Украина занимает передовые позиции на киберфронте – министр

Уничтоженная российская военная техника. У российских кибервойск, судя по всему, дела идут не лучше, чем у полевой армии. (Фото: Минобороны Украины)

За последние шесть недель Россия осуществила более 3 тысяч вредоносных кибератак на цифровую инфраструктуру Украины, но в результате ни одна из них не смогла пробить ее киберзащиту, сказал заместитель министра цифровой трансформации Украины Олександр Борняков.

По его утверждению, необоснованно завышенное самомнение заставило кремлевских политтехнологов поверить в то, что их войска смогут одержать молниеносную победу в Украине, заняв Киев в течение трех дней после начала вторжения. Но спустя нескольких недель активного сопротивления украинских войск в окрестностях Киева российское наступление на украинскую столицу было отбито, при этом российские войска понесли массовые людские потери и лишились огромного количества бронетехники и другого вооружения.

«Русские недооценили нас», – сказал Борняков в ходе состоявшегося 6 апреля онлайн-круглого стола, организованного Центром Пикера при Школе международных и общественных отношений Колумбийского университета. «Они рассчитывали, что смогут разбить нас и на киберфронте за три дня. Но в действительности они не смогли проникнуть или захватить даже часть цифровой инфраструктуры Украины».

Ранее выступая на форуме, организованном Wall Street Journal, Борняков рассказал о том, как в первые же дни после вторжения в Украине были мобилизованы около 200 тысяч ИТ-специалистов для проведения контратак на российские объекты. Украинская ИТ-армия добилась ряда успехов, включая взлом официального сайта Кремля и перебои в работе веб-сервисов российского правительства. «Оказалось, что они не были готовы к кибервойне», – сказал Борняков.

Несмотря на военные действия, в Украине продолжают функционировать мобильная связь и интернет. По словам Борнякова, безвозмездная передача Украине нескольких тысяч комплектов оборудования для спутникового интернета Starlink помогла свести перебои в работе украинских цифровых сетей к минимуму. Система спутников Starlink управляется компанией SpaceX, принадлежащей предпринимателю-миллиардеру Илону Маску. Тем временем, отмечает Борняков, сотовые операторы в Украине обеспечили бесперебойную работу мобильной связи, договорившись совместно отказаться от платы за роуминг: в тех районах, где один поставщик услуг испытывает проблемы из-за повреждения объектов телекоммуникационной инфраструктуры, пользователи теперь могут легко, не опасаясь штрафов, переключаться на сеть других операторов сотовой связи.

Правительство также продолжает обеспечивать работу приложения «Дiя», которое, как говорит Борняков, позволяет гражданам Украины загрузить «государство в смартфон». Запущенное в 2020 году приложение предоставляет гражданам доступ к широкому спектру государственных услуг, избавляя их от необходимости стоять в очередях и при этом значительно сокращая уровень низовой коррупции.

С начала войны ответственные за работу приложения чиновники адаптировали его для помощи гражданам, которые были вынуждены покинуть свои дома в результате боевых действий. Пользователи могут загружать фотографии поврежденного имущества и регистрироваться для получения экстренной помощи, сказал Борняков. Люди также могут использовать приложение для определения наиболее безопасных маршрутов эвакуации из зон боевых действий, а также получать свежие новости о войне. «Дiя» призвано выполнять и более мрачную функцию: граждане могут загружать фото- и видеосвидетельства возможных военных преступлений, совершенных российскими войсками, в базу данных украинского правительства.

Кроме того, приложение используется в качестве инструмента для сбора денежных средств. Министерство цифровой трансформации сообщило, что более 178 тысяч человек пожертвовали посредством приложения более 6 миллионов долларов. Эти пожертвования помогают снабжать украинских военных бронежилетами и другим обмундированием.

Борняков также сообщил, что украинские власти разрабатывают альтернативные цифровые решения для сбора средств на военные нужды Украины. Одной из крупных инициатив под названием «Помощь Украине» удалось собрать более 60 миллионов долларов в виде пожертвований в криптовалюте, включая 2,5 миллиона долларов в цифровой валюте от Виталика Бутерина, соучредителя блокчейн-проекта Ethereum. Около 3,8 миллионов долларов из таких пожертвований были использованы для закупки более 400 тысяч армейских сухих пайков. Другая подобная инициатива предоставляет Украине возможность получать средства от продажи уникальных токенов (NFT). Власти также заключили соглашение с компанией Etsy с целью помочь украинцам, включая беженцев и перемещенных лиц, получать доход на платформе электронной коммерции.