Упрощение поездок в Россию радует некоторых грузин на фоне всеобщего негодования

Отмена визового режима и восстановление прямого авиасообщения между Россией и Грузией вызывает широкое негодование в адрес грузинских властей, которые фактически не только выступают против международной изоляции Москвы из-за войны в Украине, но и откровенно стремятся нажиться на ней.

В то время как большая часть грузинского общества протестует против прибытия в Грузию новых огромных потоков россиян, другая, менее активная категория граждан рада тому, что ликвидированы препоны, мешающие поездкам в Россию.

После решения Кремля снять запрет на полеты в Грузию, введенный им в одностороннем порядке в 2019 году, а также восстановить безвизовый режим, отмененный 23 года назад, Малхаз позвонил своему сыну в Москву и сообщил, что приезжает в гости. «Я не видел своего сына и внуков три года», – сказал Малхаз, сталевар на пенсии, который попросил не указывать его фамилию.

«Попасть туда было непростым делом, так как нужно было пройти через все круги бюрократического ада: визы, пригласительные письма, миграционные карты и прочее, – сказал он. – Кроме того, нужно было лететь через территорию другой страны или ехать на автобусе два дня. Я слишком стар для всего этого, и моя жена тоже. Поэтому я думаю, что мы одни из немногих грузин, которые действительно рады этому».

Как и большинство грузин, Малхаз испытывает возмущение по отношению к Москве за страдания, причиненные его стране на протяжении долгой истории, и за разделение народа. Он обвиняет Россию в оккупации, в результате которой Абхазия и Южная Осетия фактически откололись от самой Грузии. Но непрекращающиеся войны и полное экономическое разорение, с которыми столкнулась Грузия сразу после распада Советского союза, заставили многих грузин переехать в Россию.

Переехав в Москву в конце 1990-х годов, сын Малхаза, будучи нелегальным мигрантом, в течение нескольких лет перебивался случайными заработками. С тех пор он фактически купил себе гражданство, поднялся до руководящей должности в строительной компании и женился на москвичке. «Мои внуки выглядят совершенно как русские. В них нет ничего грузинского, кроме фамилии», – с улыбкой говорит Малхаз. «Я называю их маленькими оккупантами», – добавил он, упомянув прозвище, которым называют русских в Грузии.

Мзия, родившаяся в Абхазии грузинка, владеющая бутиком в Москве, также приветствует упрощение условия взаимных поездок. «Просто моя семья и друзья теперь могут навещать меня, – сказала она Eurasianet.org. – Кроме того, в моем магазине работают грузины. У всех них документы не в порядке, поэтому им приходится постоянно выезжать из страны и въезжать обратно, чтобы продлить срок пребывания. Прямые рейсы и отсутствие виз значительно упростят им жизнь».

Но у большей части грузинской интеллигенции, которая уже давно оборвала какие-либо связи с Россией, эти изменения вызывают возмущение и стыд. «Учитывая, что мы сами подверглись оккупации со стороны России, мы должны проявлять вдвое больше солидарности по отношению к Украине, чем все остальные, – сказал Георгий Маридашвили, музыкант и преподаватель вокала из Тбилиси. – Все, что мы делаем, должно быть направлено на содействие усилиям по прекращению войны, а не на то, чтобы создать условия для перемещения некоторых людей».

Внезапное проявление дружелюбия со стороны Кремля также многими воспринимается как попытка саботировать национальную мечту Грузии о вступлении в Европейский Союз. Западные чиновники заявили, что восстановление прямых рейсов может привести к тому, что введенные против России международные санкции могут распространиться и на Грузию, и что в более широком смысле упрощение взаимных поездок противоречит стремлению Тбилиси к интеграции в ЕС.

Самые известные организации гражданского общества и блюстители демократии Грузии теперь выступают против упрощения авиасообщения с Россией под лозунгом: «Российские самолеты не приземляются в Евросоюзе». Выполнение прямых рейсов из России и в Россию ставит под угрозу шансы Грузии на получение статуса кандидата в члены ЕС (важнейший шаг на пути к членству, который Грузия надеется сделать в этом году), говорится в совместном заявлении более сотни грузинских общественных организаций.

