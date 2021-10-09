Успех узбекского футболиста в Европе вдохновляет его соотечественников

Выступающий за «Рому» Шомуродов ведет мяч во время матча с «Вероной», состоявшегося в прошлом месяце. (Фото: Ettore Griffoni/Shutterstock)

Хадича Шомуродова не могла скрыть волнения и радости во время беседы с Eurasianet.org.

18 августа, когда она отмечает свой день рождения, ее внук-футболист Эльдор Шомуродов забил гол за итальянскую «Рому» в матче против турецкого «Трабозонспора» в отборочном матче Лига конференций УЕФА. Это был первый гол Шомуродова в копилку «Ромы» в квалификационной встрече с момента подписания контракта с клубом в начале августа.

Брать после матча интервью у бомбардиров – занятие, как правило, скучное, поскольку игроки повторяют избитые фразы о важности командной работы. 26-летний Шомуродов, сломав все стереотипы, сказал журналисту на своем ломаном итальянском, что гол был подарком ко дню рождения его любимой бабушки.

«Я была так рада и взволнована, что плакала от счастья. Я не вслушивалась в то, что говорил внук, я слушала его такой знакомый и родной голос», – рассказала она Eurasianet.org.

Затем всеми ее мыслями овладело присущее всем бабушкам беспокойство за внуков.

«Едва произнеся: “Спасибо, Эльдор”, я тут же добавила: “Ты упал несколько раз, надеюсь, с тобой все в порядке”. У меня сердце болит, когда вижу, как игроки падают. Когда Эльдор падает, я шепчу себе: “Вставай, мой мальчик, вставай”», – сказала Хадича.

Хадича – самая старшая представительница семьи футболистов, поэтому она уже давно потеряла счет матчам, просмотренным ею за всю ее жизнь. Но игры с участием Эльдора ни с чем не сравнить. Он первый из Шомуродовых (и один из немногих узбеков) пробился в высший свет европейского футбола.

Ее опасения относительно травм имеют под собой веские основания.

Сын Хадичи и отец Эльдора Азамат Шомуродов в 1990-х годах играл за местную команду «Сурхон» в Сурхандарьинской области Узбекистана. Но после серьезной травмы, полученной в отборочном матче, он был вынужден уйти из спорта.

Когда его планы на будущее рухнули, Азамат направил всю свою энергию на сыновей в надежде, что они осуществят его мечту пробиться в профессиональную футбольную лигу.

Его старший сын Санджар, которому сейчас 40 лет, с 2008 по 2013 год играл за ФК «Шуртан Гузар» из Кашкадарьинской области. Но и его карьера внезапно прервалась.

«В 2013 году во время тренировки я получил растяжение сухожилия. Мне пришлось четыре года лечиться. В 2017 году я вернулся в большой футбол в составе «Сурхон Термез». Но я отыграл еще год, после чего вынужден был уйти», – рассказал Eurasianet.org Санджар.

Сейчас Санджар возглавляет федерацию футбола Сурхандарьинской области. Он не скрывает, что к гордости за брата примешивается некоторая профессиональная ревность.

«Я искренне завидую своему брату Эльдору. Но, по крайней мере, один из нас пробился в европейский футбол! Это была наша семейная мечта и цель», – сказал он Eurasianet.org.

Эльдора, который младше Санджара на 14 лет, в 11 лет отдали в футбольную школу «Машал», расположенную в 300 километрах от его родного города Джаркурган.

Джаркурган – небольшой городок с населением около 20 тысяч человек, расположенный в 70 километрах от границы с Афганистаном. Лето здесь изнуряюще жаркое – столбик термометра поднимается до 50 градусов. Основным работодателем является местная фабрика по переработке хлопка, который в изобилии растет в этой зоне.

Но все это отходит на второй план по сравнению с тем, что сегодня действительно важно для жителей Джаркургана: футбольный клуб «Рома», эксцентричный главный тренер команды – португалец Жозе Моуриньо и, конечно, сам Эльдор.

Последний раз Эльдор приезжал в родной город в июле. Неудивительно, что после сезонов за выступающий в Серии А итальянский «Дженоа», российский «Ростов» и узбекский «Бунедкор» его по обыкновению встречали как большую знаменитость. Толпы детей выстраивались в очередь в надежде сделать селфи с местным героем и взять у него автограф. Дом семьи Шомуродовых представляет собой ничем не примечательное одноэтажное здание. Однако сегодня Эльдор настолько популярен, что даже когда его нет в городе, ворота дома открыты с утра до вечера, и люди приходят выразить свое почтение.

«Эльдор рассказал мне, что между итальянцами и узбеками много общего. Оказывается, итальянцы тоже любят шумные семейные посиделки и, как узбеки, любят свою национальную кухню, – рассказала Eurasianet.org Хадича. – Он назвал несколько итальянских блюд, но я не запомнила их названия».

В каждый свой визит в Узбекистан Эльдор в первую очередь посещает детский дом в Термезе, столице региона.

«Там [в детском доме] его всегда ждут. Он привозит подарки и оказывает финансовую помощь. Кроме того, мы проводим мастер-классы на термезском стадионе, где собираются до 300 юных футболистов и фанатов Эльдора», – сказал Санджар.

Успех Эльдора Шомуродова, пробившегося в одну из топовых национальных футбольных лиг Европы, вызвал небывалый всплеск энтузиазма среди молодых узбекских футболистов. Тысячи детей ежегодно подают документы в футбольные школы. Очевидно, что финансовая составляющая – даже если играть в Узбекистане – делает этот вид спорта привлекательным.

Впервые в истории ведущий клуб Узбекистана «Пахтакор» в июне опубликовал сведения о доходах игроков и тренеров. По предоставленной клубом информации, годовая зарплата игроков составляет около 15 тысячи долларов. Но это ничто по сравнению со 100 тысячами долларов, которые им выплачиваются в виде бонусов, зависящих от их результативности.

Следующим шагом, как правило, является подписание контракта с командой из России или Китая, где заработки значительно выше.

Конечно, когда игроки добиваются успеха и оседают в иностранных клубах, им приходится учить совершенно новые для них языки. Хадича признает, что ее внук испытывал трудности с этим в Италии, но она обратилась к его тренеру с просьбой набраться терпения.

«После матча с “Трабзонспором” Эльдор сказал, что у него были проблемы в общении с тренером Моуриньо, так как он еще не очень хорошо говорит по-итальянски. Я мечтаю, чтобы мой внук быстрее выучил язык. И я хочу сказать Жозе Моуриньо, что мой Эльдор выучит итальянский, поэтому пока не стоит его сильно ругать», – сказала она.