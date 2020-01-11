Узбекистан: экс-заместитель посла в Великобритании заключен в тюрьму после засекреченного суда

Военный суд в Узбекистане приговорил бывшего дипломата с тяжелой психической болезнью к более чем пяти годам тюремного заключения по обвинению в государственной измене, тем самым завершив мучительный и неоднократно откладывавшийся судебный процесс.

Исход этого особо засекреченного процесса, в ходе которого родственники подсудимого подвергались запугиванию за обращение к иностранным СМИ и дипломатам, вероятно, дает еще один повод усомниться в заявленной приверженности Узбекистана демократическим и правовым реформам.

Верховный суд, комментируя решение Военного суда от 9 января, заявил, что преступления, предположительно совершенные 67-летним Кадыром Юсуповым, бывшим заместителем посла Узбекистана в Великобритании, который ушел с государственной службы десять лет назад, представляли опасность для общества. Детали обвинения не подлежали разглашению, а сам процесс проходил за закрытыми дверями.

Прокуроры просили для подсудимого восемь лет тюрьмы. В конце концов суд приговорил его к пяти с половиной годам лишения свободы, включая срок, проведенный в СИЗО.

Родственники Юсупова заявили, что подадут апелляцию.

«Мы настаиваем на том, что наш отец невиновен, – сказал Eurasianet.org сын Юсупова Темур из Ташкента. – Никаких улик против него представлено не было. Ни один свидетель не подтвердил того, в чем его обвиняют».

Дела, которые классифицируются как касающиеся национальной безопасности Узбекистана, как правило, ведутся в условиях строгой секретности, и этот процесс не стал исключением. Семья Юсупова, между тем, прилагала все усилия, чтобы придать дело огласке, с того самого дня, когда бывший дипломат был арестован в декабре 2018 года сотрудниками Службы государственной безопасности (преемницы КГБ).

Окончательное решение суда несколько раз переносилось, при этом власти не объясняли причин. Судебный процесс начался в июне и должен был завершиться к октябрю. Семье Юсупова неоднократно давали понять, что приговор вот-вот будет вынесен, но потом все опять откладывалось. Все эти месяцы у Юсупова почти не было возможности общаться со своей семьей.

«Сегодня впервые за почти 400 дней нам разрешили поговорить с нашим отцом через клетку в зале суда, – написал Темур Юсупов в Twitter. – Он похудел и постарел, но не потерял надежду и благодарит всех за поддержку».

Стив Свердлоу, адвокат по правам человека и эксперт по Центральной Азии, сказал, что вердикт послужил «напоминанием о том, что реформы в Узбекистане не коснулись могущественной службы безопасности и ее мощного влияния на судебную систему».

Впервые Юсупов привлек внимание служб безопасности 3 декабря 2018 года, после того как попытался совершить самоубийство, бросившись под поезд в метро столицы Узбекистана – Ташкента. Перед этим инцидентом Юсупов отправил сообщение своим детям, сказав, что устал бороться с шизофренией, которой страдает уже не один десяток лет.

Юсупов, ушедший с дипломатической службы в 2009 году, еще не оправился от депрессии и получал неотложную медицинскую помощь в больнице, когда агенты службы безопасности начали допрашивать его. Позднее в тот же день, разговаривая со своим сыном Темуром, Юсупов сказал, что шпионил в пользу правительства некой западной страны за ежемесячное вознаграждение в 1000 долларов.

«Мой отец был явно не в своем уме. Если он не отдавал себе отчета прямо перед инцидентом, его состояние не изменилось и после того, как это произошло, – сказал Темур в интервью Eurasianet.org в июне 2018 года. – Я думаю, что эти допросы привели к тому, что они фактически сломали его, а затем как бы принудили его признаться в моем присутствии».

В последующие месяцы Юсупову было отказано в приеме лекарств, назначенных для лечения его давно диагностированного психического заболевания. Он также был лишен права выбрать себе адвоката.

Правозащитники расценивают подобное отношение как эквивалент пытки.

«Вынесенный сегодня вердикт суда ставит под сомнение приверженность правительства реформе уголовного правосудия, поскольку оно полностью игнорирует президентский указ о борьбе с пытками, утвержденный в ноябре 2017 года, а также опубликованный в ноябре отчет Комитета ООН против пыток, в котором выражаются серьезные опасения по поводу продолжительного ареста Юсупова, – сказал Свердлоу Eurasianet.org. – Если власти хотят продемонстрировать реальную приверженность реформам, им следует провести объективное расследование тревожных сообщений о нарушении процессуальных норм и применении пыток в рамках этого дела».