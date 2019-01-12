Хадиджа Исмаилова выиграла в ЕСПЧ дело против властей Азербайджана

Азербайджанская журналистка-расследователь Хадиджа Исмаилова выиграла судебное дело в Европейском суде по правам человека против правительства своей страны. Суд постановил, что власти не провели должного расследования инцидента о шантаже в отношении Исмаиловой с использованием секс-видео. (Фото: страница Хадиджи Исмаиловой на Facebook)

Европейский суд по правам человека обязал правительство Азербайджана выплатить журналистке-расследователю Хадидже Исмаиловой компенсацию за непроведение должного расследования попытки шантажировать ее при помощи секс-видео. Исмаилова приветствовала обнародованный 10 января вердикт, но не надеется, что он поможет смягчить отношение азербайджанских властей к журналистам.

Правительство «может еще больше активизировать нынешнюю политику», сказала Исмаилова блогу Eurasianet.org «Рассказы тамады».

Исмаиловой, являющейся легендарной фигурой в сфере журналистских расследований*, пришлось пережить всяческие трудности – от тюрьмы до кампаний по очернению – за проведенные ей расследования в отношении одного из самых репрессивных правительств в мире. В 2012 году тайно снятые записи о ее сексуальной жизни были размещены в интернете, что вызвало возмущение международного сообщества.

Исмаилова утверждает, что публикация записей была частью непрекращающихся попыток очернить и запугать ее, и что власти продолжают поливать ее грязью в государственных СМИ. «Каждый день по телевизору показывают мою фотографию, сопровождая ее нелепыми заявлениями о предательстве Родины, служении иностранным державам и армянам», – сказала она. (Азербайджан считает Армению своим заклятым врагом.)

«Иногда мне кажется, что на телевидении используют мое лицо в качестве стандартной заставки. Всякий раз, когда говорят о предателях, они просто показывают мое лицо, даже не упоминая моего имени», – сказала Исмаилова. Азербайджанский суд вынес постановление, запрещающее ей покидать страну до 2021 года.

Секс-скандал начался в 2012 году, когда Исмаилова получила конверт, в котором нашла интимные фотографии с ее участием, судя по всему, сделанные в ее квартире. Фотографии сопровождались предупреждением: веди себя хорошо или будешь опозорена. Исмаилова тогда занималась расследованием возможной коррупционной схемы с участием семьи президента Ильхама Алиева. Она продолжила расследование, и вскоре в интернете были размещены видеозаписи того, как она занимается сексом со своим партнером.

Инцидент вызвал волну выражений поддержки Исмаиловой со стороны международного сообщества. Избранная шантажистами стратегия провалилась и внутри страны: их расчеты, что в консервативной в культурном отношении мусульманской стране публикация материалов о сексуальных связях незамужней женщины приведет к волне общественного порицания, не оправдались.

«Мне выражали поддержку объединения, придерживающиеся самых различных взглядов, от религиозных групп до атеистов, – написала Исмаилова в Facebook после объявления решения суда. – Они выступили в поддержку моральных ценностей и прав человека, демонстрируя, что народ этой страны более прогрессивен, чем правительство».

Понимая, что полиция не горит желанием расследовать ее дело, Исмаилова начала собственное расследование с помощью друзей и коллег, в том числе Афгана Мухтарли, который впоследствии оказался за решеткой, где продолжает находиться по сей день. Она обнаружила, что в ее квартире были установлены записывающие устройства, о чем она и сообщила полиции. Однако официальное расследование не двигалось с мертвой точки.

В конечном счете, в 2014 году Исмаилова подала иск в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) в Страсбурге. Она обвинила азербайджанские власти в том, что они приложили руку к записи секс-видео или как минимум отказались должным образом расследовать ее дело, тем самым нарушив ее права на неприкосновенность частной жизни и свободу выражения мнений.

В своем решении ЕСПЧ заявил, что прямое участие правительства Азербайджана не может быть доказано «вне всякого разумного сомнения», но правительство не удосужилось «провести расследование действий, которые оскорбляли человеческое достоинство Исмаиловой». Суд постановил, что тем самым правительство Азербайджана нарушило свои обязательства в соответствии с Европейской конвенцией по правам человека защищать права граждан на неприкосновенность частной жизни и свободу выражения мнений.

Суд обязал правительство Азербайджана выплатить Исмаиловой компенсацию в размере около 17 тысяч евро. По словам Исмаиловой, власти не станут торопиться выполнять это решение, но она будет настаивать на том, чтобы они это сделали. Правительство пока не делало заявлений по поводу постановления ЕСПЧ.

Международные правозащитные группы высоко оценили решение суда. «Хадидже наконец-то удалось добиться хоть какого-то правосудия», – сказал Леван Асатиани, региональный активист Amnesty International.