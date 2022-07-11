У кровопролитных протестов в разных странах Центральной Азии много общего

Никогда раньше протесты с человеческими жертвами не случались в одном и том же году сразу в трех странах Центральной Азии.

С января в Казахстане, Таджикистане и Узбекистане в результате подавления властями протестов погибли не менее 272 человек. У всех трех случаев есть сходные черты. В каждом из них власти отключали интернет, обвиняли неких неназванных иностранцев и применяли предельно жесткие силовые методы.

Важную роль играла и бедность. Во всех трех случаях кровопролитие начиналось в обедневших регионах, далеких от начальства, живущего в показной роскоши. И в каждом из них власти в течение многих лет не принимали никаких действенных мер по решению давно известных местных проблем.

Казахстан: «кровавый январь»

Протесты, самопроизвольно разгоревшиеся 2 января в западном Казахстане, были вызваны резким ростом цен на автомобильное топливо. Не прошло и 48 часов, как тысячи человек по всей стране выступили с претензиями к президенту Касым-Жомарту Токаеву, так и не обеспечившему обещанного повышения уровня жизни.

В ряды мирных демонстрантов проникли члены группы противников Токаева, возможно, связанной с неразборчивым в средствах семейством предыдущего президента. Эта группа и положило начало вспышкам насилия, грабежей и вандализма. Токаев возлагал вину на иностранных «террористов». Его правительство так и не представило никаких доказательств их существования.

По официальным данным, погибли 238 человек — многие из них, по-видимому, от рук сотрудников правоохранительных органов. Тысячи были задержаны, некоторых из них пытали, десятки человек до сих пор остаются в заключении. Этот эпизод был худшей вспышкой насилия за всю историю независимого Казахстана.

Таджикистан: безразличие на «Крыше мира»

Начало вспышке насилия, случившейся этой весной в Горно-Бадахшанской автономной области (ГБАО) на востоке Таджикистана — в которой живут памирцы, отличающиеся от таджиков этническим происхождением и языком, — было положено еще в ноябре прошлого года, когда таджикские силовики убили местного жителя. В том месяце начались митинги протеста, и в результате, как это обычно и бывает, силовики застрелили еще двух человек. Затем, уже зимой, власти похитили двух видных памирцев, живших в России, вывезли их в Таджикистан и посадили в тюрьму после поспешных судебных процессов по неясным обвинениям.

В мае жители Хорога, столицы ГБАО, вновь вышли на улицы с требованием правосудия для похищенных деятелей, для убитых в ноябре и для тех, кто был убит в предыдущих силовых операциях начиная с 2008 года — когда президент Эмомали Рахмон начал отступаться от своих обещаний, благодаря которым в 1997-м закончилась гражданская война.

Власти заблокировали интернет и открыли огонь по толпе. В Рушане, километрах в семидесяти к западу от Хорога, отчаявшиеся местные жители перекрыли единственную дорогу, соединяющую столицу страны, Душанбе, с ГБАО.

Правительство заявило, что во всем виноваты некие неназванные «внешние заинтересованные лица» и начало «антитеррористическую операцию». Режим Рахмона не уточнял, какая именно террористическая группировка якобы разожгла беспорядки, и не представил абсолютно никаких доказательств того, что жители региона, на которых десятилетиями не обращали ни малейшего внимания, действительно были замешаны в антиправительственном заговоре.

Памирцы сообщают о десятках убитых. Многие были задержаны; аресты лидеров и активистов гражданского общества ГБАО еще продолжаются. Если бы можно было провести независимое расследование, оно, вероятно, показало бы, что события этой весны в ГБАО были самыми кровавыми из произошедших со времен гражданской войны.

Узбекистан: подталкивание к отделению

Каракалпакстан является «суверенной» республикой в составе Узбекистана. Но только на бумаге.

В течение всех 25 лет, пока в Узбекистане правил первый президент Ислам Каримов, на жителей Каракалпакстана, которые страдают от разнообразных медицинских проблем, связанных с высыханием Аральского моря, не обращали никакого внимания.

Однако они по большей части переносили свои невзгоды молча вплоть до прошлого месяца, когда центральные власти составили проект новой конституции, лишающей этот регион даже теоретического права на проведение референдума об отделении.

Народного движения за отделения в республике не было, но 1 июля тысячи человек вышли на улицы региональной столицы, города Нукуса, чтобы высказать возражения и протесты против решения, принятого без их ведома и участия. Кроме того, они были рассержены задержанием местного активиста и гражданского журналиста Даулетмурата Тажимуратова.

Когда силовики попытались разогнать толпу, собравшуюся перед административным зданием в Нукусе, это привело к вспышке насилия. Этот протест был крупнейшим в Узбекистане после событий мая 2005 года в Андижане.

Официальные органы Узбекистана сообщают, что 18 человек было убито, 243 ранено и более 500 задержано, но относительно этих цифр уже существуют сомнения.

Президент Шавкат Мирзиёев выразил удивление таким поворотом событий, отказался от изменения статуса Каракалпакстана и пообещал провести расследование, которое должно наказать виновных в применении насилия. Однако 6 июля он также сказал, что беспорядки «годами готовились иностранными силами», не уточнив при этом, каких именно.

А ведь сейчас еще только июль

Обвинять внешние силы в разжигании внутренних беспорядков — стандартный прием лидеров стран Центральной Азии. Он привлекателен еще и тем, что предполагает, будто население страны настолько довольно, что и помыслить не может о каких бы то ни было протестах, если только его не подтолкнут к ним коварные иностранцы или иностранные державы.

Истина гораздо проще: причиной кровопролитных протестов в Казахстане, Таджикистане и Узбекистане была неспособность властей этих стран удовлетворить самые основные социально-экономические потребности их жителей.

Если этого не замечать, это не кончится ничем хорошим.

Все эти трагедии не только произошли в течение шестимесячного периода, но и привели к появлению новых расколов между управляющими и управляемыми.