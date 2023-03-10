Узбекистан: референдум по конституции назначен на 30 апреля

Законодатели подавляющим большинством голосов поддержали поправки к конституции, которые общественность еще даже не видела. (Фото: официальный Telegram-канал парламента)

Законодатели предварительно назначили на 30 апреля дату проведения давно откладываемого референдума по поправкам к конституции, которые позволят президенту Шавкату Мирзиёеву остаться у власти еще более десяти лет.

Нижняя палата парламента утвердила дату на состоявшемся 10 марта заседании. До этого депутаты вяло посовещались, а затем подавляющим большинством голосов приняли предлагаемые поправки: из 137 депутатов 134 проголосовали за референдум, двое воздержались, а один совсем не проголосовал. Против не выступил никто.

«Сегодня исторический день для нашей страны. Важный этап в построении узбекской государственности», — сказал спикер Нуриддин Исмоилов после голосования.

Теперь еще должна сказать свое слово верхняя палата парламента, но нет оснований полагать, что сенаторы пойдут вразрез решению нижней палаты, послушной воле исполнительной ветви власти.

Более или менее достоверно известно, что в той или иной степени будет переписано 65 процентов текста действующей конституции, поскольку об этом заявили сами законодатели. Однако народ не полностью осведомлен о том, что именно представляют собой эти поправки, поскольку ему их пока не показали.

Однако общеизвестна одна существенная поправка: продолжительность срока действия президентских полномочий должна быть продлена с пяти до семи лет. В настоящее время Мирзиёев имеет право избираться только на два пятилетних срока (и сейчас идет его второй срок), но поправки, по его собственным словам, обнулят счет и позволят ему баллотироваться еще на два семилетних срока. Это означает, что он может остаться на своем посту до 2040 года.

Довод Мирзиёева в пользу пересмотра конституции, который он впервые осторожно предложил в ноябре 2021 года на своей инаугурации на второй срок, заключался в том, что «во многих странах в период кардинальных перемен проводились конституционные реформы». Акцент, сказал он в другом выступлении несколько недель спустя, следует сделать на разработке документа, в основу которого будет заложена забота о социальной защите населения.

«Необходимо заменить ранее действовавший принцип “государство – общество – человек” на новый: “человек – общество – государство”, закрепить его в национальном законодательстве и правовой практике», — сказал он. «В процессе экономических реформ главным критерием должно стать обеспечение интересов человека».

Но первоначальный проект новой конституции, опубликованный в интернете в июне прошлого года, вызвал беспорядки в автономной республике Каракалпакстан, где многие не согласились с положениями, лишавшими их территорию номинальной возможности объявить референдум о независимости. Перспектива обретения Каракалпакстаном независимости является крайне отдаленной и маловероятной, но своевольная манера, в которой эту возможность собирались отобрать, привела к необычайно масштабной демонстрации массового недовольства.

В результате жесткого подавления протестов, вспыхнувших в столице Каракалпакстана Нукусе в первые дни июля, погиб по меньшей мере 21 человек. На фоне беспорядков Мирзиёев быстро отказался от предложенных поправок, касающихся Каракалпакстана, как бы признавая просчет, хотя он в то же время обвинил во всем «вредоносные внешние силы».

Поскольку первый проект новой конституции провалился, планы по проведению референдума в декабре тоже были сорваны.

Мирзиёев будет надеяться, что ему повезет со второго раза.