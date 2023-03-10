Уроки по результатам года войны в Украине

Данная статья была изначально опубликована на сайте Just Security.

Неспособные извлекать уроки из истории обязательно за это поплатятся. 24 февраля 2022 года Россия пошла на эскалацию своей агрессии в отношении Украины, предприняв массированное нападение с целью свергнуть правительство в Киеве и навечно установить господство России над Украиной. Результатом стал год безжалостной, ужасающей войны, полной военных преступлений, преступлений против человечности и бесчисленных страданий народов Украины и России. До недавнего времени казалось, что подобное можно было увидеть лишь в зернистых кадрах старой исторической документальной съемки.

Пошел второй год войны, но ей не видно конца из-за извращенной, но веской логики: Россия не может признать поражение, не достигнув своих целей, а Украина и ее сторонники не хотят вознаграждать российскую агрессию, позволив Москве оставить себе оккупированные украинские территории.

На этом фоне важно проанализировать произошедшее в рамках конфликта до сих пор и рассмотреть, какие уроки можно извлечь из его течения. Некоторые из них очевидны – например, что война, как правило, является наихудшим способом разрешения споров между странами – но другие тоже заслуживают внимания на фоне стремления положить конец конфликту и снизить вероятность того, что другие правительства также попытаются применить насилие для достижения своих целей.

Урок № 1: В прошлый раз все извлекли неправильные уроки

Очевидно, что Россия посчитала, что ее интересы требуют применения насилия в 2022 году. Этот вывод во многом основывался на событиях 2014 года, когда Россия впервые вторглась в Украину. С точки зрения России, тогда они смогли военными средствами получить контроль над частью украинской территории и замедлить прогресс Украины в направлении евроатлантической интеграции, и они подумали, что могут повторить. Тем временем европейские правительства посчитали, что конфликт фактически закончился в 2014 году и что Минский процесс остановит насилие. А Украина, как многие считали, должна будет смириться с потерей Крыма и значительной части Донбасса в качестве условия мира.

Россия пришла к выводу, что военные средства были наиболее эффективным способом изменить поведение другого государства, в то время как, по мнению многих на Западе, полученные Москвой кусочки Украины утолили ее аппетит.

Разумеется, все вышло совсем не так.

Урок № 2: Ядерное оружие бесполезно на поле боя

Россия обладает крупнейшим в мире ядерным арсеналом, но не смогла достичь своих военных целей. Несмотря на угрозы и попытки ядерного шантажа, Москва не решилась использовать свой ядерный потенциал ни для чего, кроме сдерживания и в качестве рычага воздействия. Между тем все это время российские войска без колебаний убивали и калечили тысячи мирных жителей, а также уничтожали гражданские объекты.

Если бы Кремль думал, что с помощью ядерного оружия можн

о получить какое-либо военное преимущество, он, вероятно, уже применил бы его. Но на фоне ажиотажа вокруг разрабатываемых новых видов экзотических систем вооружений важно помнить, что в конфликте, который российские лидеры считают жизненно важным для будущего своей страны и ее народа, даже безжалостная группа военачальников не смогла найти применения ядерному оружию. Учитывая, что война ведется на территории, которую Россия объявила российской, это вряд ли изменится, и негативная международная реакция, которая последует за применением ядерного оружия, вероятно, продолжит удерживать РФ от подобного шага.

Урок № 3: Ядерное оружие полезно в качестве инструмента сдерживания

Концепция сдерживания и ее эффективность обсуждались на протяжении многих лет, но в случае с Украиной сдерживание работает. Соединенные Штаты и другие друзья Украины воздерживаются от прямого вмешательства в конфликт и во многих случаях воздерживались от поставок современного оружия Украине из-за ядерного потенциала России. Важность недопущения эскалации до уровня, при котором применение ядерного оружия может стать более вероятным, была руководящим принципом для западных правительств, усиливая роль ядерного оружия в качестве инструмента сдерживания. Приостановление Россией соблюдения нового договора по СНВ подтверждает этот тезис. Россия решила использовать значение, которое Запад придает СНВ-3, чтобы подчеркнуть растущие ядерные риски и (как надеется Москва) обеспечить дополнительное сдерживание НАТО от участия в войне.

Однако остается вопрос на будущее. Россия широко использовала угрозы эскалации конфликта, чтобы заставить Украину смириться с потерей части своей территории, а другие страны прекратить оказывать Киеву помощь. Если для российской стороны война закончится некими приобретениями, то урок будет заключаться в том, что есть и другие способы использовать ядерный потенциал в качестве межгосударственного инструмента, чтобы заставить противников действовать вразрез с их национальными интересами. Подобный исход будет иметь катастрофические последствия для будущего нераспространения ядерного оружия и приведет к повышению вероятности того, что такое оружие когда-нибудь будет применено. С другой стороны, если война закончится поражением России, появится возможность для возобновления интереса к контролю над вооружениями на основе минимального сдерживания.

