Узбекистан: секс, политика и видеозапись

Когда два года назад Феруза Бабашева была избрана в местный совет Уртачирчикского района Ташкентской области, она решила не давать властям спуску, а не следовать покорно традиции, соглашаясь со всеми их прихотями.

43-летняя бывшая директор школы всего лишь выполняла указания президента Шавката Мирзиёева, который неоднократно заявлял, что государство должно служить народу, а не наоборот.

Бабашева не ожидала, что из-за ее позиции в интернете выставят на всеобщее обозрение видео, на котором она запечатлена обнаженной.

Но Бабашева считает, что именно ее резкие высказывания стали причиной утечки в сеть интимного видео, снятого сотрудниками органов внутренних дел во время рейда в частном доме, где ее застали в постели с мужчиной, и ставшего вирусным в середине ноября.

«Президент заявляет, что депутаты обладают полномочиями, они должны быть активными и много работать. Чиновники должны отчитываться перед депутатами. Но когда депутаты хотят обеспечить верховенство закона, это не нравится местным властям, прокурорам, начальнику ОВД и другим, – сказала Eurasianet.org Бабашева. – Они объединяются, чтобы опорочить честь и достоинство такого депутата».

Эта мутная история обнажает ряд проблем, с которыми сталкивается Узбекистан на фоне вступления Мирзиёева во второй президентский срок с обещаниями провести новые реформы.

Она демонстрирует грязные приемы или, как заметил один из комментаторов, «бандитские» методы, которые используются против людей, нарушающих общепринятые правила, и напоминают о временах диктатуры покойного Ислама Каримова, когда страной управляли силовики.

Она изобличает сексизм и практику клеймения женщин позором.

А еще она поднимает вопрос о том, не являются ли призывы Мирзиёева к депутатам привлекать чиновников к ответственности пустым звуком.

«Расскажите о проблемах, – обратился он к депутатам местных советов в июне. – Мы пришли, чтобы их услышать и разрешить».

Но чиновники предпочитают депутатов, которые «аплодируют и послушно голосуют», считает Бабашева. Она стоит особняком в стране, в которой нет политической оппозиции, где большинство депутатов местных советов и члены парламента остаются верны традициям времен Каримова, когда народные избранники покорно соглашались с официальным политическим курсом.

Депутаты «боятся» выполнять свою работу, соглашается Джахонгир Тулаганов, который является депутатом того же местного совета, что и Бабашева. «Вот почему люди ненавидят депутатов. После выборов, когда надо реально работать, они все стоят в стороне или прячутся».

Бабашева обсуждает проблемы своих избирателей – от жилищных вопросов до перебоев с электричеством. В одной из недавних видеопубликаций высмеивается утверждение председателя Сената Танзили Нарбаевой о том, что перебои с электричеством остались в прошлом, в то время как свет продолжают отключать.

Бабашева подала в суд на местных чиновников за вмешательство в выборы и незаконное завладение общественным зданием. «После чего они все стали моими врагами».

В настоящее время она втянута в судебную тяжбу с влиятельным человеком – начальником управления «Агробанка» Мухитдином Киёмовым, у которого, как у бывшего заместителя генерального прокурора, есть друзья в верхах.

Все началось с того, что она назвала «Агробанк» «самым вороватым в Узбекистане» за то, что он взимает комиссию за обналичивание средств с карты.

Киёмов подал на нее в суд за «оскорбление» (чревато наказанием в виде штрафа), которое она якобы нанесла ему после подачи им жалобы. Она отрицает это, обещая доказать свою невиновность в суде.

Интимное видео попало в сеть после того, как прокуратура потребовала лишить ее депутатской неприкосновенности, чтобы привлечь к суду.

Вслед за этим ее коллеги-депутаты проголосовали за лишение ее депутатского иммунитета на прошедшем в закрытом формате заседании – без журналистов и даже мобильных телефонов. Пока ей удается сохранять за собой депутатское кресло.

Бабашева считает, что причиной всех ее злоключений являются «слова о незаконных действиях чиновников из местных государственных органов».

Она уверена, что милицейский рейд, после которого интимное видео было слито в сеть, был целенаправленной операцией по ее дискредитации.

«До этого они целый месяц следили за мной, – рассказала она. – Когда они меня задержали, они допрашивали меня в течение трех часов. Я хотела выйти из помещения, но они толкнули меня и применили силу. Они сломали мне мизинец».

Органы внутренних дел это отрицают, и в целом оспаривают ее версию.

В своем заявлении (сейчас оно недоступно), тон которого был одновременно непристойным и ханжеским, милиция сообщила, что сотрудники правоохранительных органов действовали на основании поданной соседом жалобы на то, что арендованная дача на горном курорте превратилась в «публичный дом», оборудованный «приспособлениями для сексуальных утех».

Сдаваемое посуточно жилье пользуется в Узбекистане спросом как среди жаждущих уединения влюбленных пар, так и среди проституток и их клиентов.

По словам сотрудников милиции, во время проведения проверки жилого помещения они обнаружили женщину (обозначенную как Ф.Б.) и мужчину (личность которого не установлена), которые признались, что «употребляли алкоголь и приехали сюда с целью вступления в интимную связь». Ни одно из этих действий не является уголовным преступлением в Узбекистане.

Рейд состоялся в начале октября, но милиция обнародовала информацию после того, как интимное видео распространилось в сети в середине ноября. Они опубликовали размытые фотографии из злополучного видео, на которых Бабашеву все же можно идентифицировать.

Последовала словесная перепалка в Telegram.

Бабашева «не ангел», написала она. Но «бессовестные, подлые» сотрудники милиции должны быть привлечены к ответственности за утечку «сфабрикованного» видео. Полиция утверждает, что не знает, кто это сделал.

Бабашева, которая является матерью-одиночкой, имеет конституционное право на неприкосновенность частной жизни, отметили ее сторонники.

Это обычная клеветническая кампания, цель которой пристыдить и заставить замолчать женщин как в Узбекистане, так и за его пределами, сказала Eurasianet.org Ирина Матвиенко, руководитель проекта Nemolchi.uz, направленного на борьбу против насилия в отношении женщин.

«Женщину пытаются выставить перед всем миром “развратной” и “бесчестной” из-за поступка, за который мужчину не осуждают, наоборот, люди скажут “ну, он же мужчина!”. Это разновидность мести, которая довольно широко распространена в патриархальном обществе, каковым сегодня является Узбекистан».

Понятие «уят» («стыд») широко распространено в Центральной Азии и часто упоминается, когда речь заходит о контроле над поведением женщин.

Летом журналистка Феруза Наджмиддинова также оказалась в ситуации с интимным видео после того, как подготовила репортаж о нарушении карантинных ограничений в ресторанах Ташкента, которые имеют влиятельных покровителей.

Народно-демократическая партия Узбекистана, которую представляет Бабашева, выразила сдержанную поддержку, отметив, что «честь и достоинство человека неприкосновенны».

Но неожиданно для многих смелее всех оказался именно депутат от правящей Либерально-демократической партии, который затронул самую суть вопроса, намекнув на безнаказанность представителей органов правопорядка, применивших методы, более подходящие для диктатуры Каримова, чем для Узбекистана Мирзиёева.

Эти действия противоречат проводимым Мирзиёевым реформам и показывают, что «у нас до сих пор могут использовать любые подлые и незаконные способы дискредитации человека», сказал Расул Кушербаев.