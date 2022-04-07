Узбекистан-Россия: сделка о строительство АЭС остается на повестке несмотря на санкции

Церемония, прошедшая в октябре 2018 г. на потенциальной стройплощадке атомной электростанции в Узбекистане. (Фото: «Росатом»)

Четыре года назад, когда Узбекистан дал старт программе перехода на ядерную энергетику для борьбы с хроническими перебоями энергоснабжения, преследующими его каждую зиму, мир был совсем другим.

Российский президент Владимир Путин еще не был всемирным изгоем, и его узбекский коллега Шавкат Мризиёев принимал его в Ташкенте как почетного гостя.

Главным событием визита Путина стал проведенный им совместно с Мирзиёевым символический запуск проекта по сооружению к востоку от Бухары атомной электростанции стоимостью 11 миллиардов долларов. Работы должно было производить российское государственное агентство «Росатом», играющее одну из ведущих ролей в атомной энергетике всего мира, а финансирование осуществляться за счет кредитов, предоставленных Москвой.

Ташкент подчеркивал экологические преимущества электростанции, которая уменьшит зависимость производства электроэнергии от ископаемого топлива — угля и природного газа. Кроме того, была надежда, что произведенная на АЭС электроэнергия поможет Ташкенту в решении экономических проблем, так как газ, используемый сейчас для выработки электричества, можно будет пустить на производство более прибыльной продукции.

Однако казавшееся таким выгодным соглашение может стать побочной жертвой российского вторжения в Украину.

В 2017 году, когда Узбекистан подписал соглашение с Россией о совместном строительстве атомной станции, такой выбор партнера, возможно, казался логичным. Но теперь, когда Россия стала мишенью международных санкций, «Росатом» уже не кажется таким привлекательным партнером — хотя санкционный режим в его нынешнем виде само это агентство пока не затронул.

«Росатом» отзывается об узбекском проекте оптимистично.

«Сейчас детали этого проекта обсуждаются, мы все прекрасно понимаем, что сооружение АЭС — это стратегический проект двустороннего сотрудничества, который отвечает интересам наших стран», — сказал 4 апреля высокопоставленный представитель «Росатома» Вадим Титов, которого цитирует сайт Podrobno.uz.

Титов, президент компании «Русатом международная сеть», представляющей интересы корпорации во всем мире, говорил на онлайн-конференции, организованной в рамках подготовки к международной отраслевой выставке, которая пройдет в Ташкенте в конце этого месяца.

Однако, поскольку все будущие последствия санкций еще не вполне ясны, такая уверенность может быть преждевременной.

«Совершенно точно, что проекты, еще не завершенные или находящиеся в стадии проектирования, чрезвычайно уязвимы для санкционных проблем и вмешательства, даже если сам “Росатом” сейчас не подпадает под такие санкции, — написал Eurasianet.org по электронной почте директор Международной инициативы в области безопасности Центра глобальной энергетической политики Колумбийского университета Ричард Нефью. — Любые санкции в области финансовых транзакций, передачи технологий и т.п. будут мешать работе по запуску и завершению таких проектов».

Хотя продолжение проекта связано с явными рисками, рискованным было бы и его прекращение.

Помимо того, что отмена проекта несомненно вызовет враждебную реакцию воинственной России, поиски нового партнера для строительства электростанции, которая, как говорил в 2018 году Мирзиёев, должна была быть готова в течение десятилетия, займет некоторое время.

Так осуществимо ли сейчас строительство российско-узбекской атомной электростанции?

«Возможно, хотя с учетом долгого подготовительного времени, которого требуют разработка и осуществление проектов ядерных реакторов, к тому моменту, когда такой проект сможет начаться, он может оказаться под санкциями, — сказал Нефью. — В общем, с учетом этого риска сейчас было бы нецелесообразно начинать реализацию таких проектов».