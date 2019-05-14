Узбекистан разблокировал критикующие власти веб-сайты

В Узбекистане разблокировали, по меньшей мере 11 независимых веб-сайтов, которые были недоступны в течение более десяти лет, в том числе Eurasianet, «Фергана», «Хьюман Райтс Вотч» и узбекская служба «Би-би-си».

Правда, в этот список не вошли Радио «Свободная Европа»/Радио «Свобода» и его узбекская служба, «Озодлик».

Комил Алламжонов, глава Агентства информации и массовых коммуникаций при администрации президента РУ, объявил об отмене ограничений 10 мая в социальных сетях (которые, кстати, тоже были заблокированы вплоть до начала этого года).

Алламжонов объяснил блокировку «определенными техническими проблемами», о которых стало известно после того, как в прошлом месяце представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Харлем Дезир обратился к узбекским властям, напомнив им о международных обязательствах Узбекистана обеспечить свободу прессы. В своем обращении Дезир отметил, что у правительства нет четкого набора критериев для блокировки веб-сайт.

Подобные заявления западных официальных лиц – обычное явление. Необычным является то, как быстро и публично ответил Узбекистан. Казахстан, председательствовавший в ОБСЕ несколько лет назад, регулярно блокирует и разблокирует веб-сайты, но власти редко комментируют, на каком основании принимаются эти решения.

Алламжонов, похоже, оглядывается на международное общественное мнение. В начале мая он написал в Facebook о последнем индексе свободы прессы, публикуемом организацией «Репортеры без границ», в котором Узбекистан занял 160-е место в списке из 180 стран и территорий. В прошлом году страна находилась на 165-й строчке, а годом ранее – на 169-й, добавил он.

«В отчёте отмечено, что узбекские журналисты начали освещать такие актуальные темы, как коррупция и принудительный труд, но в сфере СМИ до сих пор наблюдается самоцензура. Это означает, что перед нами стоит ещё очень много задач, которые необходимо реализовать для обеспечения свободы слова и защиты прав журналистов. Ведь острые темы могут освещаться только тогда, когда СМИ чувствуют свою поддержку и защиту», – написал Алламжонов.

«Думаю, настоящий отчёт должен стать для нас своеобразным зеркалом, в котором отражается ситуация со свободой слова в республике. И нам необходимо обеспечить прогресс в этой области. Ведь вся современная политика и проводимые реформы [в Узбекистане] тесно связаны со свободой слова и прессы», – добавил он.

Но некоторые обозреватели высказывают сомнения по этому поводу.

«Разблокировка веб-сайтов некоторых СМИ и правозащитных организаций – не признак демократизации или «прозорливости» Алламжонова, а просто попытка произвести положительное впечатление перед [запланированным на текущий месяц] визитом президента Германии [Франка-Вальтера] Штайнмайера», – написал в Facebook политический аналитик Рафаэль Саттаров.

Определить, кто в Узбекистане стоит за той или иной реформой, а кто выступает против, довольно сложно, хотя большинство наблюдателей едины во мнении, что страна добилась значительного прогресса с момента смерти авторитарного правителя Ислама Каримова в 2016 году.

За несколько дней до объявления Алламжонова узбекский веб-сайт Xabar.uz, учредителем которого, по сообщениям, является Министерство по развитию информационных технологий и коммуникаций РУ, заявил, что приказ о блокировке сайтов отдал бывший глава СГБ Ихтиёр Абдуллаев, смещенный в феврале со своей должности, якобы за прослушивание телефонных звонков президента Шавката Мирзиёева.