Узбекистан: ученый, сидевший в тюрьме за шпионаж, оправдан и освобожден

Кубатин (в центре) позирует после освобождения вместе со своей женой Кларой Сахаровой, активистами Агзамом Тургуновым (слева) и Анваром Назировым (второй справа) и учеником Кубатина Андреем Отабеком. (Фото из личного архива)

Ученый в Узбекистане, лишенный свободы по обвинению в государственной измене, был освобожден по решению суда. Это вселило в людей надежду на то, что реформы в судебной системе сделают отечественную Фемиду более гуманной.

Однако правозащитники считают, что работы в этом направлении непочатый край.

Андрей Кубатин был освобожден решением Ташкентского областного уголовного суда от 26 сентября. Он был приговорен к 11 годам лишения свободы в 2017 году. После апелляции срок был сокращен до пяти лет.

Кубатин сказал Eurasianet.org, что после своего освобождения хочет в первую очередь продолжить заниматься научной работой.

Правозащитник Агзам Тургунов, который присутствовал в суде во время вынесения решения, сообщил со слов адвоката Кубатина, что суд признал обвинение в государственной измене необоснованным. По сути, это равносильно полной реабилитации – случай из ряда вон выходящий в судебной практике Узбекистана.

Парламентский омбудсмен по правам человека, который передавал обращения Кубатина в Генеральную прокуратуру и Верховный суд, приветствовал судебное решение.

«В обращениях омбудсман подчеркивал слова Кубатина о чувстве его преданности Родине и готовности активно участвовать в реализации осуществляемых под руководством президента Узбекистана Шавката Мирзиёева реформ», – говорится в заявлении омбудсмена.

После вынесения постановления Кубатин был доставлен обратно в тюрьму для прохождения процедуры освобождения, после чего был отпущен домой.

Кубатин, специалист по истории и культуре тюркского мира, был арестован в марте 2017 года в ходе спецоперации. Он обвиняет задержавших его сотрудников правоохранительных органов в жестоком обращении.

Обвинение, выдвинутое против него, заключалось в том, что он согласился передать секретные материалы Турецкому агентству по сотрудничеству и координации (агентство Анкары по оказанию помощи) за вознаграждение в 1000 долларов. Следователи утверждали, что данные материалы могли быть использованы для разжигания антипатриотических, пантюркистских настроений, а также содержали инсайдерскую информацию о геологических запасах Узбекистана. Защитники Кубатина отвергли это обвинение как абсурдное, аргументировав тем, что данная информация была в свободном доступе.

Примечательно то, что Кубатин был арестован всего через несколько месяцев после прихода к власти Мирзиёева, который в самом начале своего правления подчеркнул, что полон решимости положить конец эпохе произвольных репрессий.

Кубатин сказал Eurasianet.org, что почти не надеялся до последнего момента, когда его действительно освободили.

«Я не верил. У меня не было уверенности, – сказал он Eurasianet.org. – Это был уже мой третий судебный процесс».

Это решение было принято после визита в Узбекистан Специального докладчика ООН по независимости судей и адвокатов Диего Гарсиа-Саяна.

В конце своего визита Гарсия-Саян отметил, что, хотя «в Узбекистане были предприняты важные шаги по демонтажу авторитарной и централистской структуры, которая раньше серьезно подрывала независимость суда», тем не менее необходимы «дальнейшие улучшения».

«Существенные угрозы в отношении независимости судебной власти и верховенства права сохраняются», – сказал он.

Гарсиа-Саян прямо указал на службы государственной безопасности в качестве источника этой угрозы. Именно Служба национальной безопасности, с тех пор переименованная в Службу государственной безопасности, была ответственна за тюремное заключение Кубатина.

«Правительство должно сейчас действовать срочно, чтобы поддержать и завершить процесс реформ и положить конец той практике, которая в настоящее время влияет на доступ к правосудию и угрожает усилиям по достижению независимости судебной власти», – сказал Гарсия-Саян.

Ожидается, что Гарсия-Саян представит полный отчет о своих выводах женевскому Совету по правам человека в июне 2020 года.

Однако неясно, является ли освобождение Кубатина показателем системных преобразований или это было попыткой правительства задобрить Гарсиа-Саяна к концу его визита. Апелляционные слушания Кубатина постоянно откладывались, а день его освобождения удачно совпал с датой отъезда Гарсиа-Саяна. В прошлом это было обычным явлением, когда осужденные по резонансным делам выходили на свободу во время визитов известных зарубежных высокопоставленных лиц или во время поездок президента за границу.

По словам правозащитника Тургунова, за решеткой продолжает пребывать множество людей, попавших туда на неубедительных основаниях.

«Таких людей много, – сказал он Eurasianet.org. – Я дал специальному докладчику пакет документов, в котором 20 дел с именами тех, кто оказался в таком же положении, что и Андрей Кубатин».