Узбекистан: 19-летний юноша получил срок за оскорбление президента

Смейся со мной, но не надо мной, а то пожалеешь. Оскорбление президента Узбекистана может обернуться тюремным сроком. (Фото: president.uz)

Суд в Узбекистане приговорил молодого человека к двум с половиной годам лишения свободы за оскорбление президента Шавката Мирзиёева.

Согласно вердикту суда, 19-летний житель Каттакурганского района Самаркандской области разместил в Instagram текстовый комментарий, который можно расценить как порочащий президента. Приговор был вынесен в октябре, но обнародован Верховным судом лишь в конце прошлой недели.

Согласно материалам суда, молодой человек, проходивший по делу под инициалами И.Д., находясь прошлым летом на заработках в России, оставил под видео под названием «Президентская семья» компрометирующий комментарий, конкретное содержание которого не разглашается. Затем он удалил этот комментарий по совету знакомых.

Следствие пришло к выводу, что комментарий содержал «действия, оскорбляющие и дискредитирующие президента Республики Узбекистан».

Когда молодой человек узнал, что против него возбуждено уголовное дело, он добровольно вернулся в Узбекистан 24 августа.

Во время судебного разбирательства он настаивал, что ничего не имеет против политики Мирзиёева и просто проявил юношескую незрелость. По данным Верховного суда, он признал себя виновным и выразил сожаление.

В марте 2021 года была принята поправка в Уголовный кодекс Узбекистана, согласно которой оскорбления и клевета в адрес главы государства, в том числе в интернете, признаны преступлением, за которое предусмотрено до пяти лет лишения свободы.

Сколько еще людей с тех пор оказались на скамье подсудимых по этой статье, неизвестно. Но в феврале 2022 года узбекские СМИ также сообщили о деле гражданского журналиста Собирджона Бабаниязова, который был приговорен к трем годам тюремного заключения за оскорбление Мирзиёева и его покойного предшественника Ислама Каримова.