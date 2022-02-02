Узбекистан: сделай прививку – выиграй машину

Смотреть узбекский телеканал Zo’r TV стало сейчас особенно интересно.

В течение следующих пяти месяцев все прошедшие вакцинацию от коронавируса будут участвовать в еженедельных розыгрышах велосипедов, телевизоров, смартфонов и планшетов.

В последнюю же неделю каждого месяца будет разыгрываться главный приз – автомобиль Chevrolet Malibu.

«Malibu , Баходиржон, Malibu!» – кричал ведущий Zo’r TV в телефонном разговоре с ничего не подозревавшим победителем январской лотереи Баходиржоном Эсоналиевым, живущим в Ферганской области.

Установленный в студии экран показывал номер лотерейного билета Эсоналиева на фоне руки в синей перчатке, держащей пробирку с вакциной, а также часть номера его мобильного телефона.

То, что эта программа – часть мер, при помощи которых власти пытаются популяризовать вакцинацию, не вызывает сомнений. Министерство инновационного развития Узбекистана подтвердило, что участниками лотереи автоматически становятся все привившиеся граждане.

Власти утверждают, что первую дозу вакцины от коронавируса получили чуть более 19,2 млн из 35 млн человек, живущих в Узбекистане, то есть почти 90 процентов официально запланированного количества. Около 14,5 млн человек якобы получили и вторую дозу.

Эти цифры впечатляют, особенно с учетом того, что прошлым летом 36,5% участников социологического опроса называли себя противниками вакцинации. Приблизительно тогда же власти ввели обязательную вакцинацию для широких категорий населения.

Однако на узбекскую статистику редко бывает можно положиться.

Согласно официальным данным, число смертей, связанных с коронавирусом, лишь немного превышает 1500 – в два раза меньше, чем в соседнем Кыргызстане, где численность населения в пять раз ниже, а официальные лица признают, что их цифры не отражают реального положения вещей.

В прошлом году статистики, составляющие «Набор данных по смертности в мире» (World Mortality Dataset), установили, что Узбекистан является мировым лидером в области занижения числа жертв коронавируса.

В то же время по другую сторону границы с Казахстаном к вакцинированным причисляют и тех, кто не делал никаких уколов.

Так, один популярный блогер придал широкой огласке историю гражданина Казахстана, который получил с государственного портала уведомление об успешной вакцинации в клинике города Семея, хотя на самом деле он живет в тысячах километров оттуда, в Бельгии.

Из комментариев под ноябрьским сообщением об этом в Telegram следует, что это далеко не единичный случай в Семее и Северо-Казахстанской области, губернатор который хвастался тогда 100-процентной вакцинацией подлежащих ей категорий населения.

Отзывы на сообщение в Instagram о лотерее для вакцинированных граждан Узбекистана, опубликованное 1 февраля, были полны едкой иронии.

Один из комментаторов высмеивал планы узбекских ученых разработать съедобную вакцину на основе помидоров. Другие просто восхищались громкостью воплей ведущего.

Не обошлось и без вакциноскептиков, которые упорно не сдают позиции во многих странах бывшего СССР. «Все равно сдохнешь, – написала пользовательница под псевдонимом _helen_888k, – но только с Malibu».