Ускорит ли вступление Грузии в НАТО заявка Финляндии и Швеции?

В то время как Швеция и Финляндия стремительно продвигаются по пути к членству в НАТО, грузины, которые уже более десяти лет добиваются вступления в альянс, наблюдают за этим процессом со смешанными чувствами.

Присоединение двух скандинавских государств к блоку, похоже, произойдет вопреки так называемому «российскому вето» на дальнейшее расширение НАТО к границам России. Есть мнение, что в результате лед может тронуться и для Грузии и Украины, пребывающих в подвешенном состоянии с тех пор, как им впервые пообещали членство в НАТО в 2008 году.

Но некоторые пессимистично настроенные грузины опасаются, что для НАТО нынешнего раунда расширения будет достаточно, и Грузия вновь останется за бортом.

Для грузин принятие в НАТО скандинавских стран – это «радость с примесью горечи», считает директор аналитического центра «Грузинский институт политики» Корнелий Какачия.

«С одной стороны, радует, что НАТО продолжает проводить политику открытых дверей. Для Грузии это хорошо, как и то, что Россия не может этому воспрепятствовать, – сказал Eurasianet.org Какачия. – Это можно рассматривать как возможность для Грузии, но также есть вероятность, что произойдет обратное: НАТО может удовольствоваться существующим положением дел и потерять интерес к дальнейшему расширению», – сказал Какачия. Ключевым фактором, по его словам, будет исход войны в Украине.

Вторжение России в Украину послужило толчком для Швеции и Финляндии отказаться от своей давней политики нейтралитета и постучать в двери НАТО. 18 мая обе страны подали заявки и получили обнадеживающие сигналы со стороны альянса о возможности быстрого вступления.

Грузия, напротив, уже много лет томится в ожидании: с тех пор, как в 2008 году альянс сделал заявление о том, что Грузия и Украина «станут членами НАТО».

Несмотря на неоднократные заверения со стороны НАТО в приверженности выполнению своего обещания, заметного продвижения в вопросе не наблюдалось, и Грузия до сих пор не получила официального Плана действий по членству, выполнение которого заканчивается вступлением в альянс.

И сейчас, когда альянс готовится к июньскому саммиту в Мадриде, где государства-члены должны принять документ, определяющий основные направления деятельности на ближайшие 10 лет, вопрос о присоединении Грузии, похоже, вновь не будет включен в повестку дня.

В течение многих лет американские и европейские официальные лица заявляли, что Грузия технически готова к вступлению в альянс. НАТО активно сотрудничает с Тбилиси: альянс помогает Грузии наращивать военный и оборонный потенциал, а Грузия в свою очередь вносит вклад в возглавляемые НАТО международные миссии и регулярно участвует в военных учениях совместно с союзными странами.

Но процессу присоединения препятствует продолжающийся открытый конфликт между Грузией и Россией, которая разместила около 10 тысяч военнослужащих в двух отколовшихся регионах Грузии – Абхазии и Южной Осетии. Многие входящие в НАТО европейские страны выразили обеспокоенность по поводу приема нового члена, пребывающего в таком состоянии.

В январе, когда появились первые признаки надвигающейся войны в Украине, высокопоставленный немецкий военный чиновник еще раз озвучил скептическое отношение многих стран-членов НАТО к вступлению Грузии в альянс.

«Грузия хочет стать членом НАТО, – сказал вице-адмирал ВМС Германии Кай-Ахим Шёнбах на мероприятии в Индии. – Отвечает ли она критериям для вступления? Да, да, отвечает. Но разумно ли ее принимать в состав? Нет, не разумно, не разумно».

Шёнбах был вынужден уйти в отставку из-за своих высказываний (аналогичный аргумент он приводил и в отношении Украины), но оптимистически настроенные грузины отметили положительные моменты в его комментариях относительно Грузии.

Шёнбах «говорит, что Грузия фактически готова к членству в НАТО и для вступления в него ей осталось только получить одобрение со стороны Запада», – сказал в интервью Общественному телевидению Грузии заместитель председателя парламентского комитета по иностранным делам Георгий Хелашвили.

Некоторые сторонники вступления Грузии в НАТО предложили формулу, по которой страна может быть принята, но при этом главное положение договора НАТО – Статья №5, обязывающая членов альянса встать на защиту друг друга в случае внешней агрессии – будет распространяться только на территорию, находящуюся ныне под контролем Тбилиси.

«Грузия отвечает почти всем критериям, чтобы стать членом НАТО, – сказал грузинской службе «Голоса Америки» бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен в 2019 году. – Я думаю, чтобы выйти из этого тупика, вам следует обсудить внутри Грузии вопрос о том, примете ли вы договоренность, согласно которой Статья №5 будет распространяться только на территорию, находящиеся под полным суверенным контролем Грузии».

Опросы подтверждают, что грузины в подавляющем большинстве поддерживают вступление в альянс. Но годы ожидания привели к некоторому разочарованию грузин, у которых возникло ощущение, что они топчутся у якобы открытых дверей НАТО.

«Прошло достаточно времени [с 2008 года], чтобы начать выполнять обещание, – сказала в январе новостному сайту Civil.ge экс-министр обороны Грузии Тина Хидашели. – Самой простой, понятной и правильной реакцией на шантаж России было бы не давать новых обещаний, а выполнить старые».

Однако возникнувшее у Грузии ощущение, что она осталась в стороне от нынешнего раунда расширения НАТО, умеряется тем, что альянс ставит под сомнение демократические устои этой страны – вопрос, который не возникает при вступлении Швеции и Финляндии.

Хавьер Коломина, специальный представитель Генерального секретаря НАТО по Кавказу и Центральной Азии, посетил Тбилиси в конце апреля. В интервью телеканалу Formula TV он сказал, что альянс добивается от грузинских властей проведения дополнительных реформ, касающихся судебной и избирательной систем, а также сферы безопасности.

«Мы обеспокоены уровнем реализации реформ, о которых мы просим», – сказал Коломина, отметив, что темпы реформ «значительно замедлились в течение последнего года или полутора лет», сообщает телеканал.

То, насколько щепетильными являются вопросы демократизации и членства в НАТО, стало очевидно во время состоявшегося 18 мая визита премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили в Брюссель. После внезапной отмены запланированной встречи между Гарибашвили и генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом некоторые представители политической оппозиции предположили худшее, связав отмену встречи с ухудшением ситуации с правами человека в Грузии и тем, что они расценивают как политику умиротворения Кремля в войне с Украиной.

Но встреча все же состоялась в тот же день без каких-либо объяснений.