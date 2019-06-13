Узбекистан: Урожай тутового шелкопряда

Поздняя весна — сезон сбора тутового шелкопряда в Ахангаранском районе Узбекистана, расположенном приблизительно в часе езды к югу от Ташкента.

Все начинается с коробки гусеничных яиц. После того как из них вылупляются гусеницы, Сабохат Худайбердиева заполняет четыре комнаты своего дома связками листьев тутового дерева, которые она собирает поблизости. Прожорливые гусеницы, поедая собранные для них листья, готовятся к плетению коконов. Приблизительно через месяц Худайбердиева с помощью членов своей семьи и соседей собирает урожай коконов.

Она продает их государству по цене от 1,50 до 3,50 долларов США за килограмм. В этом году ей удалось выручить 540 долларов за 180 килограммов. В 2018 году такие же семьи, как ее, собрали в общей сложности около 18 000 тонн коконов тутового шелкопряда. После сортировки и сбора коконы отправляются на государственные предприятия для дальнейшей обработки.

Правительство считает сбор урожая, в котором зачастую участвуют только женщины, работой. Таким образом, достигая пенсионного возраста, женщины имеют право на получение государственной пенсии.