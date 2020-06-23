Украинские трудовые мигранты полностью переключились с России на Запад

Данные показывают, что украинцы пользуются ослаблением визовых ограничений для поиска работы в Евросоюзе, поддерживая таким образом переживающую непростые времена украинскую экономику.

Поворотным моментом для украинской трудовой миграции стал 2014 год, когда Украина подписала соглашение об ассоциации с ЕС и одновременно оказалась втянутой в конфликт с поддерживаемыми Россией сепаратистами на Донбассе. Совокупность этих событий перенаправила поток украинских гастарбайтеров из России на Запад, что способствовало быстрому росту числа граждан Украины, работающих за границей на законных основаниях.

Согласно данным Государственной миграционной службы Украины, в 2010-2012 годах за границей работали почти 1,2 миллиона украинцев. К 2019 году, по данным Министерства социальной политики, их число выросло до 3,2 миллиона, причем, согласно опубликованному в апреле отчету Европейской комиссии, 2,7 миллиона из них приходилось на Евросоюз. В документе Еврокомиссии также отмечается, что трудовым мигрантом является примерно каждый седьмой работающий по найму украинец.

Длительный период экономических неурядиц в Украине, в основном из-за неспособности правительства обуздать коррупцию, является основной причиной того, что люди едут работать за границу, пояснил Василь Лопух, директор администрации Научного общества имени Шевченко, базирующейся в Нью-Йорке организации, занимающейся изучением Украины.

«Они [правительственные чиновники] создают тенденцию стагнации спроса на [внутреннюю] рабочую силу, которая побуждает украинцев искать работу за рубежом», – сказал Лопух.

До 2014 года основным направлением для украинских трудовых мигрантов была Россия. Но захват Кремлем Крыма и его действия на Донбассе вызвали резкий разворот миграционного потока в сторону ЕС, особенно Польши. С 2014-2016 годах число украинских трудовых мигрантов в ЕС выросло на 42%. В 2019 году почти 1 миллион украинцев работали в польском сельскохозяйственном секторе.

В 2015 году Украина приняла закон о внешней трудовой миграции, целью которого является укрепление социальной и правовой защиты работающих за рубежом. Кроме того, в 2017 году правительство реализовало дорожную карту с целью «обеспечить реинтеграцию трудящихся-мигрантов и членов их семей в общество». В том же году власти утвердили стратегию в сфере трудовой миграции до 2025 года.

Регуляторные изменения упростили украинцам процесс трудоустройства за рубежом, а их работодателям в принимающих странах – процесс найма. В 2019 году почти 1800 фирм в ЕС имели официальные соглашения о найме квалифицированных украинских работников.

Вместе с количеством трудовых мигрантов выросли и денежные переводы в Украину.

По данным Всемирного банка, в 2018 году украинские трудовые мигранты перевели домой свыше 14,7 миллиарда долларов, что на 17% больше, чем годом ранее. В 2019-м данный показатель вырос до 15,8 миллиарда долларов, что эквивалентно 9,5% ВВП страны. Но, как ожидается, в текущем году из-за пандемии COVID-19 эти показатели резко сократятся по всему региону.

«Украинская экономика зависит от внешней трудовой миграции, – сказала Марина Приходько, член совета директоров «Разом», американской некоммерческой организации, которая содействует развитию образования и предпринимательства в Украине. – Многие области, особенно вдоль западной границы Украины, строят всю свою местную и областную экономику вокруг трудовой миграции, и полностью интегрировали трудовую миграцию в свои организационные структуры».