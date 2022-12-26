Узбекистан: эксперимент с комиссией по нукусским событиям пока не дал особых результатов

Власти Узбекистана хотели дать понять, что на этот раз все будет по-другому.

Менее чем через две недели после того, как столица полуавтономной республики Каракалпакстан погрузилась в кровавый хаос в начале июля, власти объявили о создании независимой комиссии по расследованию произошедших событий. Это сильно отличалось от того, что произошло в 2005 году, когда за кровавым подавлением протестов в Андижане последовали годы замалчивания и отрицания.

Перед комиссией, в состав которой вошли 14 человек, стояли две задачи. Во-первых, провести расследование причин беспорядков, вспыхнувших в Нукусе и близлежащих городах 1 июля. Во-вторых, обеспечить соблюдение законных прав всех задержанных милицией людей.

Но результаты, достигнутые комиссией за пять месяцев ее существования, пока получают неоднозначные оценки.

Давно ожидаемый промежуточный отчет все еще не обнародован. Комиссия лишь недавно стала оказывать давление на прокуратуру с тем, чтобы та проинформировала общественность о количестве задержанных в ходе беспорядков. Достоверные свидетельства того, что правоохранительные органы применяли чрезмерную силу при подавлении протестов, по большому счету остались без внимания. Известные заключенные находятся в тюрьме без связи с внешним миром. До сих пор не оглашены даже имена 21 убитого, среди которых было четыре сотрудника силовых ведомств.

С точки зрения самых жестких критиков властей Узбекистана, причина того, что комиссией были достигнуты столь ограниченные результаты, очевидна.

«Это просто попытка создать видимость того, что расследование проводится прозрачно», – сказал Eurasianet.org проживающий в Казахстане каракалпакский активист Акылбек Муратбай.

Члены комиссии решительно не согласны с подобной оценкой.

«Необходимо понимать, что работа комиссии – это не имитация бурной деятельности или показуха, – сказал Eurasianet.org по электронной почте депутат Бобур Бекмуродов. – Наша главная цель – объективно изучить произошедшие события».

Создание комиссии было одобрено в постановлении, принятом обеими палатами парламента 15 июля. Ее возглавила омбудсмен по правам человека Феруза Эшматова, которая обратилась к деятелям гражданского общества, а также к членам парламента и другим представителям правящей элиты и приближенным к ней.

По словам Гулноз Мамарасуловой, представительницы шведской правозащитной организации, основанной бывшим политзаключенным, ее пригласили присоединиться к этой группе после того, как ее команда направила властям перечень своих опасений по поводу произошедшего в Нукусе.

«Мы не ожидали подобной инициативы», – сказала с одобрением Мамарасулова.

В течение нескольких дней была организована телефонная горячая линия, с помощью которой очевидцы беспорядков могли рассказать о том, что им известно. Граждан призвали лично подавать прошения полпреду Эшматовой в Каракалпакстане Женисбаю Шлымбетову.

Члены комиссии утверждают, что работа с населением дала ожидаемый эффект. В сентябре, беседуя с Eurasianet.org в своем офисе в Нукусе, Шлымбетов сказал, что был получен большой отклик.

«Люди ежедневно приходят с момента событий», – сказал он.

Родственники заключенных и самоназванные активисты из Нукуса рассказали другую версию событий. Все они разговаривали с Eurasianet.org на условиях анонимности из-за опасений повергнуться преследованиям.

«Проблема в том, что местное – весьма малочисленное – сообщество активистов действует подпольно, поскольку любая попытка высказать свою позицию пресекается, – сказал Eurasianet.org один из нукусских предпринимателей лет 20-ти. – У нас есть знакомые, которых вызывали [спецслужбы] и в прокуратуру [после событий в Нукусе]».

Утверждения о жестоком обращении со стороны сотрудников спецслужб в Каракалпакстане подкрепляются значительным числом прецедентов.

Возможно, этим и объясняется то, что нукусская комиссия практически не контактировала с представителями неправительственных групп на месте событий. В конце августа некоторые члены комиссии встретились с тремя людьми для беседы, которую они охарактеризовали как «мнение каракалпакских правозащитников».

Один из этих троих, Азимбай Атаниязов, который утверждает, что не был свидетелем ни одного из расследуемых событий, сказал, что причиной малоэффективной обратной связи является страх.

«Люди боятся, – сказал Атаниязов, который живет в районе Нукуса, расположенном прямо за рекой, недалеко от места, где происходили самые жестокие столкновения. – Я попытался собрать несколько досье. Я поручил коллегам обзвонить людей, спросить, сколько человек погибло, сколько пропало без вести. Но простые люди боятся давать какую-либо информацию».

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Но там, где жители Каракалпакстана испытывают страх, власти испытывают беспокойство, что наглядно иллюстрирует один произошедший с Атаниязовым случай.

Однажды в конце августа активист вышел из дома по делам, не зная, что в этот день в город приехал президент Шавкат Мирзиёев. По словам Атаниязова, на улице его поджидали сотрудники милиции, которые в качестве превентивной меры доставили его в местный участок – на случай, если он вздумает лично обратиться к президенту. Он отметил, что среди других оказавшихся в участке граждан были родственники людей, задержанных в начале июля.

Члены комиссии утверждают, что им удалось добиться значительных результатов, которые широко не освещались.

Депутат Бекмуродов привел в качестве примера работу комиссии по «[облегчению] положения обвиняемых и их семей в период следствия».

«Это и помощь семьям, и ходатайство об изменении меры пресечения», – сказал он.

Действительно, многие заключенные, которым грозило судебное преследование, были освобождены из тюрьмы, хотя обстоятельства вызвали у них обеспокоенность.

