Узбекистан, Центральная Азия

Узбекистан: школьницам разрешили носить платки

Разрешение было дано в ответ на многочисленные просьбы со стороны родителей.

Sep 6, 2021
Опубликованная Министерством образования фотография демонстрирует, как теперь разрешено одеваться. Опубликованная Министерством образования фотография демонстрирует, как теперь разрешено одеваться.

Министерство народного образования Узбекистана издало постановление, разрешающее школьницам носить исламские головные уборы (ранее в государственных учреждениях, включая образовательные, носить религиозную одежду запрещалось).

Об этом 3 сентября сообщил министр образования Шерзод Шерматов в ходе встречи с руководителями структур народного образования в регионах.

«Принимая во внимание наши национальные ценности, нашим девочкам в порядке исключения разрешается носить в школе национальные платки и тюбетейки белого и светлого цветов», – говорится в заявлении министерства.

Шерматов сказал, что правительство предприняло данный шаг в ответ на многочисленные просьбы со стороны родителей.

При этом министр подчеркнул, что нововведение не следует рассматривать как скрытую исламизацию страны.

«Мы светское государство. Образование и религия отделены друг от друга, – приводит слова Шерматова новостной сайт Nuz.uz. – Девочка в платке не должна оказывать давление на другую девочку».

Послабление по поводу школьной формы стало возможным после того, как в июле президент Шавкат Мирзиёев подписал новый закон о религии. Закон отменил действие (и без того по большей части игнорировашегося) положения, запрещавшего лицам, не зарегистрированным в качестве священнослужителей, появляться на публике в религиозной одежде.

При этом, согласно закону, государственные учреждения, включая вузы, сохранили право требовать соблюдения определенного дресс-кода, но в данном случае чиновники сферы образования решили сделать послабление.

Обсуждения по поводу школьной формы бушуют в обществе с 2018 года, когда власти обнародовали конкретные требования – с фотографиями – по поводу того, как дети должны одеваться в школе. Утвержденная единая форма одежды была подчеркнуто светской и европейской. Девочкам предписывалось носить юбки до колен и запрещалось надевать головные уборы. Последний пункт фактически исключал ношение хиджаба.

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