Узбекистан рвется во Всемирную торговую организацию

Узбекские власти, похоже, готовы ослабить контроль над информационными потоками в самой густонаселенной стране Центральной Азии в рамках комплексной инициативы по проведению реформ, призванной повысить ее шансы на вступление во Всемирную торговую организацию.

Президент Шавкат Мирзиёев выразил желание добиться членства Узбекистана в ВТО уже в 2026 году. Статус члена ВТО предоставляется после длительного переговорного процесса, контролируемого со стороны организации так называемой «рабочей группой». Рабочая группа была создана для оценки готовности Узбекистана еще в 1994 году, но с тех пор значительного прогресса в получении членства не было достигнуто.

Соглашения о вступлении в ВТО обсуждаются с каждым претендентом на членство отдельно, но все они предполагают создание свободной торговой системы, основанной на применении открытых, справедливых и прозрачных процедур. Выдвинутые требования не понравились бывшему узбекскому лидеру Исламу Каримову, режим которого жестко контролировал все сферы экономической и политической деятельности в Узбекистане. Сменив на посту скончавшегося в 2016 году Каримова, Мирзиёев последовательно проводит либерализацию экономики.

Теперь он, похоже, готов активно добиваться членства в ВТО.

3 июня Мирзиёев издал указ, санкционирующий проведение широкого спектра экономических реформ, призванных привести правила торговли Узбекистана в большее соответствие со стандартами ВТО. Реформа, которая может иметь самые далеко идущие последствия для Узбекистана, – это положение об ослаблении государственного контроля над доступом граждан к информации.

С момента обретения Узбекистаном независимости после распада Советского союза в 1991 году правозащитные группы регулярно упоминают Узбекистан среди наиболее репрессивных стран мира, которые строго ограничивают распространение новостей и информации, идущих вразрез с официальной линией. При президентстве Мирзиёева ничего особо не изменилось: Узбекистан продолжает получать низкие оценки от наблюдателей. Например, в последнем ежегодном докладе организации «Фридом Хаус» о свободе интернета под названием «Свобода интернета в мире – 2023» Узбекистан был включен в список стран c самым «несвободным» интернетом наряду с Россией, Китаем и Ираном.

Указ Мирзиёева от 3 июня может кардинально изменить информационную среду Узбекистана. Он дал указание Министерству цифровых технологий страны разработать до 1 октября процедуры, позволяющие операторам связи и интернет-провайдерам подключаться к международным интернет-сетям. В то же время в указе говорится, что власти сохранят за собой право требовать от провайдеров предоставления чиновникам информации об использовании сетей пользователями и о наиболее частых поисковых запросах. В указе также подчеркивается, что либерализация доступа в международную сеть интернета носит экспериментальный характер.

«Операторам телекоммуникаций, имеющим мобильные и (или) проводные сети телекоммуникаций, осуществляющим деятельность на территории Республики Узбекистан, в качестве эксперимента, предоставляется право на прямое подключение к международным сетям интернет для собственных коммерческих нужд с полным соблюдением требований оперативно-розыскной деятельности, систем информационной и кибербезопасности», – говорится в указе.

Подготовка к вступлению в ВТО, вероятно, нанесет существенный удар по некоторым узбекским компаниям. Еще одно положение президентского указа предписывает Министерству торговли разработать законопроект, предусматривающий отмену «субсидий и преференций, предоставляемых в целях поддержки экспорта». Предполагается, что это решение вступит в силу 1 января 2025 года.

Согласно указу, до 1 января должен быть предпринят ряд шагов по повышению прозрачности, направленных на «обеспечение здоровой конкурентной среды при осуществлении государственных закупок». В нем также перечислены меры, которые необходимо принять до конца 2024 года, чтобы «привести действующие в республике таможенные пошлины, сборы и стоимость в соответствие с требованиями Генерального соглашения о тарифах и торговле».

Чтобы продемонстрировать приверженность Узбекистана процессу реформ, Мирзиёев распорядился создать межведомственную рабочую группу, которая должна ежемесячно отчитываться о выполнении содержащихся в указе положений. В документе также говорится, что «контроль за исполнением указа» возлагается на премьер-министра Абдуллу Арипова.