Узбекистан раскрывает объятия бегущим из России IT-специалистам

Узбекистан собирается ввести ускоренную выдачу рабочих виз для иностранных инвесторов в IT-секторе. Это говорит о том, что страна надеется переманить к себе специалистов из России и Беларуси, переживающих сейчас крупномасштабную утечку мозгов.

Инвесторам, соответствующим установленным критериям, предлагается посетить веб-сайт itvisa.uz, запущенный 10 марта, и подать заявку на получение трехлетних виз и разрешений на работу по упрощенной процедуре для себя и своих иждивенцев.

Как сообщается, выдача виз должна начаться с 1 апреля.

За последние недели, на фоне стремительно ухудшающегося политического климата и широкого возмущения решением Кремля начать вторжение в Украину, многие тысячи российских и белорусских граждан покинули свои страны. По-видимому, большинство направляется в такие страны как Армения, Грузия и Турция, но и государства Центральной Азии, видимо, стараются извлечь выгоду из этой тенденции.

Официальные лица Узбекистана говорят, что в качестве дополнительного стимула к переезду в страну компаниям, работающим в сфере IT, будет предоставлен широкий спектр налоговых льгот.

Узбекистан начал подготовку к привлечению IT-специалистов еще до военного нападения России на Украину. Поддерживаемая государством ташкентская организация IT Park официально запустила программу релокации 25 февраля, на следующий день после начала войны. Официальные лица сообщают, что с начала года в Узбекистан прибыли 3000 иностранных IT-специалистов.

В декабре министр по развитию информационных технологий и коммуникаций Шерзод Шерматов пообещал, что к 2028 году Узбекистан увеличит объем экспорта программных продуктов и услуг до 1 миллиарда долларов.

Это смелый план. По официальным данным, в 2020 году объем экспорта, связанного с ИТ-отраслью, достигал 16,3 млн долларов. Затем он показал вполне достойный рост, но и в 2021 году оставался на скромном уровне 40 миллионов долларов.

Хотя нынешний момент кажется благоприятным, никак нельзя гарантировать, что возможность работать в Узбекистане окажется достаточно привлекательной в долгосрочной перспективе.

Для Андрея, 25-летнего программиста из Санкт-Петербурга, родившегося в Узбекистане, приезд в Ташкент был своего рода возвращением домой. Он сказал Eurasianet.org, что они с коллегами находятся в Ташкенте с 10 марта. Однако не факт, что они задержатся там надолго.

«Многие из российских коллег, работающих в IT, оказались сейчас в Ташкенте. Некоторые приехали в Узбекистан, потому что у них тут родственники. Но я приехал на родину случайно. Так уж получилось. Наши работодатели решили, что Узбекистан будет превосходным перевалочным пунктом. Они говорят, что скоро вся команда переедет в Грузию», — сказал он.