Уровень рек в Центральной Азии может резко упасть, что потребует срочных мер

Узбекистан заявляет, что в предстоящем оросительном сезоне объем воды в двух основных реках региона сократится на 20 процентов по сравнению со средними показателями предыдущих лет.

В чрезвычайном указе президента РУ об экономии воды, вступившем в силу 3 апреля, прогнозируется сокращение объема воды в Сырдарье на 10-15 процентов, а в Амударье – на 15-20 процентов. Обе реки некогда обильно питали Аральское море, площадь которого с 1960 года сократилась на 90%.

Столь мрачный прогноз – отражение долгосрочной тенденции, сложившейся, по словам экспертов, из-за неэффективного водопользования, устаревших методов орошения и быстрого роста потребления воды, вызванного увеличением населения. Более того, Афганистан заявил, что в этом году значительно приблизился к завершению строительства 285-километрового канала Кош-Тепа, предназначенного для орошения до 550 000 гектаров сельскохозяйственных угодий. После запуска в эксплуатацию этот канал тоже начнет отводить воду из Амударьи.

Узбекское правительство хочет продемонстрировать, что активно занимается предотвращением серьезных последствий ожидаемого падения уровня воды в реках региона.

В аппарате президента Шавката Мирзиёева отметили, что на 25 процентах орошаемых земель в Узбекистане уже ввели водосберегающие технологии и что эта цифра должна и будет расти. В вышеупомянутом указе главы государства упоминается, что в 2022 году за счет подобных технологий было сэкономлено около 3 миллиардов кубометров воды. Ожидается, что канал Кош-Тепа будет ежегодно забирать из Амударьи около 10 миллиардов кубометров воды, поэтому реализация предусмотренных указом проектов – в случае их успешной реализации – потенциально может восстановить определенный баланс.

Но в будущем странам региона, возможно, придется сократить согласованные лимиты потребления воды из Амударьи и Сырдарьи. По договоренности, достигнутой в январе под эгидой Межгосударственной координационной водохозяйственной комиссии, пять государств-членов коллективно согласились на забор 55,4 млрд кубометров воды из Амударьи и 4,2 млрд из Сырдарьи до 1 октября. Один только Таджикистан, население которого в четыре раза меньше, чем в Афганистане, получил разрешение на отвод из Амударьи 9,8 миллиарда кубометров. Квота Узбекистана составляет 23,6 млрд кубометров из Амударьи и 3,3 млрд из Сырдарьи.

Основные меры, изложенные в указе Мирзиёева, предусматривают предоставление водопользователям (видимо, фермерам) субсидий и льготных кредитов для установки водосберегающего оборудования – например, для капельного орошения.

При этом к прянику прилагается и кнут.

В рамках тестируемой в Касбинском районе Кашкадарьинской области РУ инициативы на оборудовании, используемом для подачи пользователям воды из рек, будут установлены цифровые счетчики, способные точно подсчитывать объемы потребления. Затем с января 2025 года данная инициатива, получившая название «Сув хисоби», будет внедрена по всей стране. Цель – выработать эффективную систему взимания оплаты с водопользователей.

Кроме того, разрабатываются предложения по введению штрафов за нерациональное водопользование и незаконное использование водного оборудования.

Между тем, хотя правительства и многосторонние региональные организации могут повлиять на такие вопросы, как водопользование, другие проблемы находятся вне их контроля. Одним из самых больших источников потенциальных проблем является изменение климата. Всемирный банк бьет тревогу по поводу потенциальных последствий, если не подготовиться к грядущим вызовам.

«Если не будет предпринято никаких мер, экономический ущерб от засух и наводнений в Центральной Азии, по прогнозам, составит до 1,3 процента [ВВП] в год, а урожайность сельскохозяйственных культур, как ожидается, снизится на 30 процентов к 2050 году. В результате к этому времени из-за климатических изменений около 5,1 млн человек вынуждены будут покинуть места своего проживания», — говорится в сообщении банка.