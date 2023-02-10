Узбекистан: трем силовикам предъявлены обвинения в связи с беспорядками в Каракалпакстане

Неясно, в чем обвиняются силовики и в каких конкретно структурах они служат. (Фото из архива МВД РУ)

Генпрокуратура Узбекистана заявила, что «трое лиц» были арестованы «в рамках расследования возбужденных уголовных дел о неправомерных действиях сотрудников правоохранительных органов» при подавлении массовых протестов, потрясших прошлым летом автономную республику Каракалпакстан.

Это первый известный случай задержания негражданских лиц в связи с беспорядками, в результате которых погиб 21 человек, в том числе четверо сотрудников правоохранительных органов.

В расплывчатом заявлении, опубликованном Генпрокуратурой 9 февраля, не уточняется, какие уголовные преступления вменяются арестованным или даже в каких силовых ведомствах они служат.

«В настоящее время следственные действия продолжаются. По итогам следствия будет обеспечено направление уголовных дел в суд», — говорится в заявилении.

Признаки того, что подобное может произойти, появились в декабре, когда прокуратура пообещала дать «юридическую оценку» применению силовиками боевого огнестрельного оружия во время июльских беспорядков в Нукусе. Правозащитные группы утверждают, что применение боевого оружия и мощных светошумовых гранат было чрезмерным и привело к особо тяжелым травмам и смертям.

Тысячи людей, вышедшие на улицы Нукуса в начале июля, сделали это в знак протеста против планировавшихся поправок к конституции, которые еще больше ограничили бы и без того номинальную автономию Каракалпакстана. Очевидно признав, что эти поправки были просчетом, президент Шавкат Мирзиёев быстро отменил их после того, как протесты утихли, хотя он также обвинил «внешние враждебные силы» в разжигании беспорядков.

Пока перед судом предстали только участники демонстраций.

В январе по результатам прошедшего в Бухаре судебного процесса 22 человека были признаны виновными по различным пунктам обвинения в причастности к беспорядкам. Самое суровое наказание – 16 лет лишения свободы – получил нукусский адвокат и активист Даулетмурат Тажимуратов, который, по утверждению властей, возглавил восстание. Еще один подсудимый, бывший офицер милиции, умер от сердечной недостаточности через несколько дней после вынесения приговора. На прошлой неделе начался второй судебный процесс, в рамках которого на скамье подсудимых оказались еще 39 человек, которым предъявлены самые разные обвинения: от участия в массовых беспорядках и вандализма до причинения тяжких телесных повреждений и распространения сепаратистской пропаганды.