Узбекистан-Россия: сделка о строительство АЭС остается на повестке несмотря на санкции
Но хотя «Росатом» и не попал под санкции, они могут повлиять на его будущие проекты.
Четыре года назад, когда Узбекистан дал старт программе перехода на ядерную энергетику для борьбы с хроническими перебоями энергоснабжения, преследующими его каждую зиму, мир был совсем другим.
Российский президент Владимир Путин еще не был всемирным изгоем, и его узбекский коллега Шавкат Мризиёев принимал его в Ташкенте как почетного гостя.
Главным событием визита Путина стал проведенный им совместно с Мирзиёевым символический запуск проекта по сооружению к востоку от Бухары атомной электростанции стоимостью 11 миллиардов долларов. Работы должно было производить российское государственное агентство «Росатом», играющее одну из ведущих ролей в атомной энергетике всего мира, а финансирование осуществляться за счет кредитов, предоставленных Москвой.
Ташкент подчеркивал экологические преимущества электростанции, которая уменьшит зависимость производства электроэнергии от ископаемого топлива — угля и природного газа. Кроме того, была надежда, что произведенная на АЭС электроэнергия поможет Ташкенту в решении экономических проблем, так как газ, используемый сейчас для выработки электричества, можно будет пустить на производство более прибыльной продукции.
Однако казавшееся таким выгодным соглашение может стать побочной жертвой российского вторжения в Украину.
В 2017 году, когда Узбекистан подписал соглашение с Россией о совместном строительстве атомной станции, такой выбор партнера, возможно, казался логичным. Но теперь, когда Россия стала мишенью международных санкций, «Росатом» уже не кажется таким привлекательным партнером — хотя санкционный режим в его нынешнем виде само это агентство пока не затронул.
«Росатом» отзывается об узбекском проекте оптимистично.
«Сейчас детали этого проекта обсуждаются, мы все прекрасно понимаем, что сооружение АЭС — это стратегический проект двустороннего сотрудничества, который отвечает интересам наших стран», — сказал 4 апреля высокопоставленный представитель «Росатома» Вадим Титов, которого цитирует сайт Podrobno.uz.
Титов, президент компании «Русатом международная сеть», представляющей интересы корпорации во всем мире, говорил на онлайн-конференции, организованной в рамках подготовки к международной отраслевой выставке, которая пройдет в Ташкенте в конце этого месяца.
Однако, поскольку все будущие последствия санкций еще не вполне ясны, такая уверенность может быть преждевременной.
«Совершенно точно, что проекты, еще не завершенные или находящиеся в стадии проектирования, чрезвычайно уязвимы для санкционных проблем и вмешательства, даже если сам “Росатом” сейчас не подпадает под такие санкции, — написал Eurasianet.org по электронной почте директор Международной инициативы в области безопасности Центра глобальной энергетической политики Колумбийского университета Ричард Нефью. — Любые санкции в области финансовых транзакций, передачи технологий и т.п. будут мешать работе по запуску и завершению таких проектов».
Хотя продолжение проекта связано с явными рисками, рискованным было бы и его прекращение.
Помимо того, что отмена проекта несомненно вызовет враждебную реакцию воинственной России, поиски нового партнера для строительства электростанции, которая, как говорил в 2018 году Мирзиёев, должна была быть готова в течение десятилетия, займет некоторое время.
Так осуществимо ли сейчас строительство российско-узбекской атомной электростанции?
«Возможно, хотя с учетом долгого подготовительного времени, которого требуют разработка и осуществление проектов ядерных реакторов, к тому моменту, когда такой проект сможет начаться, он может оказаться под санкциями, — сказал Нефью. — В общем, с учетом этого риска сейчас было бы нецелесообразно начинать реализацию таких проектов».
Джоанна Лиллис – проживающая в Алматы журналист и автор книги Dark Shadows: Inside the SecretWorld of Kazakhstan («Темные тени. Внутри тайного мира Казахстана»).
Подписывайтесь на бесплатную еженедельную рассылку Eurasianet (на английском языке).