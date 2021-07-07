Узбекистан разочаровал тайно принятым законом о религии

В Узбекистане принят новый закон о религии, в рамках которого верующим делаются определенные незначительные уступки, но в основном сохраняются прежние ограничения, к большому разочарованию организаций, выступающих в защиту религиозных прав.

Среди наиболее спорных вопросов, затронутых в подписанном президентом Шавкатом Мирзиёевым 5 июля законе, – право носить религиозную одежду.

Новым законом «О свободе совести и религиозных организациях» отменяется и без того по большей части игнорировавшееся положение, запрещавшее лицам, не зарегистрированным в качестве священнослужителей, появляться на публике в подобной одежде.

Однако государственные учреждения, включая вузы, сохранили право требовать соблюдения определенного дресс-кода. Общественность, интерес которой к этому вопросу растет, будет следить за тем, каким образом данный пункт закона будет применяться в отношении, например, женщин, носящих исламские головные уборы.

Также новым законом номинально упрощается процесс регистрации религиозных организаций и мест отправления культа. Раньше для этого требовалось собрать подписи 100 учредителей; теперь их число сократили наполовину. При этом критики отмечают, что одновременно появились новые требования, усложняющие процедуру.

Кроме того сохраняются строгие правила в отношении религиозного образования. Изучение религии возможно только после окончания средней школы, и по-прежнему не будет входить в учебные программы учреждений среднего и высшего образования.

«Не допускается включение религиозных дисциплин (за исключением религиозных образовательных учреждений) в учебные программы системы образования», – говорится в законе.

Это больной вопрос для постоянно растущего числа людей, желающих прививать своим детям постулаты ислама с раннего возраста. Примерно с 2017 года правоохранительные органы выявили и закрыли множество тайных религиозных курсов. Государство ревностно охраняет свою исключительную прерогативу по распространению религиозных ценностей среди населения, и новый закон закрепляет эту прерогативу.

«[Не контролируемое властями религиозное образование] может стать причиной возникновения в обществе разногласий по религиозным вопросам, попадания населения под влияние чуждых идей и взглядов. С этой целью предоставление религиозного образования вне религиозного учебного заведения признается в качестве незаконной деятельности», – говорится в комментарии к закону, опубликованном в государственной газете.

«Форум 18», зарегистрированная в Дании международная группа по защите религиозных свобод, раскритиковала подписанный Мирзиёевым закон о религии, заявив, что в нем сохраняются многие из ранее существовавших ограничений, идущих вразрез со взятыми Узбекистаном на себя обязательствами в соответствии с международными хартиями по правам человека.

«Форум 18» в частности заявил, что ряд международных организаций – включая ООН, ОБСЕ и Венецианскую комиссию Совета Европы – разделяют его опасения по поводу запретов на исповедание, преподавание и распространение религиозных убеждений без санкции государства, а также жесткой цензуры религиозной литературы.

Причем претензии касаются пунктов, которые позиционировались как уступки верующим.

«Хотя закон о религии сокращает количество граждан, [подписи которых] необходимы для подачи заявления о формировании общины, с нынешних 100 учредителей до 50, одновременно вводится дополнительное ограничение, согласно которому все учредители должны жить в одном городе или районе», – отметил «Форум 18».

Также критике подвергся тот факт, что закон был принят без серьезного общественного обсуждения.

«Разработка и принятие нового закона о религии осуществлялись почти полностью в тайне, с очень редкими публичными объявлениями о прогрессе», – посетовал «Форум 18».

Хотя законопроект был размещен в интернете для общественного обсуждения еще в августе прошлого года, было неясно, каким образом и в какие сроки представители общественности могли подать свои отзывы.

«Государство добивается полного контроля, и даже обсуждение закона о религии проводится в тайне, – сказал «Форуму 18» правозащитник, имя которого не называется. – Это порождает экстремизм».

Хотя новый закон, возможно, и не оправдал надежд тех, кто выступает за расширение свободы вероисповедания, прочие удовлетворены тем, что положение улучшается с каждым днем. В 2006-2017 годы Государственный департамент США неизменно вносил Узбекистан в список стран, вызывающих особую озабоченность в связи с отсутствием религиозных свобод. В 2018 и 2019 годах страну исключили из черного списка и перевели в так называемый «Особый контрольный список». А в прошлом году последовало дальнейшее повышение статуса.

«2 декабря 2020 года, в соответствии с Законом о международной религиозной свободе от 1998 года с внесенными в него поправками, государственный секретарь исключил Узбекистан из “Особого контрольного списка”, заключив, что страна больше не совершает и не допускает “серьезных нарушений свободы вероисповедания”», – говорится в докладе Отдела по вопросам международной свободы вероисповедания Госдепартамента США.

В том что касается религиозного образования, власти надеются умиротворить верующих при помощи инициатив вроде недавно созданного телеканала «Хидоят сари» («Наставление на путь истины»), специализирующегося на вопросах религии. Данный онлайн-канал, который начал вещание 7 июля, позиционируется создателями в качестве образовательного и платформы для распространения точных и окончательных позиций по исламским вопросам.

«На канале будут транслироваться программы, прошедшие экспертный и религиозный анализ, чтобы исключить все виды альтернативных интерпретаций», – написал на своей странице в Facebook глава Национальной телерадиокомпании Узбекистана Алишер Хаджаев.

Контент «Хидоят сари» также будет включать материалы, рассказывающие молодежи об опасностях попадания под влияние пропагандирующих терроризм и экстремизм религиозных течений, а также «попкультуры», пишет Хаджаев.