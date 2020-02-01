Узбекистан с 2021 года переводит пшеничную отрасль на рыночные рельсы

Правительство Узбекистана заявило, что с 2021 года начнет сокращать объемы пшеницы, закупаемой в рамках госзаказа, в связи с постепенным переходом к рыночной системе в сельскохозяйственном секторе.

В то же время широкомасштабные планы реформ, изложенные в указе президента Шавката Мирзиёева от 28 января, предусматривают сохранение государственного контроля в определенной степени для обеспечения стабильных цен на зерно и бесперебойных поставок основных продуктов питания. Согласно документу, к 1 октября правительство введет в действие систему госзакупок зерна, чтобы закупать избыточные объемы урожая и тем самым защищать фермеров от разорения.

Конкретный план перевода сельского хозяйства на рыночные рельсы все еще в разработке. Мирзиёев своим указом поручил нескольким ключевым министерствам разработать более «рыночный» механизм установления цен на хлопок-сырец, который остается самой важной товарной сельхозкультурой Узбекистана. Чиновники должны представить свои предложения правительству до 1 октября.

По данным Международной организации труда (МОТ), около 70% пахотных земель в Узбекистане в настоящее время используется для выращивания пшеницы и хлопка, что обеспечивает работой около 130 000 фермеров.

Обязательства, которые возлагаются на фермеров, вытекают из того, как государство предоставляет займы. Земля, которая полностью принадлежит государству, сдается в аренду фермерам, которые также получают льготные кредиты от правительства для покрытия затрат на ее возделывание. Со своей стороны, производители были вынуждены наращивать объемы хлопка и пшеницы, согласно пресловутым квотам, установленным правительством.

Этот механизм, основанный на явно абстрактных производственных целях, на протяжении десятилетий породил целый каскад хронических проблем – от неэффективности и коррупции до ущемления прав работников и нищеты среди фермеров.

В указе президента говорится, что объемы зерна, которые правительство закупает у производителей, начнут падать в 2021 году и в дальнейшем будут постепенно уменьшаться, поскольку начнется «внедрение рыночных механизмов, обеспечивающих свободную конкуренцию при закупке и реализации зерновых колосовых».

МОТ выступает за отмену целевых показателей производства хлопка и пшеницы, чтобы устранить стимулы для принудительного труда – эта практика в течение многих лет привела к тому, что местные чиновники, изо всех сил пытаясь выполнить квоты, вывозили на поля детей, студентов вузов и госслужащих.