Узбекистан хочет улучшить преподавание английского языка

Дильноза Акрамова громко произносит английские слова, а ее ученики-третьеклашки повторяют за ней. Тема урока – овощи и фрукты.

Когда очередь доходит до слова «грейпфрут», на лицах учеников отражается недоумение: они никогда не слышали о таком фрукте. Акрамова может показать им только маленькую картинку, которую дети на последних партах (в классе 40 человек) не могут даже рассмотреть.

Данная сцена разыгралась в одном из селений Кашкадарьинской области Узбекистана, но вполне могла иметь место в большинстве школ страны: нехватка учебных пособий – повсеместное явление.

«Кроме учебников не хватает и других учебных пособий: плакатов, книг, DVD с учебными программами и мультфильмами, – сказала Eurasianet.org Акрамова, 31-летняя учительница, преподающая как в младших, так и в старших классах. – В третьем классе необходимо четко демонстрировать названия предметов на английском с цветными изображениями».

Результат налицо. Каждый год базирующаяся в Швейцарии организация «Образование прежде всего» (Education First) готовит доклад об уровне владения английским в странах мира. В докладе за 2018 год Узбекистан расположился на 86 месте из 88 государств, вошедших в список. Власти, удрученные подобным «достижением», твердо решили изменить ситуацию, и обратились за помощью к международным консультантам.

Лингвист Дилия Хасанова, двадцать лет занимающаяся изучением ситуации с преподаванием английского языка в Узбекистане, кроме нехватки учебных пособий указывает также на ряд других факторов, включая низкий уровень подготовки учителей, мизерные зарплаты, плохое владение английским среди выпускников педагогических вузов, чрезмерные высокий уровень нагрузки на учителей и бюрократию.

«Местные преподаватели курсов повышения квалификации не обладают достаточной подготовкой, чтобы обучать учителей. Когда я общаюсь с преподавателями английского, они любят вставлять модные словечки, вроде «я использую коммуникативные методы преподавания», но если попросить их дать определение этому методу, они отвечают: «Ну, мы много разговариваем на уроках»», – сказала Хасанова.

Согласно школьной программе, в 1-4 классах положено проводить два урока английского в неделю, а в более старших классах – три в неделю.

«Учитывая, что в неделю проводится всего два-три урока, если ученик усваивает хотя бы азы, я уже очень рада», – сказала Акрамова.

Люди со средствами оплачивают детям дополнительные уроки.

«Как правило, активные родители просят меня проводить для их детей частные уроки, поэтому я часто подрабатываю репетитором», – поделилась Акрамова, зарабатывающая 200 долларов в месяц, что больше дохода ее коллег, преподающих другие предметы.

Но теперь Министерство образования РУ и Британский совет, благотворительная организация, регулируемая британским Министерством иностранных дел и по делам Содружества, объединили силы с целью полного пересмотра системы преподавания английского в Узбекистане.

«Суть реформы в первую очередь в том, чтобы в сотрудничестве с Британским советом улучшить ситуацию с учебниками в средних школах, – сказал Бахтиёр Пердешов, школьный преподаватель, вошедший в созданную Министерством образования рабочую группу.

В последний раз Акрамова проходила курс повышения квалификации в 2011 году. Но она никогда не сдавала IELTS – международно признанный стандартный тест для определения уровня владения английским языком. Согласно плану правительства, с марта учителя должны получить возможность проходить курсы повышения квалификации до двух раз в год.

По словам Пердешова, ему хотелось бы, чтобы в средних школах и вузах страны появилось больше преподавателей, для которых английский язык является родным, возможно, по системе, схожей с американским Корпусом мира (Peace Corps).

Многие очень скучают по Корпусу мира, волонтеров которого распределяли на работу в школах, университетах и прочих учреждениях согласно соглашению, заключенному в 1991 году правительствами США и Узбекистана.

«Когда я учился в Институте иностранных языков в Ташкенте, у нас были волонтеры из Корпуса мира, принимавшие участие в обучении студентов. Для последних это была хорошая практика, т.к. они могли слышать речь носителей английского языка», – сказал Eurasianet.org переводчик английского Абдулла Таджибаев.

Но в 2005 году представительство Корпуса мира в Узбекистане было закрыто, наряду с множеством других иностранных организаций, ставших жертвами катастрофического охлаждения отношений между Ташкентом и Западом после кровавого подавления антиправительственной демонстрации в Андижане.

Благодаря восстановлению теплых отношений между Узбекистаном и США на этом направлении возможны подвижки. Во время поездки президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в Вашингтон в мае 2018 года на встречу с президентом Дональдом Трампом его заверили, что американские власти окажут содействие в сфере преподавания английского языка в Узбекистане. По словам узбекского лидера, США даже помогут открыть школы, где преподавание будет вестись исключительно на английском языке.

Но подобные инициативы коснутся лишь элитных и избранных школ. Как сказал Eurasianet.org представитель Министерства образования Анвар Умаров, в Узбекистане на данный момент функционирует 9691 школа, где учатся примерно 5,8 миллиона детей.

Чтобы как-то изменить ситуацию, перемены должны быть масштабными и глубокими.

«Я очень рада, что в Узбекистане планируют повысить уровень преподавания английского языка, – сказала Акрамова. – Но я бы очень хотела, чтобы они посетили сельские школы и увидели своими глазами, в каких условиях мы преподаем английский, а также сами его изучаем. Пусть перемены начнутся с этого. Как гласит английская поговорка, хорошее начало – половина дела».