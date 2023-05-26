Грузия, Россия, Кавказ, Евросоюз

Упрощение поездок в Россию радует некоторых грузин на фоне всеобщего негодования

Решение Кремля имеет неоспоримые преимущества для некоторых грузин, даже для тех, кто понимает, что стоит за этим геополитическим гамбитом.

Георгий Ломсадзе May 26, 2023
Россия запретила прямое авиасообщение с Грузией в 2019 году (Фото: Георгий Ломсадзе) Россия запретила прямое авиасообщение с Грузией в 2019 году (Фото: Георгий Ломсадзе)

Отмена визового режима и восстановление прямого авиасообщения между Россией и Грузией вызывает широкое негодование в адрес грузинских властей, которые фактически не только выступают против международной изоляции Москвы из-за войны в Украине, но и откровенно стремятся нажиться на ней. 

В то время как большая часть грузинского общества протестует против прибытия в Грузию новых огромных потоков россиян, другая, менее активная категория граждан рада тому, что ликвидированы препоны, мешающие поездкам в Россию.

После решения Кремля снять запрет на полеты в Грузию, введенный им в одностороннем порядке в 2019 году, а также восстановить безвизовый режим, отмененный 23 года назад, Малхаз позвонил своему сыну в Москву и сообщил, что приезжает в гости. «Я не видел своего сына и внуков три года», – сказал Малхаз, сталевар на пенсии, который попросил не указывать его фамилию. 

«Попасть туда было непростым делом, так как нужно было пройти через все круги бюрократического ада: визы, пригласительные письма, миграционные карты и прочее, – сказал он. – Кроме того, нужно было лететь через территорию другой страны или ехать на автобусе два дня. Я слишком стар для всего этого, и моя жена тоже. Поэтому я думаю, что мы одни из немногих грузин, которые действительно рады этому».

Как и большинство грузин, Малхаз испытывает возмущение по отношению к Москве за страдания, причиненные его стране на протяжении долгой истории, и за разделение народа. Он обвиняет Россию в оккупации, в результате которой Абхазия и Южная Осетия фактически откололись от самой Грузии. Но непрекращающиеся войны и полное экономическое разорение, с которыми столкнулась Грузия сразу после распада Советского союза, заставили многих грузин переехать в Россию.

Переехав в Москву в конце 1990-х годов, сын Малхаза, будучи нелегальным мигрантом, в течение нескольких лет перебивался случайными заработками. С тех пор он фактически купил себе гражданство, поднялся до руководящей должности в строительной компании и женился на москвичке. «Мои внуки выглядят совершенно как русские. В них нет ничего грузинского, кроме фамилии», – с улыбкой говорит Малхаз. «Я называю их маленькими оккупантами», – добавил он, упомянув прозвище, которым называют русских в Грузии.

Мзия, родившаяся в Абхазии грузинка, владеющая бутиком в Москве, также приветствует упрощение условия взаимных поездок. «Просто моя семья и друзья теперь могут навещать меня, – сказала она Eurasianet.org. – Кроме того, в моем магазине работают грузины. У всех них документы не в порядке, поэтому им приходится постоянно выезжать из страны и въезжать обратно, чтобы продлить срок пребывания. Прямые рейсы и отсутствие виз значительно упростят им жизнь».

Но у большей части грузинской интеллигенции, которая уже давно оборвала какие-либо связи с Россией, эти изменения вызывают возмущение и стыд. «Учитывая, что мы сами подверглись оккупации со стороны России, мы должны проявлять вдвое больше солидарности по отношению к Украине, чем все остальные, – сказал Георгий Маридашвили, музыкант и преподаватель вокала из Тбилиси. – Все, что мы делаем, должно быть направлено на содействие усилиям по прекращению войны, а не на то, чтобы создать условия для перемещения некоторых людей».

Внезапное проявление дружелюбия со стороны Кремля также многими воспринимается как попытка саботировать национальную мечту Грузии о вступлении в Европейский Союз. Западные чиновники заявили, что восстановление прямых рейсов может привести к тому, что введенные против России международные санкции могут распространиться и на Грузию, и что в более широком смысле упрощение взаимных поездок противоречит стремлению Тбилиси к интеграции в ЕС.

Самые известные организации гражданского общества и блюстители демократии Грузии теперь выступают против упрощения авиасообщения с Россией под лозунгом: «Российские самолеты не приземляются в Евросоюзе». Выполнение прямых рейсов из России и в Россию ставит под угрозу шансы Грузии на получение статуса кандидата в члены ЕС (важнейший шаг на пути к членству, который Грузия надеется сделать в этом году), говорится в совместном заявлении более сотни грузинских общественных организаций.

