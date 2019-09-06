Узбекистан: что недавнее ослабление сума говорит о состоянии экономики

У национальной валюты Узбекистана был тяжелый год. С января сум упал с уровня 8340 до 9374 за доллар, обесценившись на 11%. Падение было особенно резким в августе – на 7,5% по отношению к «американцу». Впрочем, ослабевший сум совсем не отражает всей картины экономического состояния Узбекистана.

Валюты центральноазиатских стран пережили непростой август. Вслед за обесцениванием российского рубля центральный банк Таджикистана допустил падение сомони. Казахстанский тенге тоже оказался под понижательным давлением.

Приведенный выше график показывает, насколько плохо чувствовал себя сум в этом году по сравнению с валютами соседних стран – казахским тенге, кыргызским сомом и таджикским сомони. За один лишь август сум ослаб сильнее, чем все эти валюты за весь год. Падение частично связано с решением Центрального банка разрешить коммерческим банкам свободно продавать наличные доллары.

Но основным фактором является сальдо счета текущих операций Узбекистана (показатель чистого заимствования/кредитования и прочих финансовых взаимоотношений страны с остальным миром), которое резко ухудшилось в этом году. Согласно последним доступным данным Центрального банка, дефицит счета текущих операций в Узбекистане увеличился с 226 млн долларов в первом квартале 2018 года до 733 млн долларов годом позже (дефицит вырос на 224%), и эта тенденция, вероятно, сохранится до конца 2019 года.

Проще говоря, Узбекистан больше покупает за рубежом, чем экспортирует. Поскольку для приобретения товаров на международных рынках требуются доллары, это приводит к росту спроса на доллары (и, следовательно, к снижению курса сума). Однако здесь важно то, что именно закупает Узбекистан. В страну завозятся техника и оборудование, что впоследствии будет работать на благо экономики. Данная категория товаров составила 44% от общего объема импорта за первые семь месяцев 2019 года и обошлась в 6,1 млрд долларов, согласно данным Государственного комитета статистики.

Изучение структуры импорта страны помогает определить, относятся ли расходы к потреблению или инвестициям. В отличие от потребления, инвестиционные расходы оказывают долгосрочный эффект – приносят прибыль и стимулируют экономический рост. Таким образом, несмотря на понижательное давление на сум в текущий момент, резкий рост импорта благоприятно скажется на экономике в будущем, и поэтому пока не является поводом для беспокойства.