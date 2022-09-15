У Си Цзиньпина возникли «опасения» и «вопросы» к Путину по поводу Украины

Покойся с миром, партнерство равных: 15 сентября в Самарканде состоялась беседа двух лидеров. Между ними стоял элемент интерьера, напоминающий гроб. (Фото: Kremlin.ru)

После серии поражений в Украине президент России Владимир Путин сделал редкое признание, что у международного сообщества могут быть определенные опасения по поводу вторжения его страны в соседнее государство.

Но говорил он, конечно, не об опасениях Запада, а о тех, что может питать его союзник Китай, в чьей поддержке он очень нуждается, чтобы опровергнуть заявления о международной изоляции РФ.

Признание Путина прозвучало во время личной встречи с председателем КНР Си Цзиньпином в Узбекистане. Оба лидера приехали в Самарканд на саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), который будет проходить там 15-16 сентября.

«Высоко оцениваем сбалансированную позицию китайских друзей в связи с украинским кризисом. Понимаем ваши вопросы и ваши озабоченности на этот счёт. В ходе сегодняшней встречи, конечно, подробно разъясним и нашу позицию по этому вопросу, хотя мы и раньше об этом говорили», – говорится в сообщении по результатам встречи на сайте президента РФ.

Китай не осудил агрессию Москвы, но обвинял Запад в нагнетании напряженности. Однако он также не предложил России никакой помощи в связи с наложенными на нее санкциями.

Путин также высказался против «провокаций со стороны США и их сателлитов в Тайваньском проливе», что наверняка понравилось его китайскому коллеге.

Между тем накануне, во время визита в Казахстан, Си, судя по всему, бросил камень в огород Москвы, заявив, что Китай не потерпит никаких посягательств на суверенитет или территориальную целостность этой страны.

Далее Путин выразил уверенность в «неизменности ... стратегического всеобъемлющего партнерства» Москвы с Пекином, которое, как они заявили во время предыдущей встречи двух лидеров в Пекине в феврале, «не имеет границ». Та встреча состоялась незадолго до того, как Путин отдал российским войскам приказ о вторжении в Украину.

Невзирая на международную критику в связи с развязанной им войной, Путин назвал их внешнеполитический «тандем», как он выразился, силой добра на мировой арене.

«Мы совместно выступаем за формирование справедливого, демократического и многополярного миропорядка, базирующегося на международном праве и центральной роли ООН, а не на каких-то правилах, которые кто-то придумал и пытается навязать другим, не объясняя даже, что это такое, – заявил он, намекая на США. – Попытки создания однополярного мира приобрели в последнее время абсолютно уродливое очертание и абсолютно неприемлемы для подавляющего числа государств на планете».

Си был более лаконичен – по крайней мере, судя по сообщению Кремля.

«Перед лицом невиданных за всю историю колоссальных перемен нашего времени в мировом масштабе мы готовы с российскими коллегами показать пример ответственной мировой державы и сыграть руководящую роль, чтобы вывести столь быстро меняющийся мир на траекторию устойчивого и позитивного развития», – приводит его слова в русском перевода сайт президента РФ.

Встреча подчеркнула, как сильно Путин и Си хотят создать новый миропорядок, разрушив то, что они называют гегемонией Запада.

Но она также продемонстрировала, насколько сильно развязанная Путиным война может повлиять на их «безграничное» партнерство. Это больше не партнерство равных.