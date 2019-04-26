Уступив нажиму общественности, Таджикистан ко всеобщей радости отказывается от повышения цен на интернет

Власти Таджикистана капитулировали под натиском активной кампании, охватившей самые широкие слои населения, и отказались от намерения резко повысить цены на мобильный интернет.

Этот неожиданный пересмотр решения продемонстрировал, что гражданское общество страны все еще жизнеспособно несмотря на годы репрессий и произвола со стороны крайне недемократического режима президента Эмомали Рахмона.

Запланированное более чем двукратное увеличение стоимости подключения к интернету сделало бы его непозволительной роскошью для многих обедневших людей, для которых интернет — единственная возможность поддерживать связь с проживающими за рубежом близкими родственниками. Сотни тысяч таджиков проводят большую часть года в России и других странах, пытаясь заработать на жизнь.

Поздно вечером 23 апреля администрация Рахмона объявила о своем решении аннулировать распоряжение о новых обязательных минимальных тарифах на мобильный интернет, выданное ранее в этом году государственной антимонопольной службой. В коротком заявлении говорится, что должностные лица, которые настояли на повышении цен, могут быть наказаны.

Таджикская служба РСЕ/РС, Радио «Озоди», процитировала пресс-секретаря президента Абдуфаттоха Шарифзода, заявившего, что Рахмон вообще не знал о повышении цен. Его слова об отсутствии информации у президента кажутся неубедительными, поскольку фактическое наличие у Рахмона полномочий главы государства и главы правительства означает, что такой комплекс мер едва ли мог быть принят без его согласия.

Создание независимых групп для противодействия инициативам властей — достаточно опасная затея в Таджикистане, где власти не допускают даже малейшего инакомыслия. Несмотря на это, противники повышения интернет-тарифов начали кампанию по сбору подписей под петицией и лично обратились к Рахмону со своими жалобами.

«Мы не говорим о демонстрациях, все было сделано в соответствии с законом. Мы, граждане, имеем право обращаться к нашему президенту и сообщать ему о своих жалобах», — сказала Дильноза Муиддиннова, которая была одним из инициаторов сбора подписей.

Ворчание в сети — обычное явление даже в Таджикистане, но совсем другое дело — выражать недовольство в реальности. Большим достижением можно считать тот факт, что руководимая Муиддиновой группа собрала на этой неделе 200 подписей на встрече у Театра оперы и балета в Душанбе. Присутствовавшие на собрании студенты университетов оказались под угрозой отчисления.

Аннулированное распоряжение Антимонопольной службы, вступившее в силу 18 апреля, предписывало поставщикам услуг мобильной связи начать взимать минимальную плату около 6,2 дирама (приблизительно 0,007 доллара США) за мегабайт трафика вместо прежних 2,5 дирама. Стоимость телефонных звонков также значительно возросла.

Последствия были серьезными.

В своем последнем отчете «Digital in 2019» международное агентство We Are Social, оказывающее услуги в области маркетинга и коммуникаций в социальных сетях, указало, что из примерно 3 миллионов интернет-пользователей в Таджикистане 1,9 миллиона используют для выхода в интернет мобильные соединения. Отчасти это связано с тем, что надежная связь по наземным линиям доступна только в крупнейших городах страны — Душанбе, Худжанде, Бохтаре и некоторых других.

Чиновники нашли себе множество оправданий.

Назар Одиназода, заместитель главы Антимонопольной службы, сказал, что доходы государственной казны упали из-за того, что слишком многие перестали звонить живущим за границей родственникам по телефону, предпочитая вместо этого использовать приложения вроде Viber и WhatsApp.

Одиназода пошел еще дальше, сказав, что в любом случае большинство молодых людей используют интернет исключительно для того, чтобы смотреть порнографию и изображения сцен насилия.

«Теперь они будут использовать интернет гораздо разумнее», — сказал он за несколько дней до того, как президент отменил это решение.

Между тем, заместитель руководителя Службы связи Илхомжон Атоев сказал информационному агентству «Азия-Плюс», что сокращение использования интернета положительно скажется на зрении людей.

«Они [будут] меньше играть [в игры] и не испортят зрение. Это защитит их здоровье», — сказал Атоев.

Религиозные деятели тоже внесли свою лепту. Эшони Сироджиддин Абдурахмонов, консервативный мусульманский священнослужитель, в своем видеообращении назвал интернет «чумой века».

«Интернет — корень всех бед Таджикистана. Он провоцирует недостойное поведение и измены», — сказал Абдурахмонов в послании, которое было загружено в интернет.

Парвиз Муллоджанов, таджикский политолог, проживающий в настоящее время в Соединенных Штатах, сказал, что, по-видимому, президент Рахмон и его команда не рассчитывали, что общественный резонанс достигнет такого масштаба.

«Они не дураки. Они также были поражены, когда все мобилизовались. Я сам был удивлен. Волна [общественного негодования] была слишком большой», — сказал Муллоджанов.

Такой всплеск активности — возможно, только на мгновение — вызвал ощущение, что «мягкий» протест может возыметь действие.

«Власти осознали, что их репрессии не могут длиться вечно. Молодое поколение состоит из людей, которых уже не запугаешь разговорами о новой гражданской войне, которая может разразиться в результате общественного недовольства», — сказал Eurasianet.org блогер Рустам Гулов.

Пойдя на попятную, власти, возможно, ослабили гнев и расстроили планы организаторов стихийных гражданских акций, но может оказаться так, что меры были приняты слишком поздно, чтобы полностью подавить пробудившуюся активность.

«Самые активные граждане поняли, что могут заставить власти их услышать, и ряды гражданского общества, возможно, пополнились новыми инициативными членами. По крайней мере, в некоторых из них начало просыпаться гражданское самосознание. И это неплохо», — сказал Гулов.

По мнению Абудманнона Шералиева, еще одного проживающего за рубежом политического обозревателя, власти могла отрезвить суровая реальность, а точнее то, как много людей отреагировало на повышение цен на интернет.

«Они столкнулись с первыми последствиями: десятки тысяч людей в приграничных районах переключились на операторов связи, предоставляющих услуги в соседних странах. А многие другие решили отказаться от дополнительных SIM-карт, чтобы таким образом сэкономить деньги», — сказал Шералиев.

Даже если у таджиков активно отбивают желание заниматься политикой и выражать несогласие, всегда остается возможность иронично шутить в виртуальном пространстве. И эта история с интернетом породила много подобных шуток.

Один широко распространенный мем предлагает решить загадку: А ну-ка отгадай — он родился в Америке, объездил весь мир и умер в Таджикистане. Ответ, конечно, — интернет.

Пользователь Facebook под именем Шухрат воспользовался отменой распоряжения Антимонопольной службы, чтобы с опозданием поздравить людей с Пасхой, которую в прошедшие выходные отмечали во многих частях христианского мира.

«Настоящая Пасха. Интернет умер. А потом воскрес», — написал Шухрат.