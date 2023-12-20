Узбекистан: Экс-министр арестован по подозрению в коррупции

Бывший министр Азиз Войтов был арестован по обвинению в хищении в особо крупных размерах и злоупотреблении служебным положением. Если его признают виновным, ему грозит до 10 лет лишения свободы, говорится в сообщении Верховного суда от 18 декабря. Никаких подробностей о вменяемых экс-чиновнику преступлениях не сообщается.

Войтов, которому сейчас 43 года, занимал пост министра сельского хозяйства с 2022 года по октябрь 2023-го. Он был отстранен от должности через два месяца после увольнения его бывшего начальника Сардора Умурзакова с поста главы администрации президента. Они оба ранее работали в Министерстве инвестиций и внешней торговли Узбекистана, где Войтов был первым заместителем Умурзакова.

Увольнение Умурзакова в августе вызвало широко разошедшиеся слухи о трещинах, появившихся в казавшейся монолитной вертикали власти. На фоне заката звезды Умурзакова на первый план вышла другая фигура – дочь президента Шавката Мирзиёева Саида. В рамках реорганизации администрации президента Мирзиёева была назначена помощником своего отца, что сделало ее одним из самых влиятельных людей в администрации.

При этом в результате ухода Умурзакова пострадал не только Войтов. Несколько других соратников бывшего главы президентской администрации тоже были либо уволены, либо понижены в должности.

Есть и другие признаки чистки. После появления новостей об аресте Войтова местные СМИ сообщили о задержании хокима Бекабадского района Ташкентской области. Сообщается, что Шухрату Мирзаеву, назначенному на эту должность всего несколькими месяцами ранее, предъявлены обвинения в хищении государственных средств.

Тем временем президент Мирзиёев, похоже, старается представить эти события как часть стратегии по борьбе с коррупцией. В частности, 19 декабря он присутствовал на открытии в Ташкенте монумента, символизирующего продолжающуюся борьбу с этим злом.

Данный двенадцатиметровый объект в виде направленной вверх руки символизирует «абсолютное неприятие коррупции», говорится в заявлении администрации президента.

Выступая на церемонии, на которой также присутствовал эмир Катара шейх Тамим бин Хамад Аль Тани, Мирзиёев заявил, что Узбекистан готов «мобилизовать все свои силы и потенциал в этой ответственной, бескомпромиссной борьбе» с коррупцией.

Между тем предпринимаемые Мирзиёевым усилия в этом направлении с момента его прихода к власти в 2016 году, похоже, не принесли особо впечатляющих результатов.

В Индексе восприятия коррупции за 2022 год, составленный международной организацией Transparency International, Узбекистан получил 31 балл из 100 возможных, хотя и улучшил этот показатель по сравнению с предыдущими годами.