«Проще говоря, я не хочу ничего того, что оттолкнет нас от ЕС и приблизит к России», – сказала Тамара Сартания, консультант по демократическому развитию Грузии, которая тоже является уроженкой Абхазии. Подавляющее большинство грузин так же, как и она, поддерживают идею интеграции в ЕС. Многие из них отвергают аргумент властей о том, что прямые рейсы и безвизовый режим облегчат жизнь живущим в России грузинам.

Первый прямой рейс из Москвы в Тбилиси, состоявшийся 19 мая, было встречен в аэропорту толпой протестующих, которые обвинили правящую партию «Грузинская мечта» в том, что она продалась Кремлю и разрушает надежды на европейское будущее Грузии. Президент Грузии Саломе Зурабишвили поддержала протесты, написав в Twitter: «Нет полетам в Россию!».

«Наши власти хотят превратить Грузию в ресторан для русских, которым мы и были в советские времена, – сказал Eurasianet.org один из протестующих в аэропорту. – Зависимость от России, от которой мы всеми силами пытались избавиться, приведет нас к тому, что мы навсегда останемся коррумпированной, бедной и отсталой страной. Даже если отбросить моральные аспекты, а именно общение с режимом военных преступников, мы не сможем двигаться вперед, если наша экономика и наше общество будут определяться тем, сколько хинкали могут съесть русские».

До прихода «Грузинской мечты» к власти в 2012 году у грузинских властей были сложные отношения с Москвой. Кремль ввел визы для грузин и оказывал экономическое давление во время президентства Эдуарда Шеварднадзе. Москва запретила ввоз товаров из Грузии и в конце концов вторглась в страну во время правления президента Михаила Саакашвили. Ситуация начала меняться с приходом «Грузинской мечты».

Хотя между двумя странами нет дипломатических отношений, а Грузия официально признала Россию государством, оккупировавшим часть ее территории, экономическая зависимость от России значительно выросла за последнее десятилетие в рамках политики, направленной на нормализацию отношений «Грузинской мечты» с Москвой. После того, как началась война в Украине, Грузия стала ключевым направлением для отдыхающих и покидающих страну россиян, которые из-за санкций столкнулись с ограничением возможностей для международных поездок и переезда.

Благодаря возобновлению прямого авиасообщения, вероятно, больше россиян прилетит в Грузию в летний сезон, а упрощенные визовые правила позволят большему числу грузин строить бизнес в России. Москва может использовать последующий рост связей и торговли для подрыва планов по интеграции Грузии в Евросоюз.

Но даже те грузины, которые с одобрением отнеслись к упрощению поездок, не могли оставить этот маневр без внимания. «Да, я вижу, что делает этот ублюдок [президент России Владимир Путин], но что я могу сделать? У меня там семья», – сказал Малхаз. У Мзии короткий разговор с теми, кто критикует сторонников этого политического решения. «Мне не нужно читать лекции о российской оккупации, – сказала она. – В конце концов, российская армия оккупировала мой дом, и я даже не могу поехать туда, чтобы навестить могилы своих предков. Сегодня все выступают в защиту Украины, и я рада этому, но никто не выступил в мою защиту, когда меня, маленькую девочку, выгнали из моего дома».

Хотя она настаивает на том, что ненавидит российские власти за их роль в возникших на территории Грузии конфликтах и за вторжение в Украину, Мзия выступает против того, чтобы называть всех русских оккупантами и захватчиками. «Не все так просто, и, в любом случае, я сейчас живу здесь, как и многие другие грузины. Мы не просили [отменить] визы и [разрешить] полеты, но мы, безусловно, все рады, что нам стало легче ездить домой. Мы можем жить в России и иметь документы, но Грузия – это наш дом и всегда им будет».

Находясь фактически в состоянии войны с гражданским обществом и интеллигенцией, партия «Грузинская мечта» при осуществлении своей неоднозначной политики сближения с Москвой, похоже, делает ставку на поддержку таких людей, как Малхаз и Мзия. Партия также ориентируется на предпринимателей, включая авиакомпании, экспортеров и владельцев гостиничного бизнеса, которые выиграют от упрощения условий взаимных поездок граждан Грузии и России.

Таким образом, Грузия оказалась втянутой в борьбу между долгосрочными выгодами европейской интеграции или краткосрочными выгодами российской интеграции, и эта борьба будет становиться все ожесточеннее: в России уже говорят о восстановлении дипломатических отношений с Грузией.

Георгий Ломсадзе является независимым грузинским журналистом и одним из авторов блога «Рассказы тамады» на сайте EurasiaNet.

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