Узбекистан: экс-генпрокурор получил пять лет ограничения свободы

Военный суд в Узбекистане приговорил бывшего генерального прокурора Отабека Муродова к пяти годам ограничения свободы по обвинению в коррупции.

Это постановление завершило череду судебных процессов над должностными лицами, обвиненными во взяточничестве, то есть в преступлении, против которого они должны были бороться.

Верховный суд в своем заявлении от 25 февраля сообщил, что срок тюремного заключения другого экс-генпрокурора и бывшего главы Службы госбезопасности Ихтиёра Абдуллаева (предшественника Муродова), получившего 18 лет за взяточничество в сентябре, продлен до 19 лет.

В заявлении Верховного суда говорится, что во время суда над Муродовым, который проходил за закрытыми дверями, были заслушаны показания более 70 предполагаемых жертв.

Значительный разрыв в приговорах, вынесенных Муродову и Абдуллаеву, по-видимому, связан с масштабами коррупции и различными уровнями сотрудничества обвиняемых со следствием.

«Муродов искренне раскаялся в совершенных преступлениях, активно сотрудничал со следствием и полностью возместил причиненный им ущерб», – говорится в заявлении суда.

Муродов – уже третий генеральный прокурор за последние два года, ставший объектом уголовных расследований. Помимо него и Абдуллаева под следствием находился также Рашид Кадыров, который в июне 2019 года был приговорен к 10 годам лишения свободы. Он возглавлял высший надзорный орган 15 лет, вплоть до 2015 года. Прокуроры сообщили, что он вступил в сговор с другими высокопоставленными лицами с целью вымогательства взяток, препятствования уголовным расследованиям и отмывания нелегальных денег.