«Проще говоря, я не хочу ничего того, что оттолкнет нас от ЕС и приблизит к России», – сказала Тамара Сартания, консультант по демократическому развитию Грузии, которая тоже является уроженкой Абхазии. Подавляющее большинство грузин так же, как и она, поддерживают идею интеграции в ЕС. Многие из них отвергают аргумент властей о том, что прямые рейсы и безвизовый режим облегчат жизнь живущим в России грузинам.

Первый прямой рейс из Москвы в Тбилиси, состоявшийся 19 мая, было встречен в аэропорту толпой протестующих, которые обвинили правящую партию «Грузинская мечта» в том, что она продалась Кремлю и разрушает надежды на европейское будущее Грузии. Президент Грузии Саломе Зурабишвили поддержала протесты, написав в Twitter: «Нет полетам в Россию!».

«Наши власти хотят превратить Грузию в ресторан для русских, которым мы и были в советские времена, – сказал Eurasianet.org один из протестующих в аэропорту. – Зависимость от России, от которой мы всеми силами пытались избавиться, приведет нас к тому, что мы навсегда останемся коррумпированной, бедной и отсталой страной. Даже если отбросить моральные аспекты, а именно общение с режимом военных преступников, мы не сможем двигаться вперед, если наша экономика и наше общество будут определяться тем, сколько хинкали могут съесть русские».

До прихода «Грузинской мечты» к власти в 2012 году у грузинских властей были сложные отношения с Москвой. Кремль ввел визы для грузин и оказывал экономическое давление во время президентства Эдуарда Шеварднадзе. Москва запретила ввоз товаров из Грузии и в конце концов вторглась в страну во время правления президента Михаила Саакашвили. Ситуация начала меняться с приходом «Грузинской мечты».

Хотя между двумя странами нет дипломатических отношений, а Грузия официально признала Россию государством, оккупировавшим часть ее территории, экономическая зависимость от России значительно выросла за последнее десятилетие в рамках политики, направленной на нормализацию отношений «Грузинской мечты» с Москвой. После того, как началась война в Украине, Грузия стала ключевым направлением для отдыхающих и покидающих страну россиян, которые из-за санкций столкнулись с ограничением возможностей для международных поездок и переезда.

Благодаря возобновлению прямого авиасообщения, вероятно, больше россиян прилетит в Грузию в летний сезон, а упрощенные визовые правила позволят большему числу грузин строить бизнес в России. Москва может использовать последующий рост связей и торговли для подрыва планов по интеграции Грузии в Евросоюз.

Но даже те грузины, которые с одобрением отнеслись к упрощению поездок, не могли оставить этот маневр без внимания. «Да, я вижу, что делает этот ублюдок [президент России Владимир Путин], но что я могу сделать? У меня там семья», – сказал Малхаз. У Мзии короткий разговор с теми, кто критикует сторонников этого политического решения. «Мне не нужно читать лекции о российской оккупации, – сказала она. – В конце концов, российская армия оккупировала мой дом, и я даже не могу поехать туда, чтобы навестить могилы своих предков. Сегодня все выступают в защиту Украины, и я рада этому, но никто не выступил в мою защиту, когда меня, маленькую девочку, выгнали из моего дома».

Хотя она настаивает на том, что ненавидит российские власти за их роль в возникших на территории Грузии конфликтах и за вторжение в Украину, Мзия выступает против того, чтобы называть всех русских оккупантами и захватчиками. «Не все так просто, и, в любом случае, я сейчас живу здесь, как и многие другие грузины. Мы не просили [отменить] визы и [разрешить] полеты, но мы, безусловно, все рады, что нам стало легче ездить домой. Мы можем жить в России и иметь документы, но Грузия – это наш дом и всегда им будет».

Находясь фактически в состоянии войны с гражданским обществом и интеллигенцией, партия «Грузинская мечта» при осуществлении своей неоднозначной политики сближения с Москвой, похоже, делает ставку на поддержку таких людей, как Малхаз и Мзия. Партия также ориентируется на предпринимателей, включая авиакомпании, экспортеров и владельцев гостиничного бизнеса, которые выиграют от упрощения условий взаимных поездок граждан Грузии и России.

Таким образом, Грузия оказалась втянутой в борьбу между долгосрочными выгодами европейской интеграции или краткосрочными выгодами российской интеграции, и эта борьба будет становиться все ожесточеннее: в России уже говорят о восстановлении дипломатических отношений с Грузией.