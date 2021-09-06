Узбекистан: школьницам разрешили носить платки

Министерство народного образования Узбекистана издало постановление, разрешающее школьницам носить исламские головные уборы (ранее в государственных учреждениях, включая образовательные, носить религиозную одежду запрещалось).

Об этом 3 сентября сообщил министр образования Шерзод Шерматов в ходе встречи с руководителями структур народного образования в регионах.

«Принимая во внимание наши национальные ценности, нашим девочкам в порядке исключения разрешается носить в школе национальные платки и тюбетейки белого и светлого цветов», – говорится в заявлении министерства.

Шерматов сказал, что правительство предприняло данный шаг в ответ на многочисленные просьбы со стороны родителей.

При этом министр подчеркнул, что нововведение не следует рассматривать как скрытую исламизацию страны.

«Мы светское государство. Образование и религия отделены друг от друга, – приводит слова Шерматова новостной сайт Nuz.uz. – Девочка в платке не должна оказывать давление на другую девочку».

Послабление по поводу школьной формы стало возможным после того, как в июле президент Шавкат Мирзиёев подписал новый закон о религии. Закон отменил действие (и без того по большей части игнорировашегося) положения, запрещавшего лицам, не зарегистрированным в качестве священнослужителей, появляться на публике в религиозной одежде.

При этом, согласно закону, государственные учреждения, включая вузы, сохранили право требовать соблюдения определенного дресс-кода, но в данном случае чиновники сферы образования решили сделать послабление.

Обсуждения по поводу школьной формы бушуют в обществе с 2018 года, когда власти обнародовали конкретные требования – с фотографиями – по поводу того, как дети должны одеваться в школе. Утвержденная единая форма одежды была подчеркнуто светской и европейской. Девочкам предписывалось носить юбки до колен и запрещалось надевать головные уборы. Последний пункт фактически исключал ношение хиджаба.