30 августа нукусская комиссия объявила, что 34 находившимся под стражей было разрешено вернуться к своим семьям по гуманитарным соображениям. В то же самое время комиссия опубликовала кадры, на которых некоторые из них плачут на камеру и признают свою вину в участии в беспорядках.

«За что они каялись? Почему они должны каяться без решения суда?» – сказал активист из Казахстана Муратбай.

Активисты утверждают, что подобные демонстративные признания, полученные при содействии комиссии, представляют собой проблему, поскольку они могут создать в будущем сложности при организации защиты подсудимых. Имеются подозрения, что освобождение было предоставлено только в обмен на признание вины.

Представитель омбудсмена в Каракалпакстане Шлымбетов отрицает эти подозрения.

«Их освободили не потому, что они признали свою вину. Это было связано с их семейной ситуацией, – сказал он. – Никто их не заставлял [признаваться на камеру]».

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Также открытым остается вопрос о том, подвергались ли подозреваемые дурному обращению в тюрьме.

Члены комиссии посетили места заключения и говорят, что их заверили в гуманном обращении с заключенными. Ни один журналист или другой независимый наблюдатель не получил такого доступа. По словам членов комиссии, если кто-то подвергся пыткам или иному жестокому обращению, то у него была возможность рассказать об этом в самом начале начавшегося 28 ноября первого судебного процесса в отношении 22 лиц, подозреваемых в провоцировании беспорядков в Нукусе.

Главный обвиняемый Даулетмурат Тажимуратов именно так и поступил 1 декабря. Адвокат, ставший политическим активистом, заявил, что его постоянно избивали и пытали электрошокером. Спустя несколько дней после того, как Тажимуратов дал эти показания, судья на процессе, который проходит в Бухаре, за сотни километров от Нукуса, согласился с ходатайством обвинения о приостановке онлайн-трансляции слушаний.

В отчете о состоявшихся 1 декабря слушаниях, опубликованном в Twitter, член комиссии Бекмуродов написал на английском языке, что «никто из обвиняемых до сих пор не говорил о пытках в заключении в период следствия». Неделю спустя Бекмуродов внес корректировку в свое заявление, написав, что «только Тажимуратов говорил о жестком обращении во время содержания под стражей».

Эти два заявления «не противоречат друг другу», сказал Eurasianet.org Бекмуродов.

Но в начале этого месяца комиссии все же удалось совершить один долгожданный прорыв. 12 декабря в ответ на запрос, который комиссия сделала совсем недавно, Генеральная прокуратура обнародовала данные о количестве подследственных. По их словам, 171 человек обвиняется в причастности к июльским событиям, из которых 107 человек были условно освобождены из-под стражи или помещены под домашний арест. Еще 39 человек, не считая тех 22, которых сейчас судят в Бухаре, все еще находятся в заключении в ожидании окончания следствия и судебных разбирательств.

В ответ на прямые запросы комиссии прокуратура сделала еще одно сообщение: будет проведено уголовное расследование по поводу применения правоохранительными органами чрезмерной силы, приведшей к гибели людей при подавлении беспорядков.

Визуальные доказательства того, что милиция и Нацгвардия применяли против безоружных демонстрантов несоразмерно мощное оружие, массово распространяются в социальных сетях. На снимках погибших во время беспорядков людей, достоверность которых была подтверждена, видны тела со следами несовместимых с жизнью повреждений. Исследователи Human Rights Watch проанализировали десятки видеозаписей, собирая доказательства того, что узбекские силовики «неоправданно применяли смертоносную силу и другие силовые меры».

«Human Rights Watch проверила две видеозаписи, снятые около гостиницы “Ташкент” в Нукусе и загруженные в Twitter 1 августа, на которых засняты протестующие с серьезными ранениями, такими как разрывы кожи и кровавые зияющие раны – подобные повреждения наносятся при использовании различных типов гранат, – установила правозащитная группа. – Эти гранаты, известные под различными названиями: светошумовые, ударные, шумовые бомбы или оглушающие гранаты, бросаются вручную или запускаются с пусковых установок. Гранаты детонируют в непосредственной близости от толпы. В некоторых случаях гранаты детонировали и при попадании в протестующих».

Новость о том, что прокуратура рассматривает возможность расследования подобных заявлений, является запоздалой реакцией на прозвучавшие еще 6 июля призывы президента Шавката Мирзиёева «глубоко проанализировать» действия силовых структур.

«Если ими была неправильно применена сила, они также должны быть привлечены к уголовной ответственности согласно действующему законодательству», – сказал Мирзиёев.

В своих публичных заявлениях комиссия практически ничего не сказала по этому вопросу.

Но в конечном счете мнение том, была ли работа нукусской комиссии успешной или провальной, возможно, сформируется на основании содержания отчета, который она подготовит. Дата публикации пока неизвестна. Члены комиссии ранее говорили Eurasianet.org и другим журналистам, что некоторые предварительные выводы могут быть обнародованы до начала судебных разбирательств. Этот срок наступил и прошел.

Подобная неопределенность, по-видимому, является результатом разногласий между членами комиссии, некоторые из которых поддерживают версию событий, близкую к версии обвинения. Время покажет, кто одержит верх в этих внутренних обсуждениях.

«Те, кто критикует комиссию, безусловно, в какой-то степени правы. Мы не можем обнародовать всю информацию, которой мы располагаем, – сказала Eurasianet.org Мамарасулова. – Мы [два правозащитника в составе комиссии] пытаемся оказать давление на других членов комиссии, чтобы они опубликовали результаты».