Факторы устойчивого экономического роста Армении

Экономика Армении является одной из самых быстрорастущих в бывшем СССР – рост в среднем составил 6,4% в 2017 и 2018 годах. Формально Армению опережают только две постсоветские экономики – Таджикистана и Туркменистана, статистические данные которых как минимум вызывают сомнения. Хотя Армения тоже пострадала от снижения темпов роста, затронувшего Россию и регион в целом в 2014-2016 годах, южнокавказская республика с населением в 3 млн человек позднее продемонстрировала впечатляющую динамику восстановления.

Быстрое восстановление Армении частично объясняется тем, что за последнее десятилетие ее экономика диверсифицировалась. В 2000-х годах основным драйвером экономического роста был строительный сектор, реальный ВВП при этом увеличивался в среднем почти на 12% с 2000 по 2007 год. Затем разразился мировой финансовый кризис, в результате чего в 2009 году экономика сократилась примерно на 14%.

В последние годы двигателем роста стала горнодобывающая отрасль: производство меди обеспечивает почти 60% всей отрасли по добыче металлов в стране. По данным мониторинговой организации «Инициатива прозрачности в добывающих отраслях», в 2015 году горнодобывающая промышленность в Армении выросла на 50%, составив 17% от общего объема промышленного производства. Вклад горнорудных компаний в госбюджет также вырос до 7,1% общих госдоходов, увеличившись на 61% только в 2017 году.

Между тем сфера услуг остается экономической опорой. В последние годы этот сектор вырос благодаря появлению конкурентоспособной ИТ-индустрии, которая выросла на 34% в период с 2010 по 2015 год. Туризм также становится одной из ключевых отраслей.

Вызовы, впрочем, никуда не делись. Армения находится в критической зависимости от российской экономики по двум направлениям: во-первых, как торговый партнер (в 2018 году на Россию пришлось 28% армянского экспорта и четверть импорта); во-вторых, Россия является основным направлением трудовой миграции за рубеж. Это делает Армению уязвимой перед любыми потрясениями в российской экономике. Хотя Армения не является экспортером нефти, тем не менее на нее повлиял региональный экономический спад в 2014-2016 годах вследствие снижения мировых цен на нефть, который испытывали такие страны, как Россия и Азербайджан. В 2016 году Армения едва не впала в рецессию, с темпами роста экономики в 0,2%.

Еще одной уязвимостью является отсутствие торговли с двумя процветающими соседними рынками. Границы Армении с Турцией и Азербайджаном закрыты. Такие ограничения явно препятствуют развитию маленькой открытой армянской экономики. Потеря турецкого рынка (с более чем 80 млн потребителей) – это ощутимая потеря для экономики Армении, особенно для сельскохозяйственного сектора. Хотя Армения импортирует значительные объемы турецких товаров (на сумму 253 млн долларов в 2018 году, согласно данным МВФ), они должны проходить через Грузию. Плохие отношения Армении с Турцией и Азербайджаном также привели к тому, что страна не была вовлечена в некоторые важные инфраструктурные проекты, выгодные для региона Южного Кавказа, такие как нефте- и газопроводы, магистральные и железнодорожные проекты. Армению, как правило, не включают в региональные торговые и транзитные проекты, и таким образом она не может извлекать выгоду из растущего интереса к инфраструктуре, объединяющей Европу и Азию, особенно это касается глобальной инициативы «Пояс и путь», которую активно продвигает Китай.