Урок № 4. Эксперты тоже могут ошибаться

Когда в феврале прошлого года Россия возобновила свою агрессию, большинство экспертов предсказывали, что война будет короткой и закончится легкой победой России, основываясь на неопровержимых фактах, что Россия является гораздо более крупной страной, а также смогла захватить слабо защищенный Крым в 2014 году и на протяжении восьми лет осуществлять оккупацию некоторых восточных районов Украины. В 2014 году большая часть мира была удивлена тем, что Россия воспользовалась военными средствами для достижения своих национальных целей, но к 2022 году применение силы стало менее шокирующим. Было и несколько других ключевых отличий от захвата Крыма Россией в 2014 году. Во-первых, масштабы российских амбиций в отношении ее наступления в 2022 году были гораздо больше и требовали больших ресурсов, которые Москве было трудно поддерживать в течение длительного периода времени. Но решающим фактором стало сопротивление украинского народа, а не иностранная поддержка, как уверяет Москва. Возникновение реальной угрозы их суверенитету и самоопределению привело к большей степени национального единства, чем что бы то ни было еще, и подстегнуло волю к сопротивлению. В прошлом украинских лидеров ослабляли существовавшие в стране политические разногласия и коррупция, но угроза самому существованию государства, в отличие от более локальной агрессии в Крыму в 2014 году, все изменила. Кроме того, многие эксперты ошибались, оценивая военный потенциал исключительно по количеству солдат и танков. Больше – не значит лучше. Российские военные и техника показали себя намного хуже, чем рекламировалось. Решающим фактором в войне стала не численность войск или характер используемой ими техники, а готовность украинского народа к сопротивлению, и впредь военные эксперты должны сосредоточиться на этом, а не на подсчете танков. Это важный момент, который следует учитывать при отправке помощи в Украину. Речь идет не только о количестве, но и о том, чтобы поддержать волю украинского народа к защите своей территории и победе над стратегией России.

Урок № 5: Понимание стратегии

Первоначально стратегия России заключалась в том, чтобы нанести Украине сильный удар, который мог бы привести к краху украинского правительства и замене его правительством, подчиненным Москве. Когда это не удалось, Кремль перешел к стратегии истощения, побуждая Украину и ее сторонников добиваться прекращения конфликта на условиях России. Средства достижения этой цели включали ядерные угрозы, нападения на гражданские объекты и пропаганду. Приняв эту стратегию, Россия добилась того, что войну нельзя будет быстро и легко закончить, а цена продолжения войны будет постоянно расти. Это тоже часть стратегии, чтобы убедить украинцев в том, что цена возвращения их территорий будет слишком высокой.

На этом фоне не следует забывать об очевидном уроке Крыма 2014 года. Замораживание конфликта с сохранением Россией своих завоеваний не решило проблемы, которые привели к российской агрессии, и применение подобной стратегии не решит ее и в 2023 году. Долгосрочная стратегия России состоит в том, чтобы получить то, что она может получить сейчас, а затем перезарядить оружие и выждать момент, когда ситуация позволит добиться смены правительства Украины. Любой, кто пытается добиться устойчивого мира, должен это понимать.

Урок № 6: Что полезно, а что нет

Россия обладает крупнейшим в мире запасом (с большим отрывом от других стран) нестратегического ядерного оружия. Но оно оказалось столь же полезным для российских операций, сколь кондиционеры в Сибири зимой. С другой стороны, такие системы, как мобильная артиллерия, противовоздушная оборона и защищенная связь, оказались очень ценными. Лидерам стран НАТО, анализирующим ход войны, следует обратить внимание на этот аспект. Бюджеты на оборону ограничены, и инвестиции в дорогостоящую технику должны быть сосредоточены на том, что нужно современным вооруженным силам для обеспечения их эффективности, а не на устаревших технологиях, таких как оставшаяся со времен Холодной войны бронетехника или устаревшее тактическое ядерное оружие. При рассмотрении будущей политики контроля над вооружениями правительствам следует сосредоточиться на том, что должно быть очевидным: ликвидации нестратегических вооружений, которые не способствуют сдерживанию.

Урок № 7: Мы не так ввели санкции

Несмотря на введение экономических санкций, Россия смогла продолжить свою агрессивную войну. В какой-то мере это связано с зависимостью Европы от российских энергоносителей, что привело к нежеланию вводить жесткие санкции. Экономические меры, такие как санкции, часто рассматриваются как ценная альтернатива военным действиям, но опыт прошлого года показал неэффективность санкций как инструмента изменения поведения. Если мы собираемся полагаться на них в будущем, нам необходимо проанализировать экономические меры, предпринятые против России, и принять шаги по повышению их эффективности. Очевидным шагом было бы прекращение закупок российских энергоносителей, даже с риском нанести ущерб западной экономике, но возможны и другие действия в отношении финансового состояния России.

Все зависит от Украины

Должно быть ясно, что лучшим исходом войны было бы поражение России, результатом которого было бы освобождение украинских земель и сдерживание от подобных военных авантюр в будущем, но это обречет тысячи украинцев (и россиян) на гибель в ходе боевых действий. Будучи аутсайдерами, мы не должны забывать о моральных последствиях политики войны до последней капли украинской крови и предоставить правительству в Киеве решать, когда с него хватит. На данный момент, год спустя, в Украине сохраняется консенсус, что дополнительные потери предпочтительнее российской оккупации, и, вероятно, так оно и останется. Пока это так, Украину нужно поддерживать в ее борьбе. С Россией ситуация обратная: цель должна состоять в том, чтобы дать понять российскому руководству и народу, что действия России привели к потере Украины, и что цена попыток изменить это силовым путем будет неподъемной.

За последний год российская агрессия привела к трагедии, которая еще за несколько месяцев до этого казалась невообразимой и которая противоречит тому, что большая часть мира считала нормой международного поведения. Каким бы ни был исход войны, развязанной Россией против Украины, она создаст прецеденты того, как правительства будут подходить к спорам с другими государствами и решать, как и когда использовать имеющиеся в их распоряжении военные инструменты, включая ядерное оружие. На фоне стремления мирового сообщества восстановить мир и справиться с последствиями действий России, важно извлечь правильные уроки из первого года войны.