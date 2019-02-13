Узбекистан: уволен глава СГБ, якобы за прослушку разговоров президента

Глава Службы государственной безопасности Узбекистана был смещен со своего поста. Согласно официальной версии, по состоянию здоровья.

Но Радио «Озодлик», узбекская служба Радио «Свободная Европа»/Радио «Свобода», сообщило, что в действительности 53-летнего Ихтиёра Абдуллаева уволили. Более того, на него было заведено уголовное дело. «Озодлик» ссылается на три анонимных источника в правительстве, утверждающих, что также арестовано более десятка подчиненных Абдуллаева.

Государственное новостное агентство «УзА» сообщило 11 февраля, что Абдуллаева, стоявшего во главе СГБ всего год, сменит бывший министр обороны Абдусалам Азизов. В качестве объяснения данной кадровой перестановки «УзА» заявило, что Абдуллаев в прошлом году перенес две серьезные операции на позвоночник.

СГБ пережила в 2018 году значительные перемены, после того как в начале года президент Шавкат Мирзиёев предпринял рискованный, по мнению многих, шаг и уволил Рустама Иноятова, возглавлявшего ведомство на протяжении 22 лет, за которые оно превратилось в жестокую репрессивную машину.

После смещения Иноятова с должности также были значительно урезаны полномочия ведомства. Его даже переименовали из Службы национальной безопасности (СНБ) в Службу государственной безопасности (СГБ). В ноябре штаб-квартиру СГБ перевели из центра Ташкента в более скромное здание на окраине города.

Если информация Радио «Озодлик» является верной, то, похоже, даже этих шагов было недостаточно, чтобы обеспечить безусловную верность ведомства. Источники радио также утверждают, что Абдуллаева, помимо прочего, обвиняют во взяточничестве и злоупотреблении служебным положением. Сообщается, что 8 февраля Военная прокуратура РУ завела на него уголовное дело.

Источники «Озодлика» заявляют, что Абдуллаев попал в опалу после того, как якобы было обнаружено, что он прослушивал телефонные разговоры президента и осуществлял слежку за членами президентской семьи.

Это все понравится тем, кто недоволен степенью реформирования служб безопасности Узбекистана. СГБ продолжает оставаться крайне закрытой и скрытной организацией, неподотчетной парламенту. Глава СГБ назначается и смещается лично президентом.

Тем не менее Мирзиёеву удалось сократить влияние ведомства на общество и СМИ. Он издал указ отозвать сотрудников СГБ из узбекских дипмиссий за рубежом. СМИ разрешили (с осторожностью) освещать более интересные для народа темы. Многих политзаключенных и правозащитников выпустили из застенков. И власти номинально отказались от практики ведения черного списка членов религиозных исламских движений.

Подобные сообщения о дворцовых интригах вряд ли помогут поддержать и без того выборочные либеральные реформы. Представляется более вероятным, что Мирзиёев сомкнет ряды, а среди правящей элиты усилится атмосфера подозрительности и паранойи.

Назначенный главой СГБ 59-летний Азизов известен как верный президенту Мирзиёеву человек, пользующийся его доверием. За последние два года он весьма неплохо поднялся по карьерной лестнице: в январе 2017 года его назначили на должность министра внутренних дел, а в сентябре того же года поручили возглавить Минобороны.