Фотоэссе: советская пропаганда, обузданная временем

Как «стареет» пропаганда?

В случае с фотографиями Советского информбюро – неплохо.

В годы после Второй мировой войны Москва отправила фотографов в разные точки страны, чтобы запечатлеть повседневную жизнь в том свете, в каком ее хотела показать Компартия. Распечатанные черно-белые снимки затем распространялись на Западе через представительство в Торонто в виде бесплатных раздаточных материалов, часто с сопровождающим описательным текстом на английском языке.

Центральная Азия, физически нетронутая войной, оказалась раздольем для фотографов – благодаря мегапроектам периферийная жизнь преобразовывалась на глазах, развивалась промышленность и образование, колхозы собирали рекордные урожаи.

Фотографии в данной публикации являются одними из немногих доступных снимков региона, сделанных в те годы. Гораздо более обширная коллекция была недавно оцифрована Гарвардской библиотекой имени Фанга и Центром российских и евразийских исследований имени Дэвиса.

Содержание фотографий представляет собой смесь различных посылов: от демонстрации достижений советских проектов модернизации – таких как больницы, заводы и образование – в сельской местности, до осуждения ретроградного сопротивления советскому руководству: «Развитие отношений в Узбекистане сталкивается с существенными трудностями из-за укоренившегося влияния древних обычаев на людей», – гласит подпись к фотографии мужчин в чалмах, пьющих чай, что выглядит как некий экзотический реквизит в мировой классовой войне.

Хотя сцены и постановочные (и порой забавные), в некоторых кадрах сквозит теплота и искренность, пережившие идеологическую составляющую фоторабот: нескрываемая гордость учителя скрипки, внимательный взгляд ученика, трепетное отношение дехканина к ценной шерсти. Многие из этих деталей трудно не уловить сегодня, 70 лет спустя.

Спустя десятилетия ключевой посыл фотографий больше не воспринимается. Но в нынешнее время образы, выражающие относительное процветание, могут вызывать двоякое чувство, учитывая то, что мы знаем – через два поколения СССР развалится, в Центральной Азии начнет бушевать нищета.

«В степях Узбекистана пасутся огромные стада каракульских овец. Две трети производства каракульских шкур в СССР приходится на Узбекистан. Здесь показан бригадир бухарского предприятия по производству одежды из каракульского сырья, который следит за просушкой шкур на солнце. Фото И. Юсупова».

(1946-1949 гг. Библиотека им. Фанга SIB_5507)

«Узбекистан – земля белого золота. Фотограф: С. Фридланд».

(1946-1949 гг. Библиотека им. Фанга SIB_5508)

«До 1945 года Узбекистан был вынужден импортировать все свое оборудование из других частей России, но в том году было завершено строительство первого металлургического комбината, который теперь производит сырье для оборудования для обработки хлопка и для огромных сельскохозяйственных машиностроительных заводов, которые сейчас строятся. Это первый сталелитейный завод в Центральной Азии. На этой фотографии показан процесс выплавки стали в мартеновских печах на Узбекском металлургическом заводе».

(1945-1949 гг. Библиотека им. Фанга SIB_4752)

«На хлопковых полях Узбекистана. Колхозники Ферганы приехали в колхоз «Кзыл-Узбекистан» под Ташкентом и осматривают его поля, после того как колхоз стал участником соцсоревнования за самый высокий урожай. Фото: М. Пенсон». [Макс Пенсон, который умер в Ташкенте в 1959 году, поныне является признанным фотографом-документалистом как у себя на родине, так и за рубежом.]

(1938-1951 гг. Библиотека им. Фанга SIB_1951)

«Колхоз им. Сталина в Таджикистане. Урок родного языка и литературы в колхозной школе. Интересно послушать учителя, рассказывающего легенду о таджикском герое Пехлеване! Его могучий голос сотрясал горы, когда он призывал: “Кто не боится труда, следуйте за мной, и я покажу вам сокровища, спрятанные в этих горах!” Фото И. Петкова».

(1945–1952 гг. Библиотека им. Фанга SIB_4946)

«Женщины гор. Урок географии во Фрунзенском педагогическом училище. На переднем плане – студентка второго курса Сакиш Джусупова. Фото М. Савина».

(1947-1949 гг. Библиотека им. Фанга SIB_5700)

«Ашгабатская государственная музыкальная школа. Как и многие другие школы и учебные учреждения в СССР, Туркменская государственная музыкальная школа в Ашгабате является обычной школой, где, помимо музыкального образования, дети изучают общие предметы по программе средней школы. На фото молодые музыканты Тамила Бердыева, Тамара Бедросова и Нелли Мурадова на уроке ансамблевой игры под руководством директора школы – доцента М. Л. Шифриса. Фото М. Трахмана».

(1938-1951 гг. Библиотека им. Фанга SIB_0382)

«Женщины гор. Фатима Кадырбаева, заместитель председателя Верховного совета Киргизской ССР. Фото Н. Кулешова».

(1947–1949 гг. Библиотека им. Фанга SIB_5694)

«Ташкент, Узбекистан – Шамсрой Хасанова, одна из первых женщин-художников Узбекистана, занимающая должность директора Государственного художественного музея в Ташкенте, работает в своей студии».

(1938-1951 гг. Библиотека им. Фанга SIB_2081)

«В Узбекистане широко развивается текстильная промышленность. Текстильные фабрики в Ташкенте, столице Узбекистана, были построены в годы советской власти. Ташкентский работник текстильной промышленности – Хадича Салихаджаева, награжденная орденом Ленина. Фото М. Пенсона».

(1946-1949 гг. Библиотека им. Фанга SIB_5505)

«Развитие отношений в Узбекистане сталкивается с существенными трудностями из-за укоренившегося влияния древних обычаев на людей. На этой фотографии встречи между руководителем колхоза и хлопкопроизводителями эти сложности хорошо иллюстрированы. Еда из прошлого, бородатые фермеры одеты в традиционную национальную одежду, а сельскохозяйственный лидер все еще носит головной убор – тюбетейку, как компромисс с прошлым. Но он сбрил бороду, нарушив тем самым традиции ислама».

(1945–1949 гг. Библиотека им. Фанга SIB_4753)

«Молодые ученики на уроке телеграфистов в Торговом училище связи в Алма-Ате, столице Советской Республики Казахстан».

(1938-1951 гг. Библиотека им. Фанга SIB_4215)

«Большие табуны лошадей, принадлежащих колхозам, пасутся в горах Таджикской Советской Республики. Таджики – первоклассные наездники и умело заботятся о своих лошадях».

(1940-1948 гг. Библиотека им. Фанга SIB_0184)

«Промышленное строительство в степях Казахстана. Геологи и инженеры прибыли в отдаленную часть казахских степей, чтобы выбрать место для строительства очередного производственного предприятия в Казахстане. Фото: Г. Зельма и С. Фридланд».

(1938-1951 гг. Библиотека им. Фанга SIB_2288)