Узбекистан: 19 детей умерли от сиропа от кашля индийского производства

По меньшей мере 19 узбекских детей умерли в декабре после приема лекарства от кашля индийского производства, которое, как выяснилось, содержит токсины.

Официальные лица Узбекистана заявили, что в сиропе от кашля «Док-1 Макс», продающемся в узбекских аптеках, обнаружено до трехсоткратного превышения безопасного уровня этиленгликоля — органического соединения, которое обычно используют для изготовления полиэфирного волокна и антифризов.

Информация о ядовитом сиропе от кашля распространилась по социальным сетям после утечки письма высокопоставленного педиатра из Самаркандской области главе местного Управления здравоохранения, в котором сообщается о смерти 15 детей.

«После применения препарата “Док-1 Макс” в большом количестве случаев к нам поступают обращения о побочных действиях», — написал в письме, датированном 15 декабря, директор Самаркандского областного детского многопрофильного медицинского центра Маматкул Азизов. Большинство детей страдало от почечной недостаточности или повреждений почек.

Осложнения были отмечены по меньшей мере у 21 пациента; 17 из этих случаев были тяжелыми, а 15 детей умерли, пишет Азизов.

22 декабря Министерство здравоохранения сформировало рабочую группу для расследования ситуации и приостановило продажи этого лекарства, а затем и вовсе прекратило их. Кроме того, министерство разослало текстовые сообщения, предостерегающие пациентов от приема ядовитого сиропа.

26 декабря детский омбудсмен Алия Юнусова подтвердила информацию о смерти 18 детей. Все они были младше шести лет, а 15 из них — младше трех. Впоследствии появилось сообщение о еще одной смерти. По состоянию на 30 декабря, по меньшей мере 10 детей находились в реанимации, сообщил сайт Gazeta.uz.

30 декабря, после того как компания Marion Biotech пропустила крайний срок предоставления информации, Совет по развитию фармацевтического экспорта Индии отозвал ее лицензию, сообщил индийский сайт деловых новостей Mint.

Министр здравоохранения Бекзот Мусаев обвинил местные органы здравоохранения Самарканда в том, что они скрывали информацию о смерти детей от центральных властей.

«Правоохранительными органами арестованы несколько лиц, ответственных за регистрацию лекарственного средства в республике, его импорт в страну, и участвовавших в его продаже», — сказал он.

Число задержанных в рамках расследования, которое ведет Служба государственной безопасности, не называлось. Известно, что по подозрению в производстве или продаже недоброкачественной или фальсифицированной продукции медицинского назначения арестованы работники компании-импортера Quramax Medical и Научного центра стандартизации лекарственных средств.

Если их признают виновными, им грозит лишение свободы на срок от 10 до 15 лет.

«Все причастные к этому делу — будь то сотрудник фармацевтики, аптеки, врач — будут согласно закону привлечены к ответственности. Никакого компромисса в этом деле быть не может», — сказал Мусаев.

Медики, которые предположительно смотрели на эту ситуацию сквозь пальцы и «халатно отнеслись к своим обязанностям», были уволены, добавил он вместе с извинениями и соболезнованиями в адрес понесших утрату родителей:

«К огромному сожалению, эти меры не вернут к жизни деток, не облегчат страдания родителей, потерявших своих детей».