадебную проблему».

Его позиция по этому вопросу стала ясна в марте 2018 года, когда в узбекских СМИ появилась аудиозапись, где можно было услышать, как он запрещает высокопоставленным правительственным и региональным чиновникам посещать пышные свадьбы.

В начале марта 2018 года узбекские СМИ распространили информацию на основе аудиозаписи одного из его выступлений. Он предупредил, что если машины с правительственными номерами будут обнаружены у заведений, где проходят торжества, то соответствующий чиновник будет уволен и привлечен к ответственности.

«В тот же день отправлю их в тюрьму», – заявил он.

Скептики воспринимают эти заявления как сотрясание воздуха. Опытный тамада Турдикул Норматов сказал, что правительство сможет решить эту проблему только после того, как чиновники начнут с себя, отказавшись от нескромных торжеств.

«Свадьба превратилась в своего рода соревнование: кто больше позовет гостей на плов, у кого в изобилии праздничный стол, у кого подарки молодоженам дороже и лучше. Обычно пышные свадьбы – это у государственных чиновников и бизнесменов», – сказал Норматов Eurasianet.org.

Тем не менее, несмотря на то, что здесь часто говорят о пышных свадьбах как о составляющей узбекской культуры, это явление возникло только в 1970-х годах. До этого большинство людей в тогдашней Узбекской ССР жили в относительной бедности. Денег не хватало, как, впрочем, и основных товаров народного потребления.

Даже в досоветские времена роскошь была уделом только ограниченного круга людей – придворной знати, высокопоставленных чиновников и крупных землевладельцев.

Распространение шумные застолья получили с переходом на относительно свободный рынок после распада СССР.

«На протяжении длительного времени свадебные торжества проводились для не очень большого круга людей, ограничиваясь, в основном, пределами одной махалли [общины] и некоторого количества прибывших гостей», – сказал Назаров.

В начале ноября в свадебную дискуссию включилось Министерство культуры – один из высокопоставленных чиновников ведомства предложил проводить торжества по единому сценарию. Аппаратчик даже предложил привлечь к разработке сценария ученых.

Это предложение многие встретили насмешками.

«Каждый родитель готовится к этому событию несколько лет, чтобы на свадьбе у его ребенка было что-то новое, чего не было у других, – сказала Eurasianet.org журналистка Гульбахор Камолова. – Свадьба – это личное, не надо ее регулировать на уровне правительства. Пусть люди в правительстве сами делают свадьбы по сценарию!».