Узбекистан: чиновники мобилизуют послушных блогеров на замалчивание критического расследования

С прошлой недели Узбекистан гудит разговорами, вызванными докладом узбекской службы РСЕ/РС, Радио «Озодлик», о том, как узкий круг местных и российских промышленных магнатов захватил контроль над значительной частью нефтегазовой отрасли.

Выпущенный Радио «Озодлик» видеоматериал, который появился на платформе YouTube 9 февраля, собрал почти 700 000 просмотров и более 7000 комментариев.

Однако местные СМИ не говорят по этому поводу ни слова. На протяжении нескольких дней ни государственные, ни частные издания даже не упоминали об этом скандале, представляющем большой общественный интерес.

Хранили молчание и известные деятели гражданской журналистики — так называемые блогеры. Популярные каналы в мессенджере Telegram, который используется большинством узбеков для общения и получения новостей, по-видимому, делают вид, что этого доклада — основанного на широкомасштабном исследовании полученных в результате утечек государственных документов — вообще не было.

Эта парадоксальная ситуация проливает свет на практику самоцензуры, распространенную в Узбекистане, правительство которого в последние годы претендует на статус выдающегося реформатора как в политической, так и в экономической сферах. Нашумевшие недавно аресты журналистов, работавших в издании Human.uz, стали очередным напоминанием о неприятностях, грозящих тем, кто не придерживается официальной линии.

«Журналисты и блогеры в Узбекистане по большей части предпочитают не ссориться с властями, опасаясь репрессий, — сказал Eurasianet.org ташкентский журналист Сардор Салим. — Одно лишь упоминание некоторых тем чревато для них серьезными неприятностями. Кроме того, некоторые издания и блоги контролируются заинтересованными группами».

Это уже не первый случай, когда местные СМИ замалчивают материалы «Озодлика». В 2021 году эта радиостанция опубликовала сенсационное расследование, документы которого якобы показывали, как государственные компании построили на деньги налогоплательщиков на реке Шоввозсой, протекающей в горах недалеко от Ташкента, огромный и роскошный курорт для личного пользования президента Шавката Мирзиёева. Местные СМИ тогда подвергли себя схожей самоцензуре.

Однако теперь официальные органы попытались принять, хоть и с опозданием на несколько дней, упреждающие меры.

На фоне непрекращающихся разговоров группу специально отобранных журналистов и блогеров пригласили 12 февраля на брифинг для прессы, который проводил министр энергетики Журабек Мирзамахмудов. Министр оспаривал некоторые из положений материала «Озодлика», среди которых было и косвенное утверждение о том, что власти передали российским компаниям, которые принадлежат магнатам, имеющим связи с президентом России Владимиром Путиным, контроль над всеми нефтяными и газовыми месторождениями страны на 35-летний срок.

«Это неправда. Это совершенно безосновательная, ложная и искаженная информация. Большинство эксплуатируемых сейчас месторождений принадлежат [государственной нефтегазовой компании] “Узбекнефтегаз”», — говорит Мирзамахмудов на видеозаписи брифинга.

По словам министра, «Узбекнефтегаз» контролирует 188 из 294 нефтегазовых месторождений Узбекистана. Мирзамахмудов сказал, что 35-летний контракт относится лишь к одному, еще не разработанному, газовому месторождению под названием М25.

Однако создается впечатление, что высказывания Мирзамахмудова имели целью запутать и отвлечь общественность — в чем ему помогли и послушные властям журналисты и блогеры, — так как конкретные утверждения, которые он оспаривал, представляли собой лишь второстепенную деталь материала «Озодлика».

Возможно, самым серьезным обвинением, содержащимся в этом докладе, можно считать утверждение о том, что власти Узбекистана произвольно раздают права на разработку и эксплуатацию нефтяных и газовых месторождений малоизвестным оффшорным компаниям, зарегистрированным на Кипре, в Сингапуре, в Китае, в Великобритании и тому подобных местах, по прямым указаниям администрации президента Мирзиёева. Многие из непрозрачных юридических лиц, упомянутых в докладе, связаны с организациями, которые контролируют союзники Путина, а в некоторых случаях — с родственниками бывших высших руководителей силовых ведомств Узбекистана. Помимо политических опасностей, которые создает такая ситуация, она приводит и к ослаблению надзора за нефтегазовой промышленностью, а это в свою очередь порождает именно такие финансовые потери и хроническую неэффективность, которые привели Узбекистан к кризису нынешней холодной зимой, заключают авторы материала Радио «Озодлик».

Блогеры и репортеры, имеющие доступ к официальным лицам, не уделили этим вопросам особого внимания.