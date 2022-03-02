Царь Путин – спаситель западной демократии

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Владимир Путин жаждет войти в историю как восстановитель величия России. Но его бредовая авантюра в Украине ведет к совершенно иному исходу. Он, сам того не желая, собственноручно оживляет либеральную демократию.

Неспровоцированное и беспощадное нападение российских войск на Украину, включая неизбирательные бомбардировки гражданских объектов, тотчас снова пробудило на Западе осознание важности либеральных ценностей. Это, в свою очередь, формирует глубокое чувство единения среди западных государств, вновь сближая Соединенные Штаты и Европейский Союз после длительного периода напряженных отношений. Благодаря Путину широкие разногласия, которые годами мешали выработке эффективной внешней политики Запада, были преодолены в считанные дни.

На протяжении большей части своего правления Путин умело использовал разногласия внутри западного сообщества, проводя свою антилиберальную и захватническую политику. Но теперь это стало невозможным. Напав на Украину, он зашел слишком далеко. Теперь, когда Запад единодушно ввел жесткие санкции, всем россиянам, к сожалению, придется испытать долгосрочные экономические последствия его безрассудства.

В течение последних десяти лет концепция либеральной демократии, казалось, исчерпала себя и была неспособна адаптироваться к быстрым темпам изменений в цифровую эпоху. Например, реакция Запада на начало пандемии коронавируса была медленной и непоследовательной, что привело к такому уровню смертей и страданий, который мог бы быть гораздо ниже, если бы были оперативно предприняты совместные действия. Либеральные демократии также испытывали трудности с выработкой стратегий поведения в ответ на порождаемые глобализацией вызовы, в частности, с поиском путей устранения растущего разрыва в образовании и доходах. Неспособность найти новые решения для новых проблем привела к тому, что многие граждане на Западе начали терять веру в либеральную демократию. Сплоченность американского общества, как и во многих странах-членах ЕС, начала расшатываться.

Либеральная демократия пережила, хоть и с трудом, экзистенциальную угрозу, которую представляло для нее президентство Дональда Трампа. При Трампе отношения между Соединенными Штатами и Евросоюзом достигли низшей точки, а во время событий 6 января в здании Капитолия США даже произошла попытка переворота. После этого будущее либеральной демократии представлялось туманным. Джо Байден не мог выступить в роли спасителя либеральной демократии. Он занял президентский пост не из-за каких-то своих передовых идей, а просто потому, что не был Трампом.

Нападение Путина на Украину мгновенно изменило ситуацию. Его действия восстановили веру Запада в либеральную демократию, особенно в необходимость наличия адекватной системы сдержек и противовесов в отношении лидера страны. Американцы в большинстве своем, отложив в сторону внутренние разногласия, сосредоточились на угрозе глобальной стабильности, которую представляет собой вторжение в Украину. В целом, западные страны сейчас выглядят более сплоченными, чем когда-либо с 1970-х годов.

Единство Запада, усилившееся вследствие российской агрессии, вероятно, углубит сотрудничество в и других областях, что облегчит процесс выработки Соединенными Штатами и Евросоюзом более эффективных ответов на экономические и экологические вызовы. Сила и устойчивость либеральной демократии сейчас проявляется в полной мере. Благодаря Путину, казалось бы, переживавшая кризис система обрела второе дыхание.

Одновременно путинский антилиберализм дискредитировал себя. Путин продемонстрировал всему миру, что его стиль лидерства, при котором чрезмерная власть сосредотачивается в руках одного человека, опасен по своей сути. История изобилует примерами лидеров, которые наносят своим странам непоправимый вред, когда их наделяют безграничной властью. Причина в том, что диктаторы рано или поздно теряют связь с реальностью и ставят свои личные интересы выше интересов государства.

В конечном итоге, своим вторжением в Украину Путин нарушил общественный договор, который он заключил со своим собственным народом. Согласно этому договору, он взял на себя обязательство обеспечить россиянам (по крайней мере, живущим в Москве и Санкт-Петербурге) стабильный и постоянно повышающийся уровень жизни. Взамен народ молчаливо позволил Путину править так, как ему заблагорассудится. Казалось, что такое положение дел вполне устраивало россиян на протяжении большей части двух последних десятилетий. Но любая система, в которой отсутствует механизм сдержек и противовесов, по своей природе нестабильна и подвержена внезапным переменам.

Скоро для России вновь наступят 1990-е годы. Экономический хаос. Став хозяином Кремля в последний день XX века, Путин намеревался вести страну к светлому будущему, но оказалось, что страна под его руководством, выписав круг, вернулась обратно во времена сумасшедшей инфляции, финансовой неопределенности и падения уровня жизни. Сейчас, когда Россия движется по нисходящей экономической спирали из-за безумных решений Путина, на ум приходят слова бывшего премьер-министра России Виктора Черномырдина: «Хотели как лучше, а получилось как всегда».