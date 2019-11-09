Кавказ, Армения

Факторы устойчивого экономического роста Армении

Армения продолжает диверсификацию основных драйверов своего впечатляющего экономического роста, но зависимость от России остается уязвимым местом.

Сэм Бутия Nov 9, 2019
Сектор информационных технологий Армении вырос на 34% в период с 2010 по 2015 годы. (ПРООН / Flickr) Сектор информационных технологий Армении вырос на 34% в период с 2010 по 2015 годы. (ПРООН / Flickr)

Экономика Армении является одной из самых быстрорастущих в бывшем СССР – рост в среднем составил 6,4% в 2017 и 2018 годах. Формально Армению опережают только две постсоветские экономики – Таджикистана и Туркменистана, статистические данные которых как минимум вызывают сомнения. Хотя Армения тоже пострадала от снижения темпов роста, затронувшего Россию и регион в целом в 2014-2016 годах, южнокавказская республика с населением в 3 млн человек позднее продемонстрировала впечатляющую динамику восстановления.


Быстрое восстановление Армении частично объясняется тем, что за последнее десятилетие ее экономика диверсифицировалась. В 2000-х годах основным драйвером экономического роста был строительный сектор, реальный ВВП при этом увеличивался в среднем почти на 12% с 2000 по 2007 год. Затем разразился мировой финансовый кризис, в результате чего в 2009 году экономика сократилась примерно на 14%.

В последние годы двигателем роста стала горнодобывающая отрасль: производство меди обеспечивает почти 60% всей отрасли по добыче металлов в стране. По данным мониторинговой организации «Инициатива прозрачности в добывающих отраслях», в 2015 году горнодобывающая промышленность в Армении выросла на 50%, составив 17% от общего объема промышленного производства. Вклад горнорудных компаний в госбюджет также вырос до 7,1% общих госдоходов, увеличившись на 61% только в 2017 году.

Между тем сфера услуг остается экономической опорой. В последние годы этот сектор вырос благодаря появлению конкурентоспособной ИТ-индустрии, которая выросла на 34% в период с 2010 по 2015 год. Туризм также становится одной из ключевых отраслей.

Вызовы, впрочем, никуда не делись. Армения находится в критической зависимости от российской экономики по двум направлениям: во-первых, как торговый партнер (в 2018 году на Россию пришлось 28% армянского экспорта и четверть импорта); во-вторых, Россия является основным направлением трудовой миграции за рубеж. Это делает Армению уязвимой перед любыми потрясениями в российской экономике. Хотя Армения не является экспортером нефти, тем не менее на нее повлиял региональный экономический спад в 2014-2016 годах вследствие снижения мировых цен на нефть, который испытывали такие страны, как Россия и Азербайджан. В 2016 году Армения едва не впала в рецессию, с темпами роста экономики в 0,2%.


Еще одной уязвимостью является отсутствие торговли с двумя процветающими соседними рынками. Границы Армении с Турцией и Азербайджаном закрыты. Такие ограничения явно препятствуют развитию маленькой открытой армянской экономики. Потеря турецкого рынка (с более чем 80 млн потребителей) – это ощутимая потеря для экономики Армении, особенно для сельскохозяйственного сектора. Хотя Армения импортирует значительные объемы турецких товаров (на сумму 253 млн долларов в 2018 году, согласно данным МВФ), они должны проходить через Грузию. Плохие отношения Армении с Турцией и Азербайджаном также привели к тому, что страна не была вовлечена в некоторые важные инфраструктурные проекты, выгодные для региона Южного Кавказа, такие как нефте- и газопроводы, магистральные и железнодорожные проекты. Армению, как правило, не включают в региональные торговые и транзитные проекты, и таким образом она не может извлекать выгоду из растущего интереса к инфраструктуре, объединяющей Европу и Азию, особенно это касается глобальной инициативы «Пояс и путь», которую активно продвигает Китай.

Сэм Бутия является экономистом, который специализируется на странах бывшего СССР.

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