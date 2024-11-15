Хозяин климатической конференции COP29 – Азербайджан – начал форум с защиты нефти

Ключевые события и факты в сфере экологии и климата в странах Южного Кавказа и региона Черного моря – в еженедельном блоге на Eurasianet.org.

Азербайджан

В Баку 11 ноября стартовала 29-я конференция Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29), которая сделала Азербайджан центром экологических дискуссий как минимум до 22 числа, до которого и продлится форум. Правда, как отмечает Радио «Свобода», проведение столь масштабного и важного мероприятия в Азербайджане еще до его старта вызывало немало критики, учитывая особенности, мягко говоря, авторитарного режима в республике. Кроме того, у экологов сомнения вызывала приверженность Азербайджана борьбе с изменением климата, учитывая, что половину экономики страны составляет нефтегазовая отрасль, которая также обеспечивает более 90% всей экспортной выручки.

Также вопросы вызывал и тот факт, что Минэкологии республики возглавляет Мухтар Бабаев, более 20 лет отработавший в государственной нефтяной компании SOCAR. Это, впрочем, не помешало ему стать председателем COP29.

При этом опасения экологов начали сбываться еще до старта саммита. В распоряжение британской телекорпорации BBC попала видеозапись, на которой исполнительной директор COP29 Эльнур Султанов пытается пролоббировать у неназванного инвестора крупные вложения в нефтегазовую компанию SOCAR, в составе правления которой он же и числится. По мнению специалистов, действия Султанова были «абсолютно неприемлемы» и стали «предательством» всей деятельности COP.

Со стартом конференции начали подтверждаться и другие опасения, поскольку стало очевидно, что Азербайджан пытается использовать площадку для достижения неких политических целей. Издание Politico обратило внимание на речь президента республики Ильхама Алиева, который, выступая на COP29, принялся защищать ископаемое топливо и обрушился с критикой на «лицемерный» Запад. В частности, он назвал нефть и газ «божьим даром» и отдельно обвинил Францию в ущербе экологии. Politico отметило, что на саммитах COP столь жесткие политические выпады и откровенная защита ископаемого топлива, особенно исходящая от принимающей стороны, крайне редкое явление.

Армения

Всемирный банк 8 ноября выпустил страновой доклад о климате и развитии Армении. В отчете сказано, что республика «крайне уязвима к неблагоприятным последствиям изменения климата, в частности к наводнениям, засухам, тепловому стрессу, граду и оползням», а экономика государства сильно зависит от ископаемого топлива, что «усугубляет острые экологические проблемы, включая загрязнение воздуха». Ежегодные расходы, связанные с ущербом здоровью местного населения, вызванного загрязнением окружающей среды, оцениваются в 10,6% ВВП.

Эксперты уверены, что «цена бездействия высока», ведь только влияние изменения климата на водную и сельскохозяйственную отрасли способно сократить армянскую экономику на 3% к 2060 году и увеличить бедность на 2,7% к 2030-му, тогда как инвестиции в устранение последствий изменения климата привели бы к росту экономики на 0,5–1% в год.

По мнению специалистов Всемирного банка, прежде всего республике стоит заняться устранением зависимости своего энергосектора от импортного газа, на который приходится 63% всей вырабатываемой энергии в стране.

Кроме того, Армения сталкивается с нехваткой воды, в том числе из-за ее нерационального использования, а также в результате сокращения трансграничных водных потоков из-за изменения климата, на которые приходится до 35% всех водных ресурсов.

Авторы доклада подчеркивают, что целевые инвестиции в размере примерно $8 млрд до 2060 года помогли бы Армении повысить энергетическую безопасность за счет использования экологически чистой энергии, повысить производительность сельского хозяйства, укрепить продовольственную безопасность и повысить устойчивость к изменению климата. «При правильных реформах около 75% целевых инвестиций могли бы поступить из частного сектора», - отмечают эксперты. Без дополнительных усилий Армения рискует не добиться цели по сокращению выбросов к 2050 году, несмотря на поставленную перед страной подобную цель.

Одна из обозначенных Всемирным банком задач – устойчивое управление водными ресурсами – требует, конечно, регионального сотрудничества. Посол США в Баку Марк Либби 12 ноября сообщил, что над созданием комплексной схемы управления водными ресурсами трансграничных рек приступили к совместной работе «группа гидрологов и инженеров из Азербайджана и Армении». Дипломат подчеркнул, что попытки скооперировать две, десятилетиями враждующих страны, происходят «при активной поддержке США».

