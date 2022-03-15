Фондовый рынок Китая рухнул на новостях о помощи России

Акции китайских компаний пережили 14 марта худший день с 2008 года. Основная причина обвала – сообщения об обращении России к КНР за помощью в войне в Украине.

В частности рухнули важнейшие китайские биржевые индексы: Hang Seng China Enterprises, отслеживающий динамику акций крупнейших китайских государственных и частных компаний, обвалился за день на 7,74%, что является самым сильным падением с 2008 года, а технологический индекс Hang Sang Tech обрушился на 11,87%, продемонстрировав самое сильное падение за всю свою историю.

Биржевую панику вызвала информация в ведущих мировых СМИ, которые сообщили 13 марта со ссылкой на собственные источники в правительстве США, что Россия обратилась к Китаю за военно-технической и экономической помощью для продолжения вторжения в Украину.

В понедельник как китайские, так и российские власти выступили с ответными заявлениями по этому поводу. Причем СМИ и аналитики обратили внимание, что Пекин не опроверг достоверность сообщения об обращении России, а лишь уклончиво заявил, что «США в последнее время злонамеренно распространяют дезинформацию, нацеленную на Китай», добавив, что КНР выступает за мир и «снижение накала ситуации». Пресс-секретарь президента России отрицал достоверность этого сообщения более прямолинейно, но Кремль ранее неоднократно отрицал и свое намерение напасть на Украину.

Очевидно, что эти опровержения не особо успокоили китайский бизнес, т.к. фондовые индексы закончили день с огромным падением. «Несмотря на то, что [китайские власти] опровергли данное сообщение, трейдеры опасаются, что потенциальная возможность того, что Пекин может протянуть руку Владимиру Путину, способна вызвать глобальную негативную реакцию против китайских компаний, вплоть до санкций», – написало экономическое издание Bloomberg.

Действительно, советник президента Соединенных Штатов по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что США «не потерпят предоставление России помощи от экономических санкций какой бы то ни было страной», и Китай предупредили, что любые «крупномасштабные усилия по уклонению от санкций или поддержка России в устранении их эффекта абсолютно точно будут иметь последствия». Ожидалось, что он озвучит эту позицию и на встрече с главным дипломатом КНР Ян Цзечи в Риме 14 марта.

Китайский фондовый рынок и раньше нервно реагировал на ситуацию вокруг Украины, то падая на новостях об эскалации конфликта, то поднимаясь на сообщениях о мирных переговорах, тем самым весьма очевидно сигнализируя, что бизнес требует спокойствия.

Пекин пока, судя по всему, не оказывает Москве существенной материальной поддержки, видимо, взвешивая растущие риски сотрудничества с Кремлем, а также все громче заявляя о необходимости прекращения войны в Украине.

Китайские власти, по видимому, хотят избежать крупных катаклизмов, т.к. в Китае в этом году предстоят выборы, на которых Си Цзиньпин рассчитывает получить третий по счету срок в качестве главы государства (в нарушение китайской политической традиции, ранее ограничивавшей лидеров двумя сроками). Учитывая, что экономика страны и так переживает непростые времена (например, непрекращающийся рост ВВП страны – огромная гордость Китая – по прогнозам упадет в этом году до самого низкого показателя за последние 30 лет), ссора со всеми крупнейшими странами-партнерами способна обрушить экономику и очень помешать планам Си.

В этой связи давление со стороны собственной экономики может оказать более сильное влияние на решение Пекина по поводу России, чем действия стран, введших санкции против РФ и призывающих Китай последовать их примеру, или хотя бы сохранять нейтралитет.