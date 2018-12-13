Узбекистан рассчитывает на дивиденды от возрождения суфизма

Последователи суфизма во время визита в Бухару. (Все фотографии: Eurasianet.org)

В течение недели в середине ноября Бухара принимала необычных гостей. В город съехались около 170 адептов суфийского ордена Накшбанди из 18 стран мира, на большинстве из которых были надеты разноцветные тюбетейки и тюрбаны.

В Бухару, туристическую мекку Узбекистана, чаще приезжают гости из Европы и Японии. Но теперь правительство рассчитывает также получать прибыль от паломничества суфиев, которые жаждут увидеть своими глазами землю, где зародилось их учение.

Мало кто так рад этому событию, как местная община последователей суфизма, которая часто подвергалась гонениям и лишениям.

«Моя радость безгранична. Посмотрите, суфии приезжают в святую Бухару со всего мира, и мы вновь можем громко произносить имя Накшбанда. Слава богу, что его идеи и деяния живут в умах и сердцах людей», – в радостном возбуждении сказал Eurasianet.org житель Бухары Кувандик Кутлиев.

Бухара – особое для суфиев место, потому что именно здесь ровно семь веков назад, в 1318 году, родился основатель самого значительного суфийского ордена Бахауддин Накшбанд. Имя «Накшбанд» происходит от персидского слова, означающего ремесло изготовления декоративных тканей.

В свое свободное время, когда он не ухаживает за фиговыми и гранатовыми деревьями и луковыми грядками на своем участке размером 5000 квадратных метров, Кутлиев добровольно присматривает за мавзолеем другого суфийского мудреца примерно в 50 километрах от Бухары. Приветствуя делегацию гостей, Кутлиев говорил на ломаном арабском языке.

Самыми запоминающимися моментами паломничества стали пятничные молитвы у мавзолея Накшбанда, расположенного недалеко от города.

Среди наиболее именитых гостей города был Абдул Карим бен Саид Хадаид – 65-летний малазиец с раскидистой бородой и в белоснежном тюрбане. Именно основанная им организация – Всемирный суфийский центр в Куала-Лумпуре – организовала паломничество. Шейх выразил признательность Узбекистану за радушный прием, оказанный ему и его единоверцам.

Абдул Карим бен Саид Хадаид, руководитель группы паломников. Малазийский шейх выразил признательность Узбекистану за развернутую для них красную дорожку.

«В мире насчитывается более 40 миллионов последователей этого учения. В одной только Малайзии их 15 миллионов. Многие из них желают посетить родину великого Накшбанда», – сказал он Eurasianet.org.

Путь, который прошли суфии в современном Узбекистане, неоднозначен. Вместе с последователями других направлений ислама они сильно пострадали от репрессий против верующих во времена СССР. С приближением крушения советского строя паломники со всего мира возобновили свои поездки в святые места в таких местах, как Бухара.

После обретения Узбекистаном независимости суфизм показался властям очень привлекательной ветвью ислама по причине его умеренного характера.

Властям с их неприятием демонстративной религиозности нравилось то, представители суфийского ордена Накшбанди обычно без фанатизма подходили к соблюдению обрядов, воздерживаясь от экстатических проявлений, ассоциируемых с кружащимися дервишами. Бахауддин Накшбанд верил, что каждый суфий может научиться общаться с Богом наедине с собой при помощи «тихого зикра» – формы медитации с проговариванием Божественных имен. С другой стороны ультраортодоксальные салафиты веками с пренебрежением относились к последователям Накшбанда.

«Суфиев зачастую называют мистиками, потому что они чувствуют присутствие Бога в реальном мире. Они придают метафорический и сакральный смысл всему», – сказал Eurasianet.org узбекский теолог, изучающий суфизм, Александр Джумаев.

Самые большие общины узбекских суфиев проживают в Ферганской долине, в таких городах, как Андижан и Коканд, и в Бухаре. На протяжении долгого времени в период правления покойного президента Ислама Каримова, который умер в сентябре 2016 года, к ним относились терпимо и даже поддерживали. Однако все изменилось в 2005 году. Вскоре после кровавого подавления восстания в мае того года любые направления ислама, не пользующиеся явным одобрением государства, в лучшем случае стали считаться не вызывающими доверия, а в худшем – объектом непримиримой враждебности. Если когда-то суфии относительно свободно собирались и совершали молитвы, то они прекратили это делать из опасений, что правительство, которое не делает разницы между представителями различных религиозных направлений, причислит их к «экстремистам». До недавнего времени суфии подвергались преследованиям.

Паломники прибыли из 18 стран.

Все это придает особое значение решению преемника Каримова Шавката Мирзиёева вывести суфизм из тени и изучить способы привлечения его последователей со всего мира в Узбекистан.

В декабре прошлого года Мирзиёев подписал указ о создании в стране Исламской академии. При этом он подчеркнул, что суфийский орден Накшбанди станет предметом особого изучения.

В некотором отношении это решение основано на холодном экономическом расчете. Согласно президентскому указу, принятому в августе прошлого года, развитие паломнического туризма включено в общую государственную стратегию развития туризма. Возможно, именно это стало толчком к введению в феврале 2017 года 30-дневного безвизового режима для граждан Малайзии, Турции и Индонезии.

По мнению исламоведа Саиды Арифхановой, изменившееся отношение к суфизму также может рассматриваться как попытка властей найти панацею от потенциальной опасности радикального ислама. Однако она отметила, что план выглядит не совсем убедительно.

«Это ошибочное мнение, потому что в рядах суфиев есть свои радикалы. Существует напряженность и идеологические разногласия даже среди суфийских орденов», – сказала Арифханова.

Но приехавшие в Бухару суфии не стали особо задумываться о мотивах властей и возможных последствиях, а просто наслаждались редкой возможностью.

81-летний Исомиддин Умаров приехал в Бухару из Таджикистана. Он не может передвигаться без посторонней помощи, поэтому его сыновья помогали ему путешествовать. Впервые он проявил интерес к ордену Накшбанди около полувека назад. По его словам, с тех пор он носит заповеди Накшбанда в своем сердце.

«Вы должны любить Бога, и чтобы почувствовать его, вы должны совершать зикр. Это единственный способ быть Накшбанди. У себя на родине я обучил дюжину или около того последователей этого великого учителя, и теперь я могу умереть с чистой душой. Я в Бухаре. Я счастлив, что смог прикоснуться к связанным с Накшбандом предметам и помолиться у его могилы», – сказал Умаров.