Узбекский парламент: мало изменений, больше женщин

Второй тур голосования на парламентских выборах в Узбекистане, проведенный 5 января, определил окончательный состав законодательного органа, который практически не отличается от предыдущего.

В 25 избирательных округах, где необходимо было провести повторное голосование, поскольку ни один из кандидатов не набрал более 50% бюллетеней, 11 мест получила Либерально-демократическая партия (УзЛиДеП) президента Шавката Мирзиёева. В итоге представительство партии в парламенте, состоящем из 150 депутатов, расширилось на одного законодателя – до 53.

Остальные места были поделены между партией, занявшей второе место, – «Миллий Тикланиш», которая получила еще два мандата по отношению к декабрьскому подсчету голосов, и Социал-демократической партией «Адолат», Народно-демократической партией и Экологической партией, которые в результате второго тура голосования получили дополнительно по четыре места.

Ощутимое сходство между старым и новым составами парламента (только «Адолат» и Народно-демократическая партия претерпели серьезные изменения, получив еще четыре и потеряв пять мандатов соответственно) лишь подкрепит скептицизм в отношении того, что выборы являются важным шагом к большему плюрализму и представительству.

Одним из достижений, которое подчеркивают чиновники из ЦИК, является то, что число женщин, представленных в парламенте, удвоилось: на выборах в 2014 году обладательницами депутатских портфелей стали 24 женщины, а в этот раз эта цифра увеличилась до 48, хотя это по-прежнему меньше трети от общего числа. Нынешние члены парламента также немного младше, чем их предшественники, – их средний возраст составляет 46 лет.

Хотя ни одна партия не имеет достаточного количества мандатов, чтобы сформировать большинство, «УзЛиДеП» обладает правом назначать премьер-министра и затем формировать правительство. Впрочем, в консенсуальном и контролируемом политическом ландшафте Узбекистана это не более чем формальность. И пока ничего не указывает на то, что в дальнейшем что-либо изменится.