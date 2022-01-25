Узбекистан: Россия отвоевала у Китая позицию ведущего торгового партнера

Объем внешней торговли Узбекистана вырос почти вдвое после смерти авторитарного президента Ислама Каримова в 2016 году. (Фото: ГосСМИ)

Согласно последним данным, в 2021 году Россия вернула себе позицию ведущего торгового партнера Узбекистана, с небольшим отрывом обогнав Китай.

Это произошло впервые с 2014 года.

По опубликованным на днях данным Госкомстата РУ, объем товарооборота между Узбекистаном и Россией составил 7,5 миллиардов долларов, что немного превышает аналогичный показатель для Китая, зарегистрированный на уровне 7,4 миллиардов долларов. Узбекистан испытывает значительный дефицит торгового баланса как с РФ, так и с КНР: 3,4 миллиарда долларов и 2,4 миллиарда долларов соответственно.

Также в общем объеме торговли лидирующие позиции занимают Казахстан (3,9 миллиардов долларов), Турция (3,4 миллиарда долларов) и Южная Корея (1,9 миллиардов долларов).

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Показатели внешнеторгового оборота Узбекистана в последние годы демонстрируют устойчивую тенденцию к росту, что подтверждает эффективность скоординированных усилий президента Шавката Мирзиёева по открытию миру экономики страны. В 2021 году объем внешнеторгового оборота составил 42,1 миллиардов долларов, что на 5,8 миллиарда долларов больше, чем в 2020 году. Правда, 2020-й был самым тяжелым с точки зрения вызванных пандемией экономических потерь.

Но наличие общей тенденции к росту не подлежит сомнению. По итогам 2019 года внешнеторговый оборот Узбекистана достиг 42,2 миллиарда долларов, что выгодно отличается от показателя 2016 года (последнего года правления печально известного авторитарного президента Ислама Каримова), когда эта цифра составила 24,2 миллиарда долларов.

С начала 2010-х годов резко вырос товарооборот Узбекистана с Китаем, по-видимому, за счет России, торговля с которой в первой половине десятилетия наоборот стремительно сокращалась. К середине 2010-х годов эта тенденция несколько изменилась: в этот период РФ и КНР почти всегда демонстрировали примерно аналогичные совокупные показатели внешней торговли.

Одним из заслуживающих внимания событий последнего времени стало получение Узбекистаном в декабре 2020 года статуса наблюдателя в возглавляемом Москвой Евразийском экономическом союзе, что придало определенный импульс росту объемов российского импорта.

Российские компании также лидируют по уровню присутствия на узбекском рынке. По состоянию на начало 2022 года, в Узбекистане насчитывалось более 2 300 предприятий с российским капиталом. Что касается компаний с китайским капиталом, то их в стране менее 2 тысяч.

По мнению политолога Фархада Мирзабаева, решающую роль в сокращении объемов торговли с Китаем могла сыграть пандемия COVID-19.

«Цепочки поставок в торговле с Китаем стали сложнее, что привело к увеличению транспортных расходов. Я думаю, что это все временно. Китай скоро снова вернет себе лидерские позиции, если только [Узбекистан] не вступит в Евразийский союз», – сказал Мирзабаев Eurasianet.org.

В свою очередь, недавнее решение властей Узбекистана о полном прекращении экспорта природного газа может существенно повлиять на будущие показатели.

«Экспорт газа полностью остановлен, и все объемы газа направляются внутренним потребителям республики», – сказал агентству «Интерфакс» представитель Министерства энергетики в начале этого месяца.

Почти весь объем экспорта газа обычно уходил в Китай. С января по октябрь 2021 года Узбекистан экспортировал в КНР более 4 миллиардов кубометров, объем продаж составил чуть более 600 миллионов долларов. Россия приостановила закупки газа у Узбекистана в начале 2020 года.