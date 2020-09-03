Узбекистан: COVID-19 усложнил процесс поступления в вузы

Сотни тысяч выпускников школ в Узбекистане начали сдавать вступительные экзамены 2 сентября, на несколько недель позже обычного. Экзамены проводятся в парках и на стадионах в качестве превентивной меры против распространения COVID-19.

Эти тестовые испытания всегда были важной вехой для молодых узбекистанцев, которым приходится выдерживать жесткую конкуренцию за возможность получить высшее образование. Ожидается, что в этом году только каждый десятый абитуриент будет принят в вуз.

Пандемия коронавируса лишь добавила трудностей. Период экзаменов обычно длится пару недель начиная с 1 августа, но в этом году он был отложен из-за эпидемиологической ситуации.

Для огромного количества абитуриентов было отведено 40 стадионов и 25 открытых площадок. Поступающих обязывают надеть маски и одноразовые перчатки, которые выдаются на месте. Кроме того, их рассаживают на расстоянии трех метров друг от друга в качестве дополнительной профилактической меры.

Экзамены проводятся ежедневно в две трехчасовые смены: первая смена начинается в 8:00, а вторая – в 17:00. Тесты состоят из 60 вопросов. Абитуриенты часто не успевают закончить тесты вовремя, а все более изощренные методы мошенничества с их стороны, ставшие возможными с появлением мобильных телефонов, вынуждают наблюдателей ужесточать методы надзора.

Огромные толпы людей, стоящих у экзаменационных залов, – обычное явление в этот период. Многим приходится приезжать из сельских районов, чтобы сдать экзамены в крупных городах. Залы обычно охраняются полицией, а иногда даже войсками Национальной гвардии.

В этом году экзамены продлятся до 14 сентября.

По словам представителей органов образования, заявки на поступление в институты в 2020-2021 учебном году подали почти 1,5 миллиона молодых людей.

Число абитуриентов увеличивается с каждым годом, но в последние годы рост был особенно резким: в 2018 году количество абитуриентов составило 675 000 человек, а в 2019-м – чуть более 1 миллиона.

Высшее образование в Узбекистане является платным, и лишь небольшое количество студентов получают государственные стипендии. В стране функционируют 67 высших учебных заведений.

Еще более востребованным вариантом, чем учеба в местном институте, является получение образования за рубежом. Самое популярное направление – Россия: в 2019 году туда отправились около 26 000 узбекских студентов. Кроме того, некоторое количество студентов поступает в вузы на Западе, а также популярность набирают китайские университеты.