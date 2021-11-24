Умер самый давний политзаключенный Казахстана

Поэт, который до недавнего времени был самым давним политическим заключенным Казахстана, скончался менее чем через два месяца после освобождения. Он провел за решеткой 15 лет за преступление, которое, по его настоятельным утверждениям, не совершал.

Арон Атабек скончался 24 ноября в больнице в своем родном городе Алматы в результате остановки сердца, сообщила Радио «Азаттык» его сестра.

У Атабека ранее диагностировали COVID-19 и пневмонию. Вскоре после освобождения 1 октября его госпитализировали.

На момент своего досрочного освобождения – по утверждению властей, по гуманитарным соображениям, – он уже был крайне болен. Оставшиеся три года его приговора были заменены на «ограничение свободы» (вид условно-досрочного освобождения).

Правозащитники, навещавшие 68-летнего диссидента в тюрьме этим летом, опубликовали в социальных сетях его фотографию, на которой он выглядел бледным и истощенным. Она вызвала волну возмущения. Около 2500 человек подписали петицию на имя президента Касым-Жомарта Токаева, призывая освободить Атабека в связи с растущими опасениями по поводу его здоровья.

Атабек отбывал 18-летний срок по обвинению в организации в 2006 году беспорядков в связи со сносом домов в алматинском микрорайоне Шанырак. Во время беспорядков заживо сожгли милиционера.

Он наотрез отказывался ходатайствовать об условно-досрочном освобождении, т.к. настаивал на своей невиновности. В 2012 году он отклонил предложение о помиловании, условием которого было признание вины. Он даже возражал против своего недавнего досрочного освобождения, требуя вместо этого отмены приговора.

Родственники организовали акцию по сбору средств на его лечение за границей. Сообщалось, что у него сердечное заболевание и диабет.

Сторонники Атабека заявили, что его здоровье резко ухудшилось из-за того, что в тюрьме его подвергали насилию и жестокому обращению, а также отказывали ему в доступе к медицинской помощи. Однажды он провел два года в одиночной камере после того, как тайком отправил из тюрьмы статью, содержавшую критику в адрес тогдашнего президента Нурсултана Назарбаева.

Представители властей отрицают утверждения по поводу жестокого обращения и политической мотивированности в рамках этого и других дел.

Активисты в Казахстане выразили отвращение по поводу обстоятельств смерти Атабека.

«Этот национальный деятель, который страдал [в тюрьме] от тирании в течение 15 лет, умер на больничной койке, – написал Рыспек Сарсенбай в комментариях к посту правозащитницы Бакытжан Торегожиной в Facebook по поводу кончины диссидента. – Он скончался, так и не повидавшись с родными и не испытав счастья даже на короткое время. Покойся с миром».

Сарсенбай – ярый критик властей, чей брат-политик Алтынбек Сарсенбаев погиб в результате покушения по политическим мотивам в 2006 году.

«В смерти поэта виноват Назарбаев», – написала в Twitter активистка гражданского общества Асем Жапишева.

Она также задалась вопросом, почему Атабека «держали в тюрьме, пока от него ничего не осталось, а затем отпустили умирать».

Согласно подсчетам правозащитников, в настоящее время в Казахстане свыше десятка политических заключенных отбывают сроки или ожидают тюремного приговора.