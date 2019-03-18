Узбекистан: сторонники исламской одежды сражаются в суде

Февраль стал месяцем надежд и разочарований для носящих хиджаб студенток Международной исламской академии Узбекистана.

Впервые в истории Узбекистана суд рассматривал гражданское дело об исламском головном уборе. На кону стояло разрешение конфликта между администрацией академии и молодыми женщинами, которые были возмущены тем, что они называют ограничением свободы религиозного самовыражения.

Представляется в высшей степени ироничным тот факт, что драма разыгралась в заведении, которое позиционирует себя как исламская академия.

Иск против Международной исламской академии был подан 45-летним Абдувахобом Якубовым, отцом учащейся здесь студентки.

«Я ходатайствовал перед судом об отмене внутреннего правила, запрещающего женщинам носить хиджаб и платки, – сказал он Eurasianet.org. – Моя дочь Нозима Абдухарова учится на втором курсе и ее не допускают до занятий из-за хиджаба».

Якубов по образованию юрист, поэтому он решил сам вести дело.

В 3 часа дня 15 февраля вестибюль Шайхантахурского районного суда в Ташкенте был переполнен. Сначала полиция впускала только представителей академии и их адвокатов. Но помимо них собралась большая возбужденная толпа людей, желающих понаблюдать за крайне необычными судебными дебатами.

«Мне очень интересно, чем закончится это дело. Подобное происходит впервые», – сказал Eurasianet.org 23-летний Улугбек Сафаров, студент Ташкентского университета информационных технологий.

Сафаров услышал об этом деле в социальных сетях и решил прийти поддержать своих друзей-студентов.

Движимый любопытством адвокат Ботир Шерматов приехал в Ташкент из Москвы послушать обе стороны конфликта. По его прогнозам, несмотря на то, что решение по делу вряд ли будет вынесено в пользу студентов, оно, несомненно, получит значительный общественный резонанс.

«Согласно узбекскому законодательству, появление граждан в общественных местах в религиозном облачении может повлечь за собой штраф или административный арест на срок до 15 суток. Только [представители духовенства] могут носить религиозную одежду», – сказал Шерматов.

В зале заседаний кипели настоящие страсти. Якубов настаивал на отмене требований к одежде в Международной исламской академии, утверждая, что отсутствуют законные основания для запрета на ношение хиджаба в образовательном учреждении.

Тем временем представитель академии Лутфулло Абдукадыров продемонстрировал суду брошюру с подробным описанием правил поведения для студентов.

«В Исламской академии девочкам запрещено носить не только хиджабы, правило распространяется также и на короткие юбки и джинсы. Студенты обязаны посещать занятия в одинаковой форме, утвержденной Министерством образования страны», – сказал Абдукадыров.

Выслушав обе стороны, суд вынес решение в пользу академии, заявив, что она, введя определенный дресс-код, не нарушила никаких законов.

Суд в Ташкенте рассмотрел поданную Якубовым апелляционную жалобу 13 марта и оставил вынесенный в прошлом месяце приговор в силе. Якубов намерен обратиться в Верховный суд Узбекистана.

Это противостояние началось в сентябре. Незадолго до этого ректором Международной исламской академии был назначен Шухрат Ёвкочев. Запрет на ношение хиджаба был его идеей. Дежурившие у входа в здание сотрудники академии отстраняли от занятий студенток, отказывавшихся соблюдать это правило.

Это правило стало поводом для ироничных насмешек. Некоторые студентки приходили на занятия в париках вместо хиджабов, тем самым формально соблюдая предписание ислама ходить с покрытой головой. После занятий они вновь надевали хиджабы вместо париков.

Несмотря на свое название, Международная исламская академия является светским учебным заведением, хотя ее также рассматривают в контексте усилий правительства, направленных на оптимизацию качества религиозного образования в стране. Она была создана в апреле 2018 года на базе бывшего Ташкентского исламского университета.

Нозима не одинока в своем намерении отстаивать право ходить на занятия в хиджабе.

19-летняя Луиза Муминжонова переехала сюда из родного Ургенча, чтобы поступить в Международную исламскую академию. Успешно сдав вступительные экзамены, она поступила на факультет «Паломнического туризма».

Но в первый же день занятий ей не дали даже войти в здание.

«У входа висит табличка с напоминанием о том, что женщины могут носить только темные юбки и белые пиджаки. Юбка должна быть ниже колена. Мне сказали надеть эту форму и снять хиджаб. Но я не могла согласиться с этим, потому что эти правила противоречат моим религиозным убеждениям», – сказала она.

В результате стремительно растущего числа пропущенных часов занятий Муминжонова была отчислена из академии.

По словам Муминжоновой, она отказывается верить в то, что ношение хиджаба может быть законным основанием для отчисления кого-либо из учебного заведения. И поэтому она тоже обратилась к Якубову за помощью в составлении искового заявления.

Ее дело, слушанье которого состоялось 20 февраля, также было проиграно. Ташкентский районный суд постановил, что отчисление Муминжоновой не противоречит правилам Международной исламской академии.

Пока шла подготовка к заседанию по ее делу, Муминжонова работала в туристическом агентстве и совершенствовала свой английский, который она намерена использовать для изучения туристического менеджмента.

«Если узбекский суд не восстановит мои права, я обращусь в органы ООН, ответственные за защиту свободы религии и убеждений», – сказала она.

Якубов сказал Eurasianet.org, что за ношение хиджаба из Исламской академии была отчислена не только Муминжонова.

«По моим данным, около шести молодых женщин были отстранены от занятий, – сказал он. – Но они не хотят афишировать».

Это не первый случай, когда Узбекистан борется путем запрета с проявлениями религиозности в образовании.

После смерти президента Ислама Каримова в 2016 году многие граждане стали смелее выражать на публике свои религиозные взгляды. В прошлом году официальная политика властей в отношении школьной формы, в рамках которой было запрещено ношение головных платков, вызвала шквал негодования среди консервативно настроенных комментаторов. Некоторые из них оставили в интернете гневные комментарии, и их тут же вызвали в милицию.

Историк Равшан Назаров затрагивает другой аспект этого конфликта, связанный со светским характером государства. По его словам, Исламская академия должна иметь право решать, что ее студенты могут или не могут носить.

«Согласно Конституции Узбекистан является светским государством – существует разделение между религией и государством. Таким образом, мы можем считать это постановление суда чем-то вроде юридического прецедента», – сказал он.