Тем временем данные швейцарского сервиса IQAir, отслеживающего состояние воздуха по всему мира, подтвердили оценку Всемирного банка, что Армения – одна из худших по качеству воздуха стран в Европе. Согласно опубликованному недавно рейтингу за 2023 год, Армения занимает 31 место среди самых загрязненных стран в мире, а среди европейских государств уступает только Боснии и Герцеговине, которая в глобальном списке расположилась на 27 строчке. Тем не менее от своих соседей по Южному Кавказу Армения сильно отстает: Азербайджан среди худших стран по состоянию воздуха занимает 52 место, а Грузия – 62-е.

Грузия

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе выступил на 29-й конференции Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29), проходящей с 11 по 22 ноября в Баку. Он отметил, что «усиливающиеся последствия изменения климата, включая быстрое таяние ледников и повышение уровня моря, серьезно подрывают экономику развивающихся стран и ставят под угрозу средства существования особенно уязвимых стран и местных сообществ». По его словам, Грузия также сталкивается с подобными вызовами, а миру необходимо придерживаться обязательства сократить вдвое глобальные выбросы парниковых газов к 2030 году. Политик пообещал, что Тбилиси к 2025 году представит новый национальный план действий, целью которого – удержание глобального потепление в пределах 1,5 градуса, как и определено в Парижском соглашении. Он также напомнил: на предыдущей конференции отмечалось, что развивающимся странам к концу десятилетия для борьбы с изменением климата потребуется около $6 трлн. В связи с этим Кобахидзе призвал «улучшить доступ развивающихся стран к финансированию». Грузия обещает добиться углеродной нейтральности к 2050 году.

В свою очередь, издание «Вестник Кавказа» 12 ноября обратило внимание на заявление первого вице-премьера Грузии Левана Давиташвили, которое он также сделал на конференции в Баку. Политик рассказал о ходе реализации проекта «Зеленый коридор», который предполагает поставки «зеленой» энергии из Азербайджана в Европу с помощью кабеля, проложенному по дню Черного моря. Учитывая, что только Грузия из трех стран Южного Кавказа имеет выход к Черному морю, республика играет особую роль в предполагаемой цепочке поставок. По словам Давиташвили, сейчас страна завершает исследование морского дна, после чего можно будет приступить к реализации проекта, который приведет к «”зеленой” трансформации Южного Кавказа».

Тем временем в миссии Международной организации по миграции, (IOM) в Грузии, входящей в систему ООН 12 ноября объявили о запуске нового проекта «Содействие решению проблем экологической миграции в Грузии». По словам главы миссии Ларса Йохана Лоннбека, проект направлен на помощь грузинским властям в преодолении такой проблемы как экологическая миграции, возникающей, когда люди вынуждены перемещаться с привычных мест проживания из-за изменения климата. По данным IOM, на конец 2023 года в Грузии насчитывалось более 39 тыс. экологических мигрантов.

Турция

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, выступая на COP29 в Баку, пообещал, что к 2053 году республика сведет до нуля выбросы вредных веществ в атмосферу. По его словам, доля возобновляемой энергии в стране сейчас составляет 59%, тем самым заняв по данному показателю 5-е место в Европе и 11-е в мире. В подтверждение серьезных экологических намерений Эрдоган заявил, что Турция подала заявку на проведение конференции COP31 в 2026 году.

Правда, как и его коллега Ильхам Алиев, Реджеп Тайип Эрдоган не удержался от политических заявлений на климатической конференции. Так, он обвинил Израиль в «аморальных нападениях на Палестину и Ливан» и заверил, что действия еврейского государства нанесли «огромный ущерб окружающей среде».

Румыния и Болгария

Европейский инвестиционный банк (EIB) 11 ноября опубликовал исследование, из которого выяснилось, что подавляющее большинство населения Румынии считает изменение климата второй по значимости проблемой в стране после растущей стоимости жизни. Кроме того, 97% румын признают необходимость адаптироваться к изменению климата, при этом 59% считают адаптацию страны к этой проблеме – приоритетом для Румынии на ближайшие годы. Помимо этого, 93% населения за последние пять лет столкнулись хотя бы с одним экстремальным погодным явлению, а 83% признались, что пострадали по крайне мере от одного экстремального погодного явления.

Провел EIB подобное исследование и в Болгарии, где население оказалось несколько менее обеспокоено изменением климата, поставив данную проблему лишь на пятое место среди стоящих перед страной вызовов – после политической нестабильности, стоимости жизни, безработицы и доступа к здравоохранению. Тем не менее, 96% болгар считают важным приспосабливаться к изменению климата, 50% уверены, что это должно стать одним из приоритетов страны.

Тем временем в румынском парламенте дан ход принятию поправок в Лесной кодекс страны, с помощью которых в Румынии планируют создание «зеленых зон». Ожидается, что после принятия соответствующего закона вокруг городов будут созданы «зеленые пояса». Верхняя палата парламента уже одобрила поправки, теперь дело